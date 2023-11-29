Çinli elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirildi: Servis ve çağrı merkezi zorunlu

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” ile özellikle Çinli elektrikli araçlar için yeni zorunluluklar getirildi. Belirlenen yeni kurallar Türkiye pazarına “yeni” girecek markaları bağlarken bu markalara satın alım öncesi ve sonrası birtakım destek zorunlulukları getiriliyor.

Elektrikli araç ithalinde önemli değişiklik

İlgili karara göre, Türkiye pazarına yeni gelecek markalara Türkiye’nin 7 bölgesinde TSE standartlarında en az 20 yetkili servis açma şartı getiriliyor. Bu servisin bizzat ithalatçının kendisi tarafından kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Buna ek olarak Türkçe hizmet verecek en az 40 personelin bulunduğu çağrı merkezi kurma zorunluluğu getirildi. Elektrikli araç bakım onarım personelinin yeterlilik belgesine sahip olması da şart koşuluyor.

İthalatı yapılacak aracın üreticisinin yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması gerekirken batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi de şartlar arasında bulunuyor. Bu arada merak edenler için; mevcut durum itibariyle bu karardan Togg, Tesla ve BYD (Toyota'nın distribütörü tarafından getiriliyor) etkilenmiyor.

Halihazırda ülkemizde satışta olan 8 Çinli marka bulunuyor. Bunlar BYD, Hongqi, MG, Leap Motors, Chery, DFSK, Skywell ve Voyah. Bu markalar arasına Türkiye’de aralık ayında satış yapacağını açıklayan Hozon Neta ve SWM eklendi. Chery, elektrikli araç getirmediği için muaf durumda.

Yeni 2024 Dacia Duster'ın görselleri sızdırıldı 21 sa. önce eklendi

Bu karar, AB ülkeleri ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan Güney Kore ve İngilteregibi ülkeleri kapsamayacak. Dolayısıyla kararda açıkça belirtilmese de bu, Çinli üreticiler için atılmış bir adım. Bu şartları yerine getiremeyen ithalatçılara izin belgesi verilmeyecek.

Bunlarla birlikte karar şimdiden otomotiv sektöründe kafa karışıklığına neden olmuş durumda. Mesela, Emer Özpeynirci’nin dikkat çektiği gibi Avrupa merkezli, menşeili olup da Çin'de üretilen bir modelini getiren markalar ne yapacak? Kararda geçen “menşei” kelimesi markanın milliyetini mi yoksa aracın üretildiği yeri mi kastettiği belirsiz. Öte yandan bu karar, tüketiciler açısından mağduriyet yaşanmaması adına oldukça iyi bir gelişme diyebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Çinli elektrikli araçların ithalatı için yeni şartlar getirildi