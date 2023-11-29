Çinli elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirildi: Servis ve çağrı merkezi zorunlu

Elektrikli araç ithalinde önemli değişiklik
İlgili karara göre, Türkiye pazarına yeni gelecek markalara Türkiye’nin 7 bölgesinde TSE standartlarında en az 20 yetkili servis açma şartı getiriliyor. Bu servisin bizzat ithalatçının kendisi tarafından kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Buna ek olarak Türkçe hizmet verecek en az 40 personelin bulunduğu çağrı merkezi kurma zorunluluğu getirildi. Elektrikli araç bakım onarım personelinin yeterlilik belgesine sahip olması da şart koşuluyor.
İthalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması gerekirken batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi de şartlar arasında bulunuyor. Bu arada merak edenler için; mevcut durum itibariyle bu karardan Togg, Tesla ve BYD (Toyota'nın distribütörü tarafından getiriliyor) etkilenmiyor.
Halihazırda ülkemizde satışta olan 8 Çinli marka bulunuyor. Bunlar BYD, Hongqi, MG, Leap Motors, Chery, DFSK, Skywell ve Voyah. Bu markalar arasına Türkiye’de aralık ayında satış yapacağını açıklayan Hozon Neta ve SWM eklendi. Chery, elektrikli araç getirmediği için muaf durumda.
Bu karar, AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan Güney Kore ve İngilteregibi ülkeleri kapsamayacak. Dolayısıyla kararda açıkça belirtilmese de bu, Çinli üreticiler için atılmış bir adım. Bu şartları yerine getiremeyen ithalatçılara izin belgesi verilmeyecek.
Bunlarla birlikte karar şimdiden otomotiv sektöründe kafa karışıklığına neden olmuş durumda. Mesela, Emer Özpeynirci’nin dikkat çektiği gibi Avrupa merkezli, menşeili olup da Çin'de üretilen bir modelini getiren markalar ne yapacak? Kararda geçen “menşei” kelimesi markanın milliyetini mi yoksa aracın üretildiği yeri mi kastettiği belirsiz. Öte yandan bu karar, tüketiciler açısından mağduriyet yaşanmaması adına oldukça iyi bir gelişme diyebiliriz.Kaynakça https://twitter.com/eozpeynirci/status/1729750641503789390 https://twitter.com/erolsahin_ebs/status/1729610692293018057 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231129-6.htm Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.