Xpeng, otomobil üretiminde insansı robotu Iron'ı kullanıyor

1.73 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında olan Iron, insan benzeri oranlarda tasarlandı. 1:1 ölçekte geliştirilmiş ve 22 derece hareket kabiliyetine sahip elleri sayesinde nesneleri hassas ve esnek bir şekilde kavrayabiliyor.
Xpeng’e göre Iron’ın gelişmiş hareket kabiliyeti, uçtan uca büyük yapay zekâ modelleri ve pekiştirmeli öğrenme ile sağlanıyor. Bu sayede Iron, geleneksel robotların aksine sert ve mekanik hareketlerden uzak, akıcı ve doğal bir şekilde yürüyebiliyor.
Robotun “Kartal Gözü” adı verilen görsel algı sistemi, gelişmiş kameralarla donatılmış ve çevresel farkındalık ile karar verme kabiliyetini artırıyor. Xpeng, aynı zamanda otonom sürüş teknolojisinde de kullanılan 720 derece yapay zeka görüş sisteminin Iron’da da yer aldığını ifade ediyor.
Xpeng’e göre Iron, akıllı mobilite ile robot teknolojisinin derin bir şekilde birleştiği geleceğin habercisi. Şirket, Iron’ın kişisel asistan olarak perakende alanlarında, ofislerde ve hatta evlerde yönetim ve müşteri hizmetleri gibi görevleri üstlenmesini öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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