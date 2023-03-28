2024 Renault Espace tanıtıldı: MPV'den SUV'a evrim

Yeni Renault Espace, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Renault Espace, ittifakın CMF-CD platformu üzerine inşa edildi. Austral'den daha uzun olmasına rağmen selefiyle kıyaslandığında 14 cm daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ağırlık olarak da 215 kg daha hafif gövdeye sahip. Yeni Espace, 7 kişilik yaşam alanı sunmasıyla öne çıkıyor ancak otomobili 5 koltuklu olarak da satın almak mümkün.
Yeni Espace'ın elektrikli bagaj kapağıyla kolayca erişilebilen kargo bölümü 7 kişilik konfigürasyonda tüm koltuklar aktifken 159 litre hacim sunuyor. 5 koltuklu versiyonda arka koltuklar katlıyken ulaşılabilen en yüksek değer ise 1818 litre. Fransız marka, 5 koltuklu versiyonda arka koltukların tamamen öne kaydırılmasıyla arkada 777 litre bagaj hacminin oluştuğunu belirtiyor. Bunun dışında kabin içerisinde toplam 39 litreye varan küçük depolama alanları da mevcut.
Hibrit motor
2024 Renault Espace'ın kaputu altında 1.3 litre üç silindirli turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan hibrit sistem bulunuyor. Benzinli motor tek başına 131 hp güç ve 205 Nm tork üretirken ana elektrik motoru da 68 hp ve 205 Nm destek sunuyor. 25 hp güç ve 50 Nm tork değerlerine sahip ikinci elektrik motoru ise marş jeneratörü olarak kullanılıyor. Toplamda gücü 200 hp'ye ulaşan bu motor, Fransız üreticinin belirttiğine göre 4.6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip. Böylece Espace, tam dolu depoyla 1100 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.
Renault'ya göre yeni Espace, sürüş ve güvenlik teknolojileri bakımından ailenin en gelişmiş üyesi olacak. Yeni SUV'un toplamda 32 tane gelişmiş sürücü asistan teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. Espace yakında Avrupa'da siparişe açılacak ancak fiyatı henüz açıklanmadı.
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)