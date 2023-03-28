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    2024 Renault Espace tanıtıldı: MPV'den SUV'a evrim

    Renault, uzun süredir çeşitli ipuçlarını paylaştığı yeni SUV modeli Espace'ı sonunda tanıttı. Peki yeni Renault Espace'ın tasarımı nasıl? Yeni Espace hangi özelliklerle geliyor? İşte detaylar:
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    Yeni Renault Espace SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    1984 yılından bu yana geniş ailelere MPV gövde tipinde hizmet veren Renault Espace da SUV modasına boyun eğdi. Bugün altıncı nesliyle karşımıza çıkan yeni 2024 Renault Espace için teknik olarak Austral'in uzun aks mesafeli versiyonu diyebiliriz. İki model arasında tasarım olarak sadece ufak farklılıklar mevcut.

    Yeni Renault Espace, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Renault Espace, ittifakın CMF-CD platformu üzerine inşa edildi. Austral'den daha uzun olmasına rağmen selefiyle kıyaslandığında 14 cm daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ağırlık olarak da 215 kg daha hafif gövdeye sahip. Yeni Espace, 7 kişilik yaşam alanı sunmasıyla öne çıkıyor ancak otomobili 5 koltuklu olarak da satın almak mümkün.

    Yeni Espace'ın elektrikli bagaj kapağıyla kolayca erişilebilen kargo bölümü 7 kişilik konfigürasyonda tüm koltuklar aktifken 159 litre hacim sunuyor. 5 koltuklu versiyonda arka koltuklar katlıyken ulaşılabilen en yüksek değer ise 1818 litre. Fransız marka, 5 koltuklu versiyonda arka koltukların tamamen öne kaydırılmasıyla arkada 777 litre bagaj hacminin oluştuğunu belirtiyor. Bunun dışında kabin içerisinde toplam 39 litreye varan küçük depolama alanları da mevcut.

    Yeni Renault Espace SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    SUV modelin içi üçüncü sırada oturacak yolcular için dahi oldukça ferah. Öte yandan, bu alanı daha da ferah kılmak için 1.33 x 0.84 metrelik büyük cam tavan opsiyonu da sunuluyor. Yeni Espace'da Techno, Iconic ve Esprit Alpine olmak üzere üç farklı donanım seviyesi mevcut. Jant seçenekleri seviyeye göre 19 veya 20 inç olarak karşımıza çıkarken giriş seviyesinde dahi 12.3 inç dijital gösterge ve 12 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. 9.3 inç head-up display ise ekstra ücret karşılığı listeye ekleniyor. Ayrıca, kablosuz şarj ünites, iki tane 12V güç ve her koltuk sırası için 2'şer tane USB C girişi mevcut.

    Hibrit motor

    2024 Renault Espace'ın kaputu altında 1.3 litre üç silindirli turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan hibrit sistem bulunuyor. Benzinli motor tek başına 131 hp güç ve 205 Nm tork üretirken ana elektrik motoru da 68 hp ve 205 Nm destek sunuyor. 25 hp güç ve 50 Nm tork değerlerine sahip ikinci elektrik motoru ise marş jeneratörü olarak kullanılıyor. Toplamda gücü 200 hp'ye ulaşan bu motor, Fransız üreticinin belirttiğine göre 4.6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip. Böylece Espace, tam dolu depoyla 1100 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.

    Yeni Renault Espace SUV tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Arkada multi-link bağımsız süspansiyona sahip olan yeni Espace, lüks modellerde görmeye alışık olduğumuz arka aks yönlendirme sistemiyle donatıldı. Arka tekerlekleri 5 dereceye kadar açılandırabilen bu sistem, 50 km/s hızın altında ön-arka tekerlekleri zıt yönde açılandırarak dönüş çapının 11.6 metreden 10.4 metreye düşmesini sağlıyor. Yüksek hızlarda ise tekerlekler öndekilerle aynı yönde 1 dereceye kadar açılandırılarak otomobilin daha dengeli bir sürüş sunması sağlanıyor.

    Renault'ya göre yeni  Espace, sürüş ve güvenlik teknolojileri bakımından ailenin en gelişmiş üyesi olacak. Yeni SUV'un toplamda 32 tane gelişmiş sürücü asistan teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. Espace yakında Avrupa'da siparişe açılacak ancak fiyatı henüz açıklanmadı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 12 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

    Profil resmi
    ahmetkaraci 17 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

    Profil resmi
    semih kaptan 18 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

    Profil resmi
    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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