TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu: Intel ve Samsung’u geçti

TSMC liderliğe geçti
Rapora göre TSMC, 2023 yılında 69,3 milyar dolar kazanarak aynı yıl 54,2 milyar dolar kazanan Intel'den çok daha fazla gelir elde etti. Samsung, 50,9 milyar dolara düşerken, Nvidia ise 2023 için 58 milyar doların üzerinde bir gelirle hala iyi durumda. Öte yandan TSMC için esas değişim, elektronikle ilgili her şeye - PC donanımı, ekran kartları, işlemciler, akıllı telefonlar, elektrikli arabalar, konsollar vb. - yoğun bir talebin olduğu ve firmanın büyük talep gören bu ürünlerin çoğu için çip üretmekten yararlandığı 2020'deki pandemi ile başladı.
Intel, NEC'i tahtından indirdiği 1992'den Samsung'un önemli bir farkla onu geride bıraktığı 2017'ye kadar onlarca yıl boyunca yarı iletken endüstrisine liderlik etti. Ancak Samsung'un yarı iletken geliri 3D NAND ve DRAM bellek fiyatlarına bağlıyken, Intel'in geliri büyük ölçüde istemci ve veri merkezi uygulamaları için CPU'lar gibi mantık ürünlerinden oluşuyor. Bu alanlarda yaşanan düşüşler de firmaları sarsabiliyor. 2023’te Samsung’un yaşadığı gibi.
TSMC ise kendi ürününü geliştirmiyor bunun yerine AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm ve diğerleri gibi fabrikasız geliştiriciler için dünyanın en gelişmiş çiplerini üretiyor. TSMC halihazırda Intel için bile üretim yapıyor. Ancak Intel, ortaya koyduğu Intel Foundry Services vizyonuyla tekrardan tacı eline almak istiyor. Samsung ise verim sorunlarını çözdüğünde rekabetçi olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.