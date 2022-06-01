Yenilenen 2022 Ford Focus Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Fiesta'nın ardından yeni 2022 Ford Focus da fiyat listelerindeki yerini aldı. 1.0 litrelik hafif hibrit versiyonuyla birlikte Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanan makyajlı 2022 Ford Focus fiyatları 587.500 TL'den başlıyor.

Yeni 2022 Ford Focus, özellikleriyle neler sunuyor?

2022 Ford Focus, Türkiye'de sedan, hatchback ve station wagon gövde tiplerinin yanı sıra Trend X, Titanium, Active ve ST-Line donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Yeni Focus'un kaputunun altında ise 1.5 litre Ti-VCT benzinli, 1.5 litre EcoBlue dizel ve 1.0 litre EcoBoost hafif hibrit seçenekler mevcut. Benzinli ünite, 6 ileri manuel veya 6 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Dizel motorda 8 ileri, hibrit motorda ise 7 ileri otomatik şanzıman standart.

Focus'taki 1.5 litre Ti-VCT benzinli motor 123 beygir maksimum güç ve 150 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motor, hatchback ve sedan gövde tiplerinde, Trend X ve Titanium donanım seviyelerinde seçilebiliyor. 0-100 km/s hızlanma süreleri 11,2 saniye (manuel) ve 12,4 saniye (otomatik) olarak açıklanan motorda azami hız da 193 km/s olarak karşımıza çıkıyor. Ortalama yakıt tüketimi ise 6.3 litre/100 km olarak açıklanmış.

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1.5 litre EcoBlue dizel motor ve 8 ileri otomatik kombinasyonu ise tüm gövde tiplerinde ve donanım seviyelerinde seçilebiliyor. 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretebilen motorla birlikte yeni Ford Focus'un 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniye sürüyor. Azami hızın 193 km/s olduğu modelin karma yakıt tüketimi de 4.5 - 4.9 litre/100 km olarak karşımıza çıkıyor.

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1.0 litre EcoBoost hafif hibrit ünite ise 125 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor. 7 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor hatchback ve station wagon gövde tiplerinde tercih edilebiliyor. Bu motorla birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 8,4 saniyede tamamlayan yeni Ford Focus 208 km/s azami hıza ulaşıyor. Hafif hibrit motorlu Focus'un ortalama yakıt tüketimi de 5.6 - 5.8 litre/100 km olarak açıklanmış durumda.

Focus donanım detayları

Yeni 2022 Ford Focus'un giriş seviye Trend X donanımında 16 inç alüminyum alaşım jantlar standart. Bunun yanı sıra LED ön farlar, gündüz LED'leri, ön sis farları ve LED köşe aydınlatma fonksiyonu, otomatik yanan farlar, aktif ön ızgara, ön-arka park sensörleri, elektronik park freni, otomatik tutunma fonksiyonu, manuel klima, kumaş döşeme koltuklar, 4 yönlü sürücü koltuğu, manuel ayarlanabilir bel desteği, 4,2 inç renkli yol bilgisayarı ve 8 inç dokunmatik ekranlı SYNC multimedya gibi standart özellikler mevcut.

Giriş seviyesindeki güvenlik donanımlarında ise acil durum yardımı, hız kontrol sistemi ve ayarlanabilir hız sınırlandırıcı, sürücü ve ön yolcu ön, yan ve perde hava yastıkları, ikincil çarpışma freni, lastik basınç takip sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

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Titanium ve Active donanım seviyelerinde 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar mevcut ancak tasarımları farklı. Focus'un bu versiyonlarında giriş seviyesine ek olarak ısıtmalı ve elektrikli katlanabilir yan aynalar, kapı altı aydınlatma, gecikmeli sönen farlar, LED arka stoplar (hatchback ve SW), geri görüş kamerası, çift bölgeli otomatik klima, otomatik kararan iç dikiz aynası, yağmur sensörü, ambiyans aydınlatması ile anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi standart özellikler ortak.

Focus'un Active paketinde olup Titanium'da olmayan özellikler ise çift egzoz çıkışı, Active süspansiyon (30mm daha yüksek), Active tasarım kiti, sürüş modlarına ek Kaygan ve Arazi modları ve kablosuz şarj ünitesi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Focus ST-Line ise kendine özel sportif tasarım kiti ve 10mm daha alçak spor süspansiyonuyla fark yaratıyor. İç mekanda ise ST-Line tasarım dikiş detaylı spor direksiyon dikkat çekiyor.

Yeni 2022 Ford Focus'ta otomatik uzun farlar, dinamik LED ön far sistemi, 180 derece geri görüş kamerası, açılabilir panoramik cam tavan, ısıtmalı ön cam, akıllı bagaj kapağı, trafik levha tanıma sistemi, adaptif hız kontrol sistemi, şerit hizalama, şerit takip ve şeritte kalma, sürücü dikkat takip sistemi, acil durum manevra destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı, aktif park asistanı ve gelişmiş otomatik park sistemi gibi pek çok özellik opsiyon listesinde.

Yeni 2022 Ford Focus fiyat listesi Versiyon Yakıt Fiyat Fiyat-Ford Options Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin 587.500 TL 575.800 TL Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 620.600 TL 608.200 TL Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin 596.300 TL 584.400 TL Trend X 5 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 629.500 TL 616.900 TL Titanium 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Otomatik Benzin 653.800 TL 640.700 TL Trend X 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 675.800 TL 662.400 TL Trend X 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 688.000 TL 674.300 TL Trend X Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 710.100 TL 695.900 TL Titanium 4 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 720.000 TL 705.700 TL Titanium 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 742.100 TL 727.300 TL Titanium Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 764.200 TL 749.000 TL Active 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 742.100 TL 727.300 TL Active Station Wagon 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 753.200 TL 738.100 TL ST-Line 5 Kapı 1.5L EcoBlue 120PS 8 İleri Otomatik Dizel 764.200 TL 749.000 TL Titanium 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik Hibrit 741.500 TL 726.700 TL Titanium Station Wagon 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik Hibrit 763.600 TL 748.400 TL Active 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik Hibrit 741.500 TL 726.700 TL Active Station Wagon 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik Hibrit 752.600 TL 737.500 TL ST-Line 5 Kapı 1.0Lt mHEV EcoBoost 125 PS Benzin_7 İleri Otomatik Hibrit 747.000 TL 732.100 TL

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Yeni 2022 Ford Focus Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri