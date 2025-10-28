Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çinli otonom teslimat girişimi Neolix’e dev yatırım hamlesi

    Çinli otonom teslimat girişimi Neolix, BAE merkezli StoneVenture liderliğinde 600 milyon dolar yatırım alarak Çin’in otonom sürüş alanındaki en büyük özel finansman turuna imza attı.

    Çinli otonom teslimat girişimi Neolix’e dev yatırım hamlesi Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli otonom teslimat girişimi Neolix, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Stone Venture liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 600 milyon dolar fon topladığını açıkladı. Şirket, bu yatırımı hem teknoloji ve algoritma geliştirme hem de yeni ürünlerin ticarileştirilmesi için kullanmayı planlıyor.

    Küresel ölçekte büyüme hedefi

    Neolix’in belirttiğine göre bu yatırım turu Çin’de otonom sürüş alanında şimdiye kadar yapılan en büyük özel sermaye finansmanı oldu. 2018 yılında Yu Enyuan tarafından kurulan şirket, robovan adından kamera, sensör ve otonom sürüş sistemleriyle donatılmış araçlar geliştiriyor. Bu araçlar, insan müdahalesi olmadan teslimat yapabilen kompakt minibüsler olarak kullanılıyor.

    Çinli otonom teslimat girişimi Neolix’e dev yatırım hamlesi Tam Boyutta Gör
    Neolix şu anda Pekin, Shenzhen ve Qingdao gibi büyük şehirlerde, toplamda ise 300 şehirde test izinlerine sahip. Eylül ayında, 10.000 otonom aracın ticari olarak devreye alındığını duyurarak sektörde bir ilke imza attı. Neolix, önümüzdeki 10 yılda 10 milyon robovan’ın yollarda olacağını öngörüyor.

    Neolix ayrıca BAE’de otonom robovan lisansı alan ilk şirket oldu. Bu gelişme, girişimin Orta Doğu genelinde ölçekli dağıtımlar yapabilmesinin önünü açıyor. Ayrıca Eylül ayında Japonya’nın en büyük otonom sürüş derneğine katıldı ve Güney Kore’nin Incheon Büyükşehir Belediyesi ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

    Çin teslimat pazarında lider konumda

    Öte yandan Neolix, bugün dünyanın en büyük Seviye 4 (L4) otonom teslimat aracı üreticisi konumunda bulunuyor. Neolix, Çin’in ekspres teslimat sektöründe yaklaşık yüzde 70 oranında büyük ölçekli kurumsal pazar payına sahip. Şirketin otonom araçları SF Express, JD Logistics, STO, ZTO, YTO ve J&T Express gibi ülkenin en büyük lojistik firmaları tarafından kullanılıyor. Toplamda 300.000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veren Neolix, kümülatif teslimat hacminde yüzde 60’tan fazla pazar payına ulaşmış durumda.

    Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/neolix-raises-us600-million-in-series-d-funding-setting-new-record-for-private-financing-of-chinas-autonomous-driving-industry-302593531.html https://asia.nikkei.com/business/technology/chinese-robovan-startup-neolix-raises-600m-for-tech-product-development
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hexel kombi kullanıcı yorumları tüm zamanların en iyi dizileri albien lpg yorumları egea 1.4 yazılım yorumları senetle araba

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum