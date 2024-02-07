TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu: Intel ve Samsung’u geçti

Tam Boyutta Gör Yarı iletken üretiminde lider olan TSMC, Intel, Nvidia ve Samsung gibi büyük teknoloji devlerini geride bırakarak gelir bakımından dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu. Şirketlerin takvim yılı gelirlerinden derlenen rapor her bir şirket içindeki diğer kaynaklardan elde edilen gelirleri de içeriyor ve sadece silikon üretiminden elde edilen gelirlerden oluşmuyor.

TSMC liderliğe geçti

Rapora göre TSMC, 2023 yılında 69,3 milyar dolar kazanarak aynı yıl 54,2 milyar dolar kazanan Intel'den çok daha fazla gelir elde etti. Samsung, 50,9 milyar dolara düşerken, Nvidia ise 2023 için 58 milyar doların üzerinde bir gelirle hala iyi durumda. Öte yandan TSMC için esas değişim, elektronikle ilgili her şeye - PC donanımı, ekran kartları, işlemciler, akıllı telefonlar, elektrikli arabalar, konsollar vb. - yoğun bir talebin olduğu ve firmanın büyük talep gören bu ürünlerin çoğu için çip üretmekten yararlandığı 2020'deki pandemi ile başladı.

Tam Boyutta Gör TSMC, dünyanın en büyük dökümhanesi olmasına rağmen tarihsel olarak Intel ve Samsung'un gerisinde kaldığı için bu en üst noktaya yeni geldi. Yukarıda da dediğimiz gibi, hızlı yükseliş pandemi sırasında yaşandı. Ve modern üretim süreçlerinin (3nm gibi) kullanımı genellikle pahalı olduğundan, TSMC'nin gelirleri gerçekten de artıyor. TSMC, süreç teknolojileri açısından Intel ve Samsung'un önüne geçtiğinden, hizmetlerini yüksek bir primle satıyor.

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Intel, NEC'i tahtından indirdiği 1992'den Samsung'un önemli bir farkla onu geride bıraktığı 2017'ye kadar onlarca yıl boyunca yarı iletken endüstrisine liderlik etti. Ancak Samsung'un yarı iletken geliri 3D NAND ve DRAM bellek fiyatlarına bağlıyken, Intel'in geliri büyük ölçüde istemci ve veri merkezi uygulamaları için CPU'lar gibi mantık ürünlerinden oluşuyor. Bu alanlarda yaşanan düşüşler de firmaları sarsabiliyor. 2023’te Samsung’un yaşadığı gibi.

TSMC ise kendi ürününü geliştirmiyor bunun yerine AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm ve diğerleri gibi fabrikasız geliştiriciler için dünyanın en gelişmiş çiplerini üretiyor. TSMC halihazırda Intel için bile üretim yapıyor. Ancak Intel, ortaya koyduğu Intel Foundry Services vizyonuyla tekrardan tacı eline almak istiyor. Samsung ise verim sorunlarını çözdüğünde rekabetçi olacak.

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TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu