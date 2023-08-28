Çinli minik elektrikli araçlara bir yenisi eklendi: Geely Panda Knight

Bugün ilk resmi görselleri paylaşılan minik elektrikli model, Eylül ayının ilk yarısında satışa sunulacak. Pratikte olmasa da en azından tasarım olarak cross karakteriyle karşımıza çıkan model; 3135 mm uzunluğa, 1565 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2015 mm aks mesafesine sahip. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi tavana kadar 800 litreye kadar çıkıyor. Böylece otomobille büyük valizler de taşınabiliyor.
İç mekanda suni deri ve kumaş karışımı döşemeler bulunan araçta 9.2 inç renkli gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, iki kollu direksiyon simidi ve orta konsolda döner vites seçici dikkat çekiyor. Multimedya sistemi için Bluetooth ile kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve mobil uygulama ile bazı fonksiyonlara uzaktan erişim gibi özellikler de mevcut.
Geely Panda Knight'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak kardeşi Panda Mini, 4 bin dolarlık satış fiyatıyla ayda ortalama 7 bin adet satıyor. Panda Knight'ın fiyatı da bu civarlarda olacaktır.
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.