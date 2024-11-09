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    Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron

    Çin'in elektrikli araç üreticisi Xpeng, insan hareketlerini taklit eden 60 eklemli Iron robotunu tanıttı. Firma, robotun otomotiv üretim hatlarında aktif olduğunu açıkladı.
    Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Xpeng, robotik dünyasına iddialı bir giriş yaptı. Şirketin ilk insansı robotu Iron, 60 eklemi ve insan hareketlerini taklit edebilme yeteneğiyle tanıtıldı. Şirketin tanıttığı ilk robot olan Iron, Tesla’nın Optimus robotlarının doğrudan rakibi haline geldi.

    Iron: 60 eklem, 200 serbestlik derecesi

    Xpeng’in insansı robotu Iron, yaklaşık 1.78 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında; bunlar normal bir insan ölçüleri ile aynı. Aynı zamanda Iron, 200 dereceye kadar hareket esnekliğine sahip eklemleriyle karmaşık iş görevlerini üstlenebiliyor. Bununla birlikte Iron, Xpeng’in otomotiv üretim hatlarında aktif olarak çalışmaya başladı bile. Şirket, Iron’un yeni P7+ model elektrikli aracın montajında görev aldığını ve robotun fabrika operasyonlarına hız ve verimlilik kattığını belirtti.

    Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron Tam Boyutta Gör
    Iron’un gelişmiş işlevselliğinin arkasında, Xpeng’in özel olarak tasarladığı Turing AI çipi bulunuyor. 40 çekirdekli CPU’ya sahip bu çip, Iron’un 30 milyar parametreyi işleyebilmesini sağlıyor ve AI modellerini hızlı bir şekilde çalıştırarak robotun karar verme ve görev ayarlama yeteneklerini güçlendiriyor. Şirket, Turing çipinin 40 gün gibi kısa bir sürede 2.700 işlevsel doğrulamayı tamamladığını, bunun da sektör ortalamasının üç katı olduğunu belirtiyor.



    Xpeng, Iron’u sadece fabrika uygulamalarıyla sınırlı tutmayı planlamıyor. Şirket, robotun perakende mağazalarında, ofislerde ve hatta evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri gibi görevlerde de kullanılabileceğini açıkladı. Tesla’nın insansı robotu Optimus gibi, Iron da otonom sürüş teknolojilerinden faydalanıyor.

    Yeni elektrik sistemi ve uçan araba da duyuruldu

    Tesla’nın insansı robotuna dev rakip: Xpeng Iron Tam Boyutta Gör
    Iron dışında Xpeng, 800V yüksek voltajlı silikon karbür platformu üzerine inşa edilen yeni nesil Kunpeng elektrik sistemini de tanıttı. Bu sistem, elektrikli araçlarda enerji verimliliğini maksimuma çıkararak menzil artırımı sağlıyor. 5C ultra şarj yapabilen AI destekli bir batarya içeren Kunpeng, yalnızca 12 dakikada yüzde 80 şarj seviyesine ulaşabiliyor.

    Bunlara ek olarak Xpeng, hibrit uçan araç modelleri üzerinde çalıştığını ve ilk lansmanın 2026 yılında yapılacağını duyurdu. 2025 yılına kadar 60 ülkeye genişlemeyi hedefleyen şirket, küresel ölçekte teknoloji liderliğine ulaşmayı amaçlıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/china-xpeng-iron-humanoid-robot https://www.xpeng.com/news/019301d2135392fa562d8a0282200016
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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