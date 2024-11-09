Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Xpeng, robotik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Şirketin ilk insansı robotu Iron, 60 eklemi ve insan hareketlerini taklit edebilme yeteneğiyle tanıtıldı. Şirketin tanıttığı ilk robot olan Iron, Tesla’nın Optimus robotlarının doğrudan rakibi haline geldi.

Iron: 60 eklem, 200 serbestlik derecesi

Xpeng’in insansı robotu Iron, yaklaşık 1.78 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında; bunlar normal bir insan ölçüleri ile aynı. Aynı zamanda Iron, 200 dereceye kadar hareket esnekliğine sahip eklemleriyle karmaşık iş görevlerini üstlenebiliyor. Bununla birlikte Iron, Xpeng’in otomotiv üretim hatlarında aktif olarak çalışmaya başladı bile. Şirket, Iron’un yeni P7+ model elektrikli aracın montajında görev aldığını ve robotun fabrika operasyonlarına hız ve verimlilik kattığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Iron’un gelişmiş işlevselliğinin arkasında, Xpeng’in özel olarak tasarladığı Turing AI çipi bulunuyor. 40 çekirdekli CPU’ya sahip bu çip, Iron’un 30 milyar parametreyi işleyebilmesini sağlıyor ve AI modellerini hızlı bir şekilde çalıştırarak robotun karar verme ve görev ayarlama yeteneklerini güçlendiriyor. Şirket, Turing çipinin 40 gün gibi kısa bir sürede 2.700 işlevsel doğrulamayı tamamladığını, bunun da sektör ortalamasının üç katı olduğunu belirtiyor.





Xpeng, Iron’u sadece fabrika uygulamalarıyla sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirket, robotun perakende mağazalarında, ofislerde ve hatta evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri gibi görevlerde de kullanılabileceğini açıkladı. Tesla’nın insansı robotu Optimus gibi, Iron da otonom sürüş teknolojilerinden faydalanıyor.

Yeni elektrik sistemi ve uçan araba da duyuruldu

Tam Boyutta Gör Iron dışında Xpeng, 800V yüksek voltajlı silikon karbür platformu üzerine inşa edilen yeni nesil Kunpeng elektrik sistemini de tanıttı. Bu sistem, elektrikli araçlarda enerji verimliliğini maksimuma çıkararak menzil artırımı sağlıyor. 5C ultra şarj yapabilen AI destekli bir batarya içeren Kunpeng, yalnızca 12 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

Bunlara ek olarak Xpeng, hibrit uçan araç modelleri üzerinde çalıştığını ve ilk lansmanın 2026 yılında yapılacağını duyurdu. 2025 yılına kadar 60 ülkeye genişlemeyi hedefleyen şirket, küresel ölçekte teknoloji liderliğine ulaşmayı amaçlıyor.

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Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron