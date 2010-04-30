Çinli üreticiler Nvidia ION2 donanımlı MacBook klonu yaptı

Çinli üreticiler, Apple ürünlerini klonlamayı sürdürüyor. Dragonfly QT Pro adı verilen yeni dizüstü bilgisayar, Apple MacBook klonu olduğu kadar Nvidia ION2 tabanlı donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. 1.9 Kg ağırlığındaki sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 14-inç ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom D410 işlemcisinin güç verdiği sistem, ION2 GPU'su sayesinde 3D hızlandırma ve HD video oynatabilme yeteneklerini de beraberinde getiriyor. 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistem, Alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.

10/100 Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi, 1.3MP entegre internet kamerası ve HDMI çıkışı gibi özelliklere sahip olan sistem, 4200mAh kapasiteli pil ile 2,5 saat civarında pil ömrü sunabiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak Dragonfly QT Pro'nun ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.