Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor: ID.3'ün yerini alabilir

Top Gear'a konuşan Grunitz, Golf'ü markanın kalbi olarak tanımladı ve Golf'ü öldürmeyeceklerini söyledi. Ancak ürün yelpazesinde ID.3 ve elektrikli Golf'ü aynı anda barındıracak yeterli alanın olmadığını söyledi.
Granitz, "Aynı müşteriye uygun iki veya üç farklı modele sahip olmak için yeterli alan yok. Tamamen elektrikli bir Golf üzerinde çalışmaya başladık. Nasıl görüneceğine dair somut fikirlerimiz var ama pazarın nasıl gelişeceğini göreceğiz. (ID.3 ile elektrikli Golf arasında) bir örtüşme olacak.” sözlerini sarfetti.
Tüm modeller ortak platforma sahip olacak
Yeni nesil Golf'ü ID.3'ten farklılaştıracak pek çok şey olacak. Granitz'e göre Golf kıyafetlerinde bir ID.3 olmayacak ve MEB platformunda geliştirilen ID.3'ün aksine markanın daha yeni Ölçeklenebilir Sistem Platformu'nu (SSP) kullanacak.
Granitz, "Golf adını taşıyan bir elektrikli araç getireceksek bunun gerçek Golf olması gerekiyor. Golf gibi görünmeli. Golf gibi uygun fiyatlı olması gerekiyor. Ve bir GTI olması gerekiyor. Ana amaç ortak elektrik mimarisine sahip olmak. Bugün dört veya beş farklı mimariniz var. Ancak SSP tüm grup için ortak bir elektronik mimari olacak." sözleriyle firmanın gelecek planlarından bahsetti.
Elektrikli Golf'ün önden mi, arkadan mı ya da dört tekerlekten çekişli mi olacağı henüz belli değil. Ancak büyük olasılıkla, standart ve GTI modelleri önden çekişli, Golf R'nin elektrikli versiyonu ise çift motora ve dört tekerlekten çekişe sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.