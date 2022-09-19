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    Dünyanın en yüksek sesli akıllı telefonu tanıtıldı: Ulefone Power Armor 16 Pro

    Ürettiği sağlam cihazlarla adından söz ettiren Ulefone, en yüksek sese sahip akıllı telefon modeli Power Armor 16 Pro'yu duyurdu.                                
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    Ulefone Power Armor 16 Pro tanıtıldı: En yüksek sesli telefon
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    Sağlam akıllı telefonların tanınmış üreticisi Ulefone, diğer tüm akıllı telefonlardan sıyrılarak öne çıkan Power Armor 16 Pro modelini resmi olarak tanıttı.

    Resmi açıklamaya göre, Power Armor 16 Pro'nun arkasında büyük bir hoparlör bulunuyor ve ses seviyesi 122 dB'ye kadar ulaşmakta. Üretici, cihazın şimdiye kadarki en yüksek sesli akıllı telefon olduğunu iddia ediyor. Örnek verecek olursak bir helikopterin çıkardığı ses desibelinden daha yüksek.

    Ulefone Power Armor 16 Pro tanıtıldı: En yüksek sesli telefon
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    Acil durumlar için tasarlanmış

    Cihazın arkasına yerleştirilen ve 122 dB'ye kadar ses verebilen devasa hoparlör, sadece müzik dinlemenizi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda acil bir durumda uzak mesafeden dikkat çekmenize de yardımcı oluyor.

    Ulefone Power Armor 16 Pro tanıtıldı: En yüksek sesli telefon
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    Akıllı telefon ayrıca, Android 12 işletim sistemini çalıştıran MediaTek Helio P22 yonga seti, 5,93 inç HD+ ekran ve 9600 mAh pil ile donatılmış. Cihaz, IP68/69K derecelendirmesi ve ABD askeri standardı MIL-STD-810G ile de uyumlu. Ulefone, telefonun fiyatını ve çıkış tarihini ise henüz açıklamış değil. Beklenen satış fiyatı ise 300 ila 400 dolar arasında.

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    makine26 1 saat önce

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