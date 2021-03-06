Cips sesi duyduğunda YouTube altyazılarını otomatik olarak açan Chrome uzantısı çıktı

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Video izlerken patates cipsi yemek oldukça zevkli bir aktivite olsa da çıkan çıtırtı sesleri izlediğiniz film veya dizinin sesini duymanızı engelleyebiliyor. Bu sorunu çözmek için Chrome tarayıcısı için özel bir uzantı oluşturuldu. Kullanıcı cips veya diğer çıtır atıştırmalıkları yediğinde otomatik olarak YouTube altyazılarını açıyor.

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Vietnam merkezli bir tasarım stüdyosu olan Bliss Interactive and Happiness Saigon'un geliştirdiği uzantı için patates cipsi yiyen kişilerin 178 saatlik ses kaydı oluşturuldu. Bu verilerin hepsi daha sonra makine öğrenimi teknikleri kullanılarak bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanıldı.

Nasıl çalışıyor?

Uzantıyı yükledikten sonra YouTube'a mikrofonu kullanma izni vermeniz gerekiyor. Bu aşamanın ardından uzantı cips veya çerez gibi çıtır atıştırmalıklar yediğinizi duyduğunda izlediğiniz videounun altyazılarını otomatik olarak açıyor. Tabii cipsi çok sessiz bir şekilde yerseniz veya dizüstü bilgisayarınızın mikrofonu zayıfsa uzantı düzgün çalışmayabilir.

https://chrome.google.com/webstore/detail/crispy-subtitles-from-lay/kokpckgbhcmeobdddflajfcpmmfhkekn

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