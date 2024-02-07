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    Anlık Bildirim

    TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu: Intel ve Samsung’u geçti

    Yarı iletken yarışı sürüyor. TSMC, Intel, Nvidia ve Samsung gibi büyük teknoloji devlerini geride bırakarak gelir açısından dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi haline geldi.
    TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken üretiminde lider olan TSMC, Intel, Nvidia ve Samsung gibi büyük teknoloji devlerini geride bırakarak gelir bakımından dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu. Şirketlerin takvim yılı gelirlerinden derlenen rapor her bir şirket içindeki diğer kaynaklardan elde edilen gelirleri de içeriyor ve sadece silikon üretiminden elde edilen gelirlerden oluşmuyor.

    TSMC liderliğe geçti

    Rapora göre TSMC, 2023 yılında 69,3 milyar dolar kazanarak aynı yıl 54,2 milyar dolar kazanan Intel'den çok daha fazla gelir elde etti. Samsung, 50,9 milyar dolara düşerken, Nvidia ise 2023 için 58 milyar doların üzerinde bir gelirle hala iyi durumda. Öte yandan TSMC için esas değişim, elektronikle ilgili her şeye - PC donanımı, ekran kartları, işlemciler, akıllı telefonlar, elektrikli arabalar, konsollar vb. - yoğun bir talebin olduğu ve firmanın büyük talep gören bu ürünlerin çoğu için çip üretmekten yararlandığı 2020'deki pandemi ile başladı.

    TSMC dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    TSMC, dünyanın en büyük dökümhanesi olmasına rağmen tarihsel olarak Intel ve Samsung'un gerisinde kaldığı için bu en üst noktaya yeni geldi. Yukarıda da dediğimiz gibi, hızlı yükseliş pandemi sırasında yaşandı. Ve modern üretim süreçlerinin (3nm gibi) kullanımı genellikle pahalı olduğundan, TSMC'nin gelirleri gerçekten de artıyor. TSMC, süreç teknolojileri açısından Intel ve Samsung'un önüne geçtiğinden, hizmetlerini yüksek bir primle satıyor.

    Intel, NEC'i tahtından indirdiği 1992'den Samsung'un önemli bir farkla onu geride bıraktığı 2017'ye kadar onlarca yıl boyunca yarı iletken endüstrisine liderlik etti. Ancak Samsung'un yarı iletken geliri 3D NAND ve DRAM bellek fiyatlarına bağlıyken, Intel'in geliri büyük ölçüde istemci ve veri merkezi uygulamaları için CPU'lar gibi mantık ürünlerinden oluşuyor. Bu alanlarda yaşanan düşüşler de firmaları sarsabiliyor. 2023’te Samsung’un yaşadığı gibi.

    TSMC ise kendi ürününü geliştirmiyor bunun yerine AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm ve diğerleri gibi fabrikasız geliştiriciler için dünyanın en gelişmiş çiplerini üretiyor. TSMC halihazırda Intel için bile üretim yapıyor. Ancak Intel, ortaya koyduğu Intel Foundry Services vizyonuyla tekrardan tacı eline almak istiyor. Samsung ise verim sorunlarını çözdüğünde rekabetçi olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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