Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron

Iron: 60 eklem, 200 serbestlik derecesi
Xpeng’in insansı robotu Iron, yaklaşık 1.78 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında; bunlar normal bir insan ölçüleri ile aynı. Aynı zamanda Iron, 200 dereceye kadar hareket esnekliğine sahip eklemleriyle karmaşık iş görevlerini üstlenebiliyor. Bununla birlikte Iron, Xpeng’in otomotiv üretim hatlarında aktif olarak çalışmaya başladı bile. Şirket, Iron’un yeni P7+ model elektrikli aracın montajında görev aldığını ve robotun fabrika operasyonlarına hız ve verimlilik kattığını belirtti.
Xpeng, Iron’u sadece fabrika uygulamalarıyla sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirket, robotun perakende mağazalarında, ofislerde ve hatta evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri gibi görevlerde de kullanılabileceğini açıkladı. Tesla’nın insansı robotu Optimus gibi, Iron da otonom sürüş teknolojilerinden faydalanıyor.
Yeni elektrik sistemi ve uçan araba da duyuruldu
Bunlara ek olarak Xpeng, hibrit uçan araç modelleri üzerinde çalıştığını ve ilk lansmanın 2026 yılında yapılacağını duyurdu. 2025 yılına kadar 60 ülkeye genişlemeyi hedefleyen şirket, küresel ölçekte teknoloji liderliğine ulaşmayı amaçlıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-xpeng-iron-humanoid-robot https://www.xpeng.com/news/019301d2135392fa562d8a0282200016 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über