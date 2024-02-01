Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor: ID.3'ün yerini alabilir

    Volkswagen, elektrikli yeni nesil Golf piyasaya çıktığında ID.3'ü sonlandırabileceğini belirtti. Yeni elektrikli Golf'ün ne zaman piyasaya çıkacağı belli olmasa da 2028'de gelebilir.
    Volkswagen elektrikli Golf üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Volkswagen, elektrikli yeni nesil Golf piyasaya çıktığında ID.3'ü sonlandırabileceğini belirtti. Volkswagen'in teknik geliştirme sorumlusu Kai Grunitz, yakın zamanda güncellenen Golf'ün içten yanmalı motorla çalışan son versiyon olduğunu doğruladı. Yeni elektrikli Golf'ün ne zaman piyasaya çıkacağını açıklamasa da geleneksel 8 yıllık üretim yaşam döngüsüne göre 2028 yılında gelmesi bekleniyor.

    Top Gear'a konuşan Grunitz, Golf'ü markanın kalbi olarak tanımladı ve Golf'ü öldürmeyeceklerini söyledi. Ancak ürün yelpazesinde ID.3 ve elektrikli Golf'ü aynı anda barındıracak yeterli alanın olmadığını söyledi.

    Granitz, "Aynı müşteriye uygun iki veya üç farklı modele sahip olmak için yeterli alan yok. Tamamen elektrikli bir Golf üzerinde çalışmaya başladık. Nasıl görüneceğine dair somut fikirlerimiz var ama pazarın nasıl gelişeceğini göreceğiz. (ID.3 ile elektrikli Golf arasında) bir örtüşme olacak.” sözlerini sarfetti.

    Tüm modeller ortak platforma sahip olacak

    Yeni nesil Golf'ü ID.3'ten farklılaştıracak pek çok şey olacak. Granitz'e göre Golf kıyafetlerinde bir ID.3 olmayacak ve MEB platformunda geliştirilen ID.3'ün aksine markanın daha yeni Ölçeklenebilir Sistem Platformu'nu (SSP) kullanacak.

    Granitz, "Golf adını taşıyan bir elektrikli araç getireceksek bunun gerçek Golf olması gerekiyor. Golf gibi görünmeli. Golf gibi uygun fiyatlı olması gerekiyor. Ve bir GTI olması gerekiyor. Ana amaç ortak elektrik mimarisine sahip olmak. Bugün dört veya beş farklı mimariniz var. Ancak SSP tüm grup için ortak bir elektronik mimari olacak." sözleriyle firmanın gelecek planlarından bahsetti.

    Elektrikli Golf'ün önden mi, arkadan mı ya da dört tekerlekten çekişli mi olacağı henüz belli değil. Ancak büyük olasılıkla, standart ve GTI modelleri önden çekişli, Golf R'nin elektrikli versiyonu ise çift motora ve dört tekerlekten çekişe sahip olacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    paxil doktor yorumları homefront the revolution türkçe yama yeşil sabun saç dökülmesini önler mi hajime no ippo 4. sezon ankara tren garından aşti"ye nasıl gidilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung M14 5G
    Samsung M14 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo LOQ 15IRH8
    Lenovo LOQ 15IRH8
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız