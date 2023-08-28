Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli minik elektrikli araçlara bir yenisi eklendi: Geely Panda Knight

    Eylül ayının ilk yarısında Çin'de satışa sunulacak olan yeni Geely Panda Knight, minik gövdesine rağmen cross karakterini öne çıkaran detaylarıyla dikkat çekiyor.  
    Çinli minik elektrikli araçlara yenisi eklendi: Geely Panda Tam Boyutta Gör
    Çin'de şehir için ulaşıma yönelik elektrikli mikro mobilite araçlarının sayısı artıyor. Geely, bu segmentte popüler olan Wuling MINI EV'ye Panda Mini modeliyle rakip olmuştu. Şirket şimdi de Panda serisinin ikinci üyesi Knight'ı tanıttı.

    Bugün ilk resmi görselleri paylaşılan minik elektrikli model, Eylül ayının ilk yarısında satışa sunulacak. Pratikte olmasa da en azından tasarım olarak cross karakteriyle karşımıza çıkan model; 3135 mm uzunluğa, 1565 mm genişliğe, 1655 mm yüksekliğe ve 2015 mm aks mesafesine sahip. Arka koltuklar katlandığında bagaj hacmi tavana kadar 800 litreye kadar çıkıyor. Böylece otomobille büyük valizler de taşınabiliyor.

    İç mekanda suni deri ve kumaş karışımı döşemeler bulunan araçta 9.2 inç renkli gösterge paneli, 8 inç dokunmatik multimedya ekranı, iki kollu direksiyon simidi ve orta konsolda döner vites seçici dikkat çekiyor. Multimedya sistemi için Bluetooth ile kablosuz akıllı telefon bağlantısı ve mobil uygulama ile bazı fonksiyonlara uzaktan erişim gibi özellikler de mevcut.

    Çinli minik elektrikli araçlara yenisi eklendi: Geely Panda Tam Boyutta Gör
    Geely Panda Knight modelinde 30 kW maksimum güç ve 110 Nm maksimum tork üreten sürekli mıknatıslı senkron motor kullanılıyor. Gotion kaynaklı lityum demir fosfat batarya, minik elektrikliye CLTC normuna göre 200 kilometreye kadar sürüş menzili sağlıyor. 3.3 kW ile şarj edilebilen bataryada ayrıca 22 kW hızlı şarj desteği de mevcut. İkinci seçenekte bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80 doluma ulaşması yaklaşık yarım saat sürüyor.

    Geely Panda Knight'ın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak kardeşi Panda Mini, 4 bin dolarlık satış fiyatıyla ayda ortalama 7 bin adet satıyor. Panda Knight'ın fiyatı da bu civarlarda olacaktır.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    koşu bandı emniyet anahtarı yerine ne kullanılır 1.3 cdti motor uludağ game center skoda felicia 1.3 glx alınır mı mannol yağ yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    POCO C40
    POCO C40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3510
    Dell Vostro 3510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız