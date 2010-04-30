Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çinli üreticiler Nvidia ION2 donanımlı MacBook klonu yaptı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
1
11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çinli üreticiler Nvidia ION2 donanımlı MacBook klonu yaptı
Tam Boyutta Gör

Çinli üreticiler, Apple ürünlerini klonlamayı sürdürüyor. Dragonfly QT Pro adı verilen yeni dizüstü bilgisayar, Apple MacBook klonu olduğu kadar Nvidia ION2 tabanlı donanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. 1.9 Kg ağırlığındaki sistem, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 14-inç ekrana sahip. 1.66GHz'de çalışan Atom D410 işlemcisinin güç verdiği sistem, ION2 GPU'su sayesinde 3D hızlandırma ve HD video oynatabilme yeteneklerini de beraberinde getiriyor. 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistem, Alüminyum kasası ile dikkat çekiyor.

10/100 Ethernet, 802.11 b/g/n WiFi, 1.3MP entegre internet kamerası ve HDMI çıkışı gibi özelliklere sahip olan sistem, 4200mAh kapasiteli pil ile 2,5 saat civarında pil ömrü sunabiliyor. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak Dragonfly QT Pro'nun ay içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Çinli üreticiler Nvidia ION2 donanımlı MacBook klonu yaptı
Tam Boyutta Gör
Çinli üreticiler Nvidia ION2 donanımlı MacBook klonu yaptı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hellbutcher00096 9 yıl
yok artık ya sıra bunadamı geldi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
ION2 ler epeyce yaygınlaşacak belli oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozn.Onl 9 yıl
yakında adamlar kendilerini klonlayıp dünyayı ele geçircekler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 9 yıl
Bu çinlilere elini vere klonunu kaptırır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buckethead® 9 yıl
Son resimde fotoyu çeken de çıkmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9791 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, çıkış tarihi ve
2 etiket daha macbook Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim