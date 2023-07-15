Yeni VW Passat'tan ilk bilgiler geldi! Ek MTV ödemeleri nasıl olacak? - DH Oto Gündem

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV'nin detayları, yeni Passat ile ilgili paylaşılan ilk detaylar ve performansıyla göz dolduran Hyundai IONIQ 5 N gibi öne çıkan konuları değerlendirdik.

Oto Gündem'in bu haftaki bölümünde ek MTV'nin detayları, yeni Passat ile ilgili paylaşılan ilk detaylar ve performansıyla göz dolduran Hyundai IONIQ 5 N gibi öne çıkan konuları değerlendirdik. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basarak bize destek olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

00:00 - Giriş

01:15 - Ek MTV kararı Mecliste onaylandı

03:38 - Euro NCAP test protokollerini güncelledi

10:38 - Paris'te SUV'lardan daha yüksek park ücreti alınacak

17:17 - Yeni Volkswagen Passat ile ilgili ilk bilgiler paylaşıldı

25:37- Ford Mustang Mach-E Türkiye'de

32:20 - Yeni Renault Scenic böyle görünecek!

36:25 - Yeni Hyundai IONIQ 5 N tanıtıldı

41:37 - Kapanış

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.