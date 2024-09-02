Çin’den Japonya’ya üst perdeden “çip” uyarısı

Kısıtlamalar karşılıklı olacak
Aktarılanlara göre Toyota Motor, Japon hükümetine Çin'in bu kısıtlamalara karşılık olarak otomotiv üretiminde gerekli olan minerallere erişimi kısıtlayabileceği konusunda özel bir uyarıda bulundu. Bu gelişme, Çinli yetkililerin Japon mevkidaşlarıyla son dönemde gerçekleştirdikleri toplantılarda defalarca dile getirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, küresel üretim ve tedarik zinciri istikrarının "yapay bir şekilde bozulmasına", normal ekonomik ve ticari iş birliğinin siyasallaştırılmasına ve Çin'e yönelik bilimsel ve teknolojik engellerin oluşturulmasına her zaman kararlılıkla karşı olduklarını belirtti. Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında yaptığı açıklamada "Çin, küresel üretim ve tedarik zincirinin güvenliği ve istikrarını korumaya her zaman bağlı kalmıştır ve her zaman adil, makul ve ayrımcı olmayan ihracat kontrol önlemlerini uygulamıştır," dedi.
Japonya, Temmuz ayında ABD'nin Çin'in ileri teknolojili çip üretme kabiliyetini sınırlama yönündeki baskısıyla uyumlu olarak 23 tür yarı iletken üretim ekipmanının ihracatını kısıtlamaya başladı. Bu hamle, Japonya ve Çin arasında ekonomik gerginliklerin daha da tırmanabileceği endişelerini artırıyor. Çin’in olası misilleme adımları, özellikle teknoloji ve otomotiv sektörlerinde büyük etkiler yaratabilir.
Toyota, Japonya'nın en önemli şirketlerinden biri olarak, ülkenin çip politikalarında önemli bir rol oynuyor. Şirket, TSMC tarafından ülkede inşa edilen yeni bir çip kampüsüne yatırım yaparak, bu alandaki etkisini artırıyor. Bu nedenle, Toyota'nın endişeleri, Tokyo Electron gibi diğer yarı iletken ekipman üreticilerinin endişeleriyle birlikte Japonya yetkilileri için büyük bir önem taşıyor.
ABD'nin baskısı
Öte yandan ABD ise Çin’e yönelik yeni yaptırım ve kısıtlamalar hazırlığı içerisinde. ABD, müttefikleri üzerinde baskı kurmak için doğrudan yabancı ürün kuralı ya da FDPR olarak adlandırılan bir önlemi uygulayıp uygulamamayı değerlendiriyor. Bu kural, ülkenin en küçük miktarda bile Amerikan teknolojisi kullanan yabancı yapım ürünlere kontroller getirmesine olanak tanıyor. ABD yetkilileri, bu yetkiyi Japonya ve diğer kilit müttefiklere karşı kullanmaktan kaçınmış olsa da, gerektiğinde bu seçeneğin masada olduğunu belirtiyor.
Bilmeyenler için ABD, 2022'de Çin’e yönelik kapsamlı çip ihracat kontrollerini ilk kez duyurmuştu. Daha sonra Japonya ve Hollanda da benzer ama daha az kısıtlayıcı önlemler aldı. Birkaç ay önce ise ABD baskısıyla Hollandalı tedarikçi ASML ve Japonya merkezli Tokyo Electron’un Çin’e sattığı litografi ekipmanları için servis hizmetlerini durdurmaya başladı. ABD şimdilerde ise yapay zeka için hayati öneme sahip yüksek bant genişlikli bellek yongaları (HBM) ve ek yonga üretim araçları üzerinde daha fazla kısıtlama getirmeyi hedefliyor. Getirilen ve getirilmesi değerlendirilen kısıtlamalar ise gelişmiş teknolojiler için geçerli. Dolayısıyla Çinli şirketler kısıtlamalara uyarak daha az gelişmiş ekipmanları tedarik edebiliyor. Bu yüzden ASML ve Tokyo Electron’un yanı sıra ABD’li Applied Materials, Lam Research ve KLA’nın Çin satışları ciddi oranda artış gösterdi.Kaynakça https://www.reuters.com/markets/asia/china-warns-japan-retaliation-over-potential-new-chip-curbs-bloomberg-reports-2024-09-02/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-02/china-warns-japan-of-retaliation-over-potential-new-chip-curbs?embedded-checkout=true Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.