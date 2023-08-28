Çinli minik elektrikli araçlara bir yenisi eklendi: Geely Panda Knight

Tam Boyutta Gör Çin'de şehir için ulaşıma yönelik elektrikli mikro mobilite araçlarının sayısı artıyor. Geely, bu segmentte popüler olan Wuling MINI EV'ye Panda Mini modeliyle rakip olmuştu. Şirket şimdi de Panda serisinin ikinci üyesi Knight'ı tanıttı.

Bugün ilk resmi görselleri paylaşılan minik elektrikli model, Eylül ayının ilk yarısında satışa sunulacak. Pratikte olmasa da en azından tasarım olarak cross karakteriyle karşımıza çıkan model; 3135 mm uzunluğa, 1565 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2015 mm aks mesafesine sahip. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi tavana kadar 800 litreye kadar çıkıyor. Böylece otomobille büyük valizler de taşınabiliyor.

İç mekanda suni deri ve kumaş karışımı döşemeler bulunan araçta 9.2 inç renkli gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, iki kollu direksiyon simidi ve orta konsolda döner vites seçici dikkat çekiyor. Multimedya sistemi için Bluetooth ile kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve mobil uygulama ile bazı fonksiyonlara uzaktan erişim gibi özellikler de mevcut.

Tam Boyutta Gör Geely Panda Knight modelinde 30 kW maksimum güç ve 110 Nm maksimum tork üreten sürekli mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Gotion kaynaklı lityum demir fosfat batarya, minik elektrikliye CLTC normuna göre 200 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 3.3 kW ile şarj edilebilen bataryada ayrıca 22 kW hızlı şarj desteği de mevcut. İkinci seçenekte bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık yarım saat sürüyor.

Geely Panda Knight'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak kardeşi Panda Mini, 4 bin dolarlık satış fiyatıyla ayda ortalama 7 bin adet satıyor. Panda Knight'ın fiyatı da bu civarlarda olacaktır.

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Çinli minik elektrikli araçlara yenisi eklendi: Geely Panda