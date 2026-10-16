BYD’de dönen ekran dönemi değişiyor: İşte yeni Tang'ın dev ekranlı kokpiti

35,4 ve 30 inçlik iki ekran
Yeni Tang'ın kokpitinde, ön camın altına yerleştirilen 35,4 inçlik geniş bilgi ekranı ile orta konsoldan ön yolcu tarafına uzanan 30 inçlik panoramik dokunmatik ekran bulunuyor.
Üstteki ekran; sürüş verilerini, araç durumunu ve navigasyon yönlendirmelerini göstererek geleneksel gösterge paneli ile baş üstü ekranının görevini üstleniyor. Sabit ve yatay yerleşim, BYD’nin önceki bazı modellerinde kullandığı döndürülebilir merkezi ekrandan farklı bir yaklaşım sunuyor.
Pencereler sürücüye göre düzenlenebiliyor
Arayüzün dikkat çeken özelliklerinden biri de “Xiao Mianbao”, yani “Küçük Ekmek” adlı animasyonlu yapay zeka asistanı. Görüntü ve ses algılama özelliklerinden yararlanan asistan, yolcuları karşılayabiliyor, komutlara yanıt verebiliyor ve farklı yüz ifadeleri gösterebiliyor.
850 km’ye kadar CLTC menzil
Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına yapılan başvurulara göre Tang'da arka aksa yerleştirilen 300 kW gücünde sabit mıknatıslı senkron elektrik motoru kullanılıyor. Aracın azami hızı 250 km/s olarak listeleniyor. Batarya tarafında 88,682 kWsa ve 105,792 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat seçenekleri bulunuyor.
Versiyon ve konfigürasyona bağlı olarak 730, 830 ve 850 km CLTC menzil değerleri açıklanıyor. BYD, yeni Tang'ın ön satış tarihini ve fiyatlarını henüz açıklamadı.
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