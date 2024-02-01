Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor: ID.3'ün yerini alabilir

Tam Boyutta Gör Volkswagen, elektrikli yeni nesil Golf piyasaya çıktığında ID.3'ü sonlandırabileceğini belirtti. Volkswagen'in teknik geliştirme sorumlusu Kai Grunitz, yakın zamanda güncellenen Golf'ün içten yanmalı motorla çalışan son versiyon olduğunu doğruladı. Yeni elektrikli Golf'ün ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamasa da geleneksel 8 yıllık üretim yaşam döngüsüne göre 2028 yılında gelmesi bekleniyor.

Top Gear'a konuşan Grunitz, Golf'ü markanın kalbi olarak tanımladı ve Golf'ü öldürmeyeceklerini söyledi. Ancak ürün yelpazesinde ID.3 ve elektrikli Golf'ü aynı anda barındıracak yeterli alanın olmadığını söyledi.

Granitz, "Aynı müşteriye uygun iki veya üç farklı modele sahip olmak için yeterli alan yok. Tamamen elektrikli bir Golf üzerinde çalışmaya başladık. Nasıl görüneceğine dair somut fikirlerimiz var ama pazarın nasıl gelişeceğini göreceğiz. (ID.3 ile elektrikli Golf arasında) bir örtüşme olacak.” sözlerini sarfetti.

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Tüm modeller ortak platforma sahip olacak

Yeni nesil Golf'ü ID.3'ten farklılaştıracak pek çok şey olacak. Granitz'e göre Golf kıyafetlerinde bir ID.3 olmayacak ve MEB platformunda geliştirilen ID.3'ün aksine markanın daha yeni Ölçeklenebilir Sistem Platformu'nu (SSP) kullanacak.

Granitz, "Golf adını taşıyan bir elektrikli araç getireceksek bunun gerçek Golf olması gerekiyor. Golf gibi görünmeli. Golf gibi uygun fiyatlı olması gerekiyor. Ve bir GTI olması gerekiyor. Ana amaç ortak elektrik mimarisine sahip olmak. Bugün dört veya beş farklı mimariniz var. Ancak SSP tüm grup için ortak bir elektronik mimari olacak." sözleriyle firmanın gelecek planlarından bahsetti.

Elektrikli Golf'ün önden mi, arkadan mı ya da dört tekerlekten çekişli mi olacağı henüz belli değil. Ancak büyük olasılıkla, standart ve GTI modelleri önden çekişli, Golf R'nin elektrikli versiyonu ise çift motora ve dört tekerlekten çekişe sahip olacak.

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Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor