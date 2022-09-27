Çinlilerden bir garip telefon: Oyun oynatmıyor, ders çalışmaya yönlendiriyor

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360 Mobile yeni akıllı telefonu Q20 Pro'yu piyasaya sürdü. Çin'de düzenlenen lansman etkinliğiyle birlikte tanıtılan cihazın hedef kitlesi genç öğrenciler ve oyun bağımlılığından kurtulmak isteyenler.

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Video oyunlarına bağımlılık Çin gibi bazı Asya ülkelerinde büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Bu nedenle de Q20 Pro video oyunu bağımlıları için piyasaya sürülen bir cihaz. Basitçe söylemek gerekirse bu akıllı telefon, cihazda oyun oynanmasını engellemek ve aynı zamanda eğitim ve öğrenmeyi teşvik etmek amacıyla üretilmiş.

Ücretsiz derslerle donatılmış

Şirketin açıklamalarına göre, akıllı telefon bir göz koruma sistemi, ebeveyn kontrolüne izin veren bir uzaktan kumanda özelliği ve saygın öğretmenlerden ücretsiz dersler ile donatılmış.

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Q20 Pro, Android 11 işletim sistemi üzerine kurulu 360OS adlı arayüzü çalıştırıyor. MediaTek Dimensity 900 yonga setine sahip akıllı telefonun diğer özellikleri arasında FHD+ çözünürlüklü 6.58 inç LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 8 megapiksel selfie kamerası için bir su damlası çentiğinin olduğunu belirtelim.

Ayrıca akıllı telefon 50 megapiksel ana sensörlü üçlü arka kameraya ve 33W şarj destekli 4500 mAh pile sahip. 6GB RAM + 128GB depolama kapasitesi ve 8GB RAM + 256GB depolama kapasitesi olmak üzere iki varyantta piyasaya sürülen cihazın fiyatı ise 308 dolar olarak açıklandı.

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