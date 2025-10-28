Çinli otonom teslimat girişimi Neolix’e dev yatırım hamlesi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli otonom teslimat girişimi Neolix, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Stone Venture liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 600 milyon dolar fon topladığını açıkladı. Şirket, bu yatırımı hem teknoloji ve algoritma geliştirme hem de yeni ürünlerin ticarileştirilmesi için kullanmayı planlıyor.

Küresel ölçekte büyüme hedefi

Neolix’in belirttiğine göre bu yatırım turu Çin’de otonom sürüş alanında şimdiye kadar yapılan en büyük özel sermaye finansmanı oldu. 2018 yılında Yu Enyuan tarafından kurulan şirket, robovan adından kamera, sensör ve otonom sürüş sistemleriyle donatılmış araçlar geliştiriyor. Bu araçlar, insan müdahalesi olmadan teslimat yapabilen kompakt minibüsler olarak kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Neolix şu anda Pekin, Shenzhen ve Qingdao gibi büyük şehirlerde, toplamda ise 300 şehirde test izinlerine sahip. Eylül ayında, 10.000 otonom aracın ticari olarak devreye alındığını duyurarak sektörde bir ilke imza attı. Neolix, önümüzdeki 10 yılda 10 milyon robovan’ın yollarda olacağını öngörüyor.

Neolix ayrıca BAE’de otonom robovan lisansı alan ilk şirket oldu. Bu gelişme, girişimin Orta Doğu genelinde ölçekli dağıtımlar yapabilmesinin önünü açıyor. Ayrıca Eylül ayında Japonya’nın en büyük otonom sürüş derneğine katıldı ve Güney Kore’nin Incheon Büyükşehir Belediyesi ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Çin teslimat pazarında lider konumda

Öte yandan Neolix, bugün dünyanın en büyük Seviye 4 (L4) otonom teslimat aracı üreticisi konumunda bulunuyor. Neolix, Çin’in ekspres teslimat sektöründe yaklaşık yüzde 70 oranında büyük ölçekli kurumsal pazar payına sahip. Şirketin otonom araçları SF Express, JD Logistics, STO, ZTO, YTO ve J&T Express gibi ülkenin en büyük lojistik firmaları tarafından kullanılıyor. Toplamda 300.000’den fazla kurumsal müşteriye hizmet veren Neolix, kümülatif teslimat hacminde yüzde 60’tan fazla pazar payına ulaşmış durumda.

