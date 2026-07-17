Çin, Kimi K3 ile AI dünyasını sarstı: Hem GPT'nin en gelişmiş modeline denk, hem ucuz

OpenAI ve Anthropic, son haftalarda çıkardıkları GPT-5.6 Sol ve Fable 5 modelleriyle çıtayı biraz daha yukarı çekerken, bir süre zirvede yalnız olacaklarını düşündürdüler. Çünkü her iki model de bugüne kadar kullanıcılara sunulmuş en güçlü yapay zekâlar olarak ayrı bir yerde duruyordu. Öyle ki ABD yönetimi bu kadar güçlü AI'ları kullanıma sunmanın riskli olacağını düşünerek bir süre bunlara kısıtlama bile getirdi. Ancak bu hafta Çin'den gelen bir yapay zekâ, hem bu tartışmaları hem de Batı'nın yarışta üstünlük kurduğu inancını boşa çıkardı. Çinli yapay zekâ şirketi Moonshot, Fable 5 ve GPT-5.6 Sol'a neredeyse denk bir yapay zekâ olan Kimi K3'ü açık bir model olarak kullanıma sundu. Üstelik bir kaç hafta içinde (27 Temmuz'da) tamamen açık kaynak kodlu bir modele dönüştüreceğini açıklandı.

Moonshot'ın "şimdiye kadarki en büyük açık ağırlıklı (open-weight) yapay zekâ modeli" olarak lanse ettiği Kimi K3, performans testlerinde Fable 5 ve GPT-5.6 Sol gibi en gelişmiş kapalı modellere neredeyse denk sonuçlar alarak teknoloji dünyasını şaşırttı.

Moonshot, 2.8 trilyon parametreli Kimi K3'ü açık kaynak kodlu olarak yayınlayacak

Kimi K3, 2.8 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Parametre sayısı tek başına bir yapay zekânın ne kadar iyi olduğunu göstermese de modelin ölçeğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olarak dikkat çekiyor.

Kimi K3; gelişmiş akıl yürütme, uzun süreli kodlama görevleri ve bilgi yoğun profesyonel işlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Model 1 milyon tokenlık bağlam penceresine (context window) sahip. Bu da tek bir istem içerisinde önceki nesil modellere kıyasla çok daha fazla metni okuyup hafızasında tutabildiği anlamına geliyor.

Kimi K3, şimdiye kadar kamuya açık şekilde paylaşılan en büyük açık ağırlıklı yapay zekâ modeli. Burada özellikle "açık ağırlıklı" ifadesinin altını çizmek gerekiyor. Çünkü OpenAI ya da Anthropic gibi şirketlerin geliştirdiği kapalı modellerin aksine açık ağırlıklı modeller, geliştiricilerin modeli indirip kendi sistemlerinde çalıştırmasına, incelemesine ve ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine imkân tanıyor.

Kimi K3, Batılı rakiplerine denk performansı çok daha ucuza sunuyor

Çinli şirketlerin en büyük avantajlarından biri maliyet. Çünkü bu modeller, benzer performansı çok daha düşük kullanım maliyetleriyle sunabiliyor. OpenAI veya Anthropic'in kapalı modellerinde kullanıcılar yalnızca şirketlerin sunduğu API'ler üzerinden hizmet alabilirken, açık ağırlıklı modeller geliştiricilerin modeli indirip kendi sunucularında çalıştırmasına olanak tanıyor. Özellikle büyük ölçekli kurumsal şirketler için bu yaklaşım, uzun vadede API kullanım ücretlerini önemli ölçüde azaltabiliyor.

Elbette bunun kayda değer bir bedeli de var. Kimi K3 gibi 2.8 trilyon parametreli devasa bir modeli lokal olarak çalıştırabilmek için son derece güçlü bir donanım altyapısı gerekiyor. Uzmanlara göre böyle bir sistemi yerel olarak barındırmak, milyon dolar seviyesine yaklaşan GPU yatırımı gerektiriyor. Bu nedenle model açık ağırlıklı olsa bile çoğu kullanıcı büyük ihtimalle bulut servisleri üzerinden erişmeyi tercih edecek.

Yapay zekâ dünyasında bu hafta (13 Temmuz 2026) 3 gün önce eklendi

Gerçi NVIDIA'nın yeni nesil Rubin mimarisi gibi donanımlar bu tabloyu değiştirmeye başlamış durumda. Önceki nesil Hopper tabanlı sistemlere kıyasla çok daha yüksek bellek kapasitesi ve bellek bant genişliği sunan Rubin platformu, aynı büyüklükteki modelleri çok daha az GPU ve daha az sunucuyla çalıştırabiliyor. Bu da yalnızca ilk donanım yatırımını değil; enerji tüketimi, soğutma maliyetleri ve ağ altyapısı gibi veri merkezi giderlerini de ciddi şekilde azaltıyor.

Bu yüzden sektör uzmanları, birkaç yıl öncesine kadar yalnızca teknoloji devlerinin karşılayabileceği düşünülen trilyon parametreli modellerin, yeni nesil yapay zekâ donanımları sayesinde önümüzdeki dönemde çok daha fazla şirket tarafından kendi altyapılarında çalıştırılabileceğine inanıyor. Bu da açık ağırlıklı modellerin cazibesini her geçen gün biraz daha artırıyor.

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Kimi K3 rüzgarı: Hem GPT'nin en gelişmiş modeline denk, hem ucuz

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