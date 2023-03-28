2024 Renault Espace tanıtıldı: MPV'den SUV'a evrim

Tam Boyutta Gör 1984 yılından bu yana geniş ailelere MPV gövde tipinde hizmet veren Renault Espace da SUV modasına boyun eğdi. Bugün altıncı nesliyle karşımıza çıkan yeni 2024 Renault Espace için teknik olarak Austral'in uzun aks mesafeli versiyonu diyebiliriz. İki model arasında tasarım olarak sadece ufak farklılıklar mevcut.

Yeni Renault Espace, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Renault Espace, ittifakın CMF-CD platformu üzerine inşa edildi. Austral'den daha uzun olmasına rağmen selefiyle kıyaslandığında 14 cm daha kısa olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca ağırlık olarak da 215 kg daha hafif gövdeye sahip. Yeni Espace, 7 kişilik yaşam alanı sunmasıyla öne çıkıyor ancak otomobili 5 koltuklu olarak da satın almak mümkün.

Yeni Espace'ın elektrikli bagaj kapağıyla kolayca erişilebilen kargo bölümü 7 kişilik konfigürasyonda tüm koltuklar aktifken 159 litre hacim sunuyor. 5 koltuklu versiyonda arka koltuklar katlıyken ulaşılabilen en yüksek değer ise 1818 litre. Fransız marka, 5 koltuklu versiyonda arka koltukların tamamen öne kaydırılmasıyla arkada 777 litre bagaj hacminin oluştuğunu belirtiyor. Bunun dışında kabin içerisinde toplam 39 litreye varan küçük depolama alanları da mevcut.

Tam Boyutta Gör SUV modelin içi üçüncü sırada oturacak yolcular için dahi oldukça ferah. Öte yandan, bu alanı daha da ferah kılmak için 1.33 x 0.84 metrelik büyük cam tavan opsiyonu da sunuluyor. Yeni Espace'da Techno, Iconic ve Esprit Alpine olmak üzere üç farklı donanım seviyesi mevcut. Jant seçenekleri seviyeye göre 19 veya 20 inç olarak karşımıza çıkarken giriş seviyesinde dahi 12.3 inç dijital gösterge ve 12 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. 9.3 inç head-up display ise ekstra ücret karşılığı listeye ekleniyor. Ayrıca, kablosuz şarj ünites, iki tane 12V güç ve her koltuk sırası için 2'şer tane USB C girişi mevcut.

Hibrit motor

2024 Renault Espace'ın kaputu altında 1.3 litre üç silindirli turbo benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan hibrit sistem bulunuyor. Benzinli motor tek başına 131 hp güç ve 205 Nm tork üretirken ana elektrik motoru da 68 hp ve 205 Nm destek sunuyor. 25 hp güç ve 50 Nm tork değerlerine sahip ikinci elektrik motoru ise marş jeneratörü olarak kullanılıyor. Toplamda gücü 200 hp'ye ulaşan bu motor, Fransız üreticinin belirttiğine göre 4.6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip. Böylece Espace, tam dolu depoyla 1100 km'ye kadar mesafe kat edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Arkada multi-link bağımsız süspansiyona sahip olan yeni Espace, lüks modellerde görmeye alışık olduğumuz arka aks yönlendirme sistemiyle donatıldı. Arka tekerlekleri 5 dereceye kadar açılandırabilen bu sistem, 50 km/s hızın altında ön-arka tekerlekleri zıt yönde açılandırarak dönüş çapının 11.6 metreden 10.4 metreye düşmesini sağlıyor. Yüksek hızlarda ise tekerlekler öndekilerle aynı yönde 1 dereceye kadar açılandırılarak otomobilin daha dengeli bir sürüş sunması sağlanıyor.

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Renault'ya göre yeni Espace, sürüş ve güvenlik teknolojileri bakımından ailenin en gelişmiş üyesi olacak. Yeni SUV'un toplamda 32 tane gelişmiş sürücü asistan teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor. Espace yakında Avrupa'da siparişe açılacak ancak fiyatı henüz açıklanmadı.

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