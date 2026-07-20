Çinli yapay zekâ Kimi K3 beklentileri aştı; Şirket yeni abonelikleri durdurmak zorunda kaldı

Geçtiğimiz günlerde Çin'den AI dünyasında dengeleri değiştiren bir yapay zekâ geldi. GPT-5.6 Sol ve Claude Fable 5 gibi günümüzün en gelişmiş kapalı modellerine neredeyse denk performans sunan Kimi K3, tamamen açık kaynak kodlu olarak kullanıcılara sunuldu. Açık AI modelleri arasında zirveye yerleşen Kimi K3, kullanıcılardan da büyük ilgi gördü. Öyle ki bu ilgi şimid Kimi'nin arkasındaki şirket olan Moonshot'ı bile zora sokmuş görünüyor.

Şirket, beklentilerinin çok üzerine çıkan talep nedeniyle yeni kullanıcıların aboneliklerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Moonshot AI, X üzerinden yaptığı açıklamada Kimi K3'ün yayımlanmasının ardından son 48 saat içinde oluşan talebin şirketin mevcut hesaplama kapasitesinin sınırlarına ulaştığını söyledi. Şirket, mevcut abonelerin hizmet kalitesini koruyabilmek adına yeni ücretli abonelikleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Açıklamaya göre mevcut aboneler bu karardan etkilenmeyecek.

Moonshot, Altyapı Kapasitesini Artıracak

Moonshot altyapı kapasitesini mümkün olan en kısa sürede artırarak yeni abonelikleri kademeli olarak yeniden açmayı planlıyor.

Kimi K3'ün gördüğü yoğun ilgi, Çinli yapay zekâ şirketlerinin ABD'li rakipleriyle aralarındaki farkı hızla kapattığını gösteren son örneklerden biri oldu. Son aylarda DeepSeek, Qwen ve GLM gibi Çin menşeli modellerin hem performans hem de maliyet açısından dikkat çekici alternatifler hâline gelmesi, küresel pazardaki dengeleri hızla değiştiriyor. Diğer yandan açık olarak sunulan bu modellerin çok daha düşük maliyetli olması, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin kendi modellerini çok daha yüksek fiyatlardan ücretlendirmesini de önlüyor ki bu Silikon Vadisi için ciddi bir soruna dönüşebilir.

Yapay zeka dünyasının kaderi OpenAI'a bağlı 1 gün önce eklendi

Kimi K3, 2.8 Trilyon Parametreli Dev Bir Model

Kimi K3, 2.8 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Parametre sayısı tek başına bir yapay zekânın ne kadar iyi olduğunu göstermese de modelin ölçeğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olarak dikkat çekiyor. Kimi K3; gelişmiş akıl yürütme, uzun süreli kodlama görevleri ve bilgi yoğun profesyonel işlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Model 1 milyon tokenlık bağlam penceresine (context window) sahip. Bu da tek bir istem içerisinde önceki nesil modellere kıyasla çok daha fazla metni okuyup hafızasında tutabildiği anlamına geliyor.

Çünkü OpenAI ya da Anthropic gibi şirketlerin geliştirdiği kapalı modellerin aksine açık modeller, geliştiricilerin modeli indirip kendi sistemlerinde çalıştırmasına, incelemesine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine imkân tanıyor. Elbette bunun kayda değer bir bedeli de var. Kimi K3 gibi 2.8 trilyon parametreli devasa bir modeli lokal olarak çalıştırabilmek için son derece güçlü bir donanım altyapısı gerekiyor. Uzmanlara göre böyle bir sistemi yerel olarak barındırmak, milyon dolar seviyesine yaklaşan GPU yatırımı gerektiriyor. Bu nedenle model açık ağırlıklı olsa bile çoğu kullanıcı büyük ihtimalle bulut servisleri üzerinden erişmeyi tercih edecek. Bu yüzden Moonshot'ın altyapısını güçlendirmesi Kimi'nin başarısı için kritik olacak.

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Çinli yapay zekâ Kimi K3 yoğun ilgi yüzünden zorlanıyor

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