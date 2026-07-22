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    Kimi K3'ün OpenAI ve Anthropic'e maliyeti ağır oldu: Değer kaybı 300 milyar doların üzerinde

    Çin çıkışlı Kimi K3'ün en gelişmiş yapay zekâ modellerine denk performans sunması, OpenAI ve Anthropic'e sağlam bir darbe indirdi; Birkaç gün içinde yüz milyarca dolarlık düşüş yaşandı.

    Kimi K3'ün OpenAI ve Anthropic'e maliyeti ağır oldu
    Son günlerde en çok konuşulan yapay zekâsı Kimi K3'ün sektördeki yankıları sürüyor. Açık ağırlıklı bir model olmasına karşın OpenAI ve Anthropic'in en gelişmiş kapalı modelleriyle kafa kafaya yarışabilen Kimi K3, Batılı şirketlerin üstünlük hayallerini yıkarken, finansal olarak bu şirketlere büyük zarar verdi.

    Bloomberg'e konuşan piyasa analisti Tony Sycamore, Kimi'nin sadece birkaç gün içinde OpenAI ve Anthropic'in toplam değerinden 314 milyar dolar sildiğini açıkladı. Gerçekten de iki şirketin değerlemesinde ciddi bir düşüş yaşandığı görülüyor.

    Diğer yandan Kimi'nin arkasındaki şirket olan Çin çıkışlı Moonshot AI ise yoğun kullanıcı talebiyle başa çıkmaya çalışıyor. Zira şirket yoğun talebi karşılamakta zorlandığı için yeni abonelikleri durdurmak zorunda kaldı. Bu iki gelişmeyi yan yana koyunca, Kimi K3'ün yarattığı etki çok net şekilde görülüyor.

    Kimi K3, 2.8 Trilyon Parametreli Dev Bir Model

    Kimi K3, 2.8 trilyon parametreye sahip devasa bir model. Parametre sayısı tek başına bir yapay zekânın ne kadar iyi olduğunu göstermese de modelin ölçeğini ortaya koyan en önemli göstergelerden biri olarak dikkat çekiyor. Kimi K3; gelişmiş akıl yürütme, uzun süreli kodlama görevleri ve bilgi yoğun profesyonel işlerde kullanılmak üzere tasarlandı. Model 1 milyon tokenlık bağlam penceresine (context window) sahip. Bu da tek bir istem içerisinde önceki nesil modellere kıyasla çok daha fazla metni okuyup hafızasında tutabildiği anlamına geliyor.

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    werover 36 dakika önce

    Türkiye'de yerli bir girişim var, Werover, 10 ülkede 1000'den fazla rüzgar türbini kanadını izliyoruz. Bu teknolojiyi ai kullanarak yapan tek firmayız dünyada. Bizi haber yapmanızı beklerdik.

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