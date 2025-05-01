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    Xpeng, otomobil üretiminde insansı robotu Iron'ı kullanıyor

    2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılan insansı robot Iron, 3.000 TOPS işlem gücü, 60 eklem ve 200 derece hareket özgürlüğüyle markanın elektrikli araçlarının montajına yardımcı oluyor.

    Xpeng, otomobil üretiminde insansı robotu Iron'ı kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Xpeng, 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda en yeni insansı robotu Iron'ı tanıttı. Xpeng’in kendi geliştirdiği Turing AI çipiyle çalışan Iron, 60 eklem, 200 derece hareket özgürlüğü ve etkileyici bir şekilde 3.000 TOPS işlem gücüne sahip. Iron, halihazırda üretim hatlarında görev alıyor ve yeni nesil elektrikli araçların montajına yardımcı oluyor.

    1.73 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında olan Iron, insan benzeri oranlarda tasarlandı. 1:1 ölçekte geliştirilmiş ve 22 derece hareket kabiliyetine sahip elleri sayesinde nesneleri hassas ve esnek bir şekilde kavrayabiliyor.

    Xpeng’e göre Iron’ın gelişmiş hareket kabiliyeti, uçtan uca büyük yapay zekâ modelleri ve pekiştirmeli öğrenme ile sağlanıyor. Bu sayede Iron, geleneksel robotların aksine sert ve mekanik hareketlerden uzak, akıcı ve doğal bir şekilde yürüyebiliyor.

    Iron’ın sesli etkileşim sistemi, Xpeng’in akıllı kokpit teknolojisinden uyarlanmış. Sistem, mantıklı düşünme ve aktif akıl yürütme yoluyla doğal konuşmalar yapabiliyor. Ayrıca, Xpeng’in otonom sürüş teknolojisiyle entegre çalışıyor ve markanın elektrikli araçlarında kullanılan temel yapay zeka sistemlerini paylaşıyor. Böylece otomotiv ve robotik ekosistemleri arasında bir köprü kurulmuş oluyor.

    Robotun “Kartal Gözü” adı verilen görsel algı sistemi, gelişmiş kameralarla donatılmış ve çevresel farkındalık ile karar verme kabiliyetini artırıyor. Xpeng, aynı zamanda otonom sürüş teknolojisinde de kullanılan 720 derece yapay zeka görüş sisteminin Iron’da da yer aldığını ifade ediyor.

    Xpeng’e göre Iron, akıllı mobilite ile robot teknolojisinin derin bir şekilde birleştiği geleceğin habercisi. Şirket, Iron’ın kişisel asistan olarak perakende alanlarında, ofislerde ve hatta evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri gibi görevleri üstlenmesini öngörüyor.

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