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    Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı

    YouTube videolarını izlerken cips atıştırmayı sevenler için yeni bir Chrome uzantısı geliştirildi. Uzantı çıtırtı sesi algıladığında izlediğiniz videonun altyazılarını otomatik olarak açıyor.
    06 Mart 2021, 15:00 (2 gün)
    3,1b
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    Diğer
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı
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    Video izlerken patates cipsi yemek oldukça zevkli bir aktivite olsa da çıkan çıtırtı sesleri izlediğiniz film veya dizinin sesini duymanızı engelleyebiliyor. Bu sorunu çözmek için Chrome tarayıcısı için özel bir uzantı oluşturuldu. Kullanıcı cips veya diğer çıtır atıştırmalıkları yediğinde otomatik olarak YouTube altyazılarını açıyor.

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    Vietnam merkezli bir tasarım stüdyosu olan Bliss Interactive and Happiness Saigon'un geliştirdiği uzantı için patates cipsi yiyen kişilerin 178 saatlik ses kaydı oluşturuldu. Bu verilerin hepsi daha sonra makine öğrenimi teknikleri kullanılarak bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanıldı.

    Nasıl çalışıyor?

    Uzantıyı yükledikten sonra YouTube'a mikrofonu kullanma izni vermeniz gerekiyor. Bu aşamanın ardından uzantı cips veya çerez gibi çıtır atıştırmalıklar yediğinizi duyduğunda izlediğiniz videounun altyazılarını otomatik olarak açıyor. Tabii cipsi çok sessiz bir şekilde yerseniz veya dizüstü bilgisayarınızın mikrofonu zayıfsa uzantı düzgün çalışmayabilir.



    https://chrome.google.com/webstore/detail/crispy-subtitles-from-lay/kokpckgbhcmeobdddflajfcpmmfhkekn
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sürekli mikrofon erişim izni 🤔
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Shovel Knight 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    cips yerken kıtırtı seslerinden bir şey duyulmadığı için insanların sesi açma dürtüsünden yola çıkmış olabilirler mi
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en gereksiz yapay zeka çalışması herhalde
    Yanıtla +2
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    manesnuc (Fırat Küçük) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cips sesi varsa dublaj lazım bence, arada odak ekrandan gittiği için falan ama genel olarak saçma. Cips sesi ne alaka
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    sis651 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu eklenti sadece altyazı açmak için dinlemez herhalde bizi? Başka ne yapacak acaba?
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    likeslice (Kadir Gündoğdu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cips kaç para haberiniz var mı
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    sis651 1 gün ( Mesaj Silindi ) likeslice
    Bim'deki Starkrak'lar güzel. çok para vermeye gerek yok. :D
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    Amd64x2 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ayarlar - Altyazılar - Otomatik Çevir - Scroll Bar'ı aşağıya kaydırıp - Telugu Dili ni seçecek bir eklenti var mı? Öyle ya işletim sistemi Türkçe, tarayıcı Türkçe ama ben neden Türkçe otomatik açılsın isteyeyim ki psikopat mıyım ben?

    Şu işi neden halledemez yada halletmez "yutup" hala anlamış değilim. Ha bu arada daha pratik bir çözüm varsa bilen yazsın hayrına.
    2 Yanıt Yanıtla
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    P Proprietor (Akif Altun) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Ekranda gözüken yazıyı anlık otomatik çeviren programlar var çeviri bölümünde oyunlarda kullanıyorlar onlardan birini kullanabilirsiniz
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    kazuya58 (sinan polat) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Amd64x2
    Varsayılan çeviri dilini seçebilsek güzel olurdu.
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    labtek38 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Sürekli ortamı dinleyecek yani. Siri dinliyor biz neden dinlemeyelim demişler herhalde.
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    Mion 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bu kadar tembelliğe yuh!
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Sürekli mikrofon erişim izni 🤔
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    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi ) asdf_13
    başka türlü nasıl çalışabilir 🤔
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    Mion 1 gün ( Mesaj Silindi ) asdf_13
    ya makron erişimi isteseydi? fransaya mı gidecektik?
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    monacomen 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Cips yiyen insanların anında alt yazıya ihtiyacı olduğunu nereden çıkarmışlar acaba?
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    Shovel Knight 2 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    cips yerken kıtırtı seslerinden bir şey duyulmadığı için insanların sesi açma dürtüsünden yola çıkmış olabilirler mi
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