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    BYD’de dönen ekran dönemi değişiyor: İşte yeni Tang'ın dev ekranlı kokpiti

    BYD, yeni Tang EV’nin büyük ekranlı kokpiti için geliştirdiği arayüzü tanıttı. 850 km’ye kadar CLTC menzil sunan elektrikli SUV, hareketli yapay zekâ asistanı ve hızlı şarj teknolojisiyle öne çıkıyor.

    BYD’de dönen ekran dönemi değişiyor: İşte yeni dev ekran Tam Boyutta Gör
    BYD, üçüncü nesil Tang için geliştirdiği “Giant Screen UI” adlı yeni kullanıcı arayüzünü tanıttı. Navigasyon, multimedya ve araç bilgilerinin farklı pencereler halinde düzenlenebildiği sistem, iki büyük ekranın kullanıldığı kokpitle birlikte sunuluyor. Beş koltuklu elektrikli SUV’nin 2026’nın son çeyreğinde Çin’de piyasaya çıkması planlanıyor.

    35,4 ve 30 inçlik iki ekran

    Yeni Tang'ın kokpitinde, ön camın altına yerleştirilen 35,4 inçlik geniş bilgi ekranı ile orta konsoldan ön yolcu tarafına uzanan 30 inçlik panoramik dokunmatik ekran bulunuyor.

    Üstteki ekran; sürüş verilerini, araç durumunu ve navigasyon yönlendirmelerini göstererek geleneksel gösterge paneli ile baş üstü ekranının görevini üstleniyor. Sabit ve yatay yerleşim, BYD’nin önceki bazı modellerinde kullandığı döndürülebilir merkezi ekrandan farklı bir yaklaşım sunuyor.

    Pencereler sürücüye göre düzenlenebiliyor

    BYD’de dönen ekran dönemi değişiyor: İşte yeni dev ekran
    “Giant Screen UI”, kullanıcıların navigasyon, medya oynatma ve araç bilgisi pencerelerini birleştirmesine, boyutlandırmasına ve yan yana yerleştirmesine olanak tanıyor. Böylece büyük ekranın kullanım düzeni, ihtiyaçlara göre değiştirilebiliyor.

    Arayüzün dikkat çeken özelliklerinden biri de “Xiao Mianbao”, yani “Küçük Ekmek” adlı animasyonlu yapay zeka asistanı. Görüntü ve ses algılama özelliklerinden yararlanan asistan, yolcuları karşılayabiliyor, komutlara yanıt verebiliyor ve farklı yüz ifadeleri gösterebiliyor.

    850 km’ye kadar CLTC menzil

    Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına yapılan başvurulara göre Tang'da arka aksa yerleştirilen 300 kW gücünde sabit mıknatıslı senkron elektrik motoru kullanılıyor. Aracın azami hızı 250 km/s olarak listeleniyor. Batarya tarafında 88,682 kWsa ve 105,792 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat seçenekleri bulunuyor.

    Versiyon ve konfigürasyona bağlı olarak 730, 830 ve 850 km CLTC menzil değerleri açıklanıyor. BYD, yeni Tang'ın ön satış tarihini ve fiyatlarını henüz açıklamadı.

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