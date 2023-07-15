Kim Nerede? 122 Ek MTV kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi 91 Windows 11 23H2 duyuruldu: İşte beklenen yenilikler 82 BİM marketler Alfa Romeo elektrikli bisiklet satacak
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Yeni VW Passat'tan ilk bilgiler geldi! Ek MTV ödemeleri nasıl olacak? - DH Oto Gündem

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV'nin detayları, yeni Passat ile ilgili paylaşılan ilk detaylar ve performansıyla göz dolduran Hyundai IONIQ 5 N gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

    Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV'nin detayları, yeni Passat ile ilgili paylaşılan ilk detaylar ve performansıyla göz dolduran Hyundai IONIQ 5 N gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    00:00 - Giriş

    01:15 - Ek MTV kararı Mecliste onaylandı

    03:38 - Euro NCAP test protokollerini güncelledi

    10:38 - Paris'te SUV'lardan daha yüksek park ücreti alınacak

    17:17 - Yeni Volkswagen Passat ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı

    25:37- Ford Mustang Mach-E Türkiye'de

    32:20 - Yeni Renault Scenic böyle görünecek!

    36:25 - Yeni Hyundai IONIQ 5 N tanıtıldı

    41:37 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız