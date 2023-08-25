Kia, yeni elektrikli SUV modeli EV5'i tanıttı

Tam Boyutta Gör Kia, yeni kompakt elektrikli SUV modeli EV5'in örtüsünü Çin'de düzenlenen Chengdu Otomobil Fuarı'nda kaldırdı. Adından da anlaşılabileceği üzere EV6'nın altında konumlandırılan yeni Kia EV5, tasarımın olarak markanın yedi kişilik büyük SUV modeli EV9'dan ilham alıyor.

Yeni Kia EV5, beklendiği gibi ilk olarak Çin'de satışa sunulacak ve ardından kademeli olarak diğer pazarlara da gönderilecek. Otomobilin motor ve bataryasına ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. Söz konusu detayları Ekim ayındaki "Kia EV Day" etkinliğinde öğreneceğiz.

Kia EV5'in tasarımı aylar önce tanıtılan konsept çalışmasıyla neredeyse aynı. Fark olarak, otomobilin asıl karakterini oluşturan gündüz LED'lerinin ortasındaki hava girişlerinin yerine farlar gelmiş. Fütüristik tasarıma sahip jantlar (21 inç'e kadar), konsepttekine göre küçülmüş. Bunlara ek olarak tamponlarda da ufak değişiklikler yapılan modele daha büyük yan aynalar ve gizli kapı kolları entegre edilmiş.

Kia EV5, genel görünüm olarak EV9'un konsantre hali şeklinde nitelendirilebilir. Kompakt modelin ölçülerine baktığımızda 4615 mm uzunluğa ve 2750 mm aks mesafesine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bağlamda, içten yanmalı motorlu kardeşi Sportage ile benzer proporsiyona sahip olduğunu söylemek mümkün. Kia, yeni EV5 ile modern tasarım, konfor ve sürdürülebilirliğin yanı sıra pratikliğe de önem veren aileleri hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Kia'nın bu hedefi, iç mekanda kendisini hemen belli ediyor. Koreli üretici, ön taraftaki sürücü ve yolcu koltuklarını orta konsol üzerinde birleştirip kanepe görüntüsü vererek oturma odasına benzer bir hava oluşturmak istemiş. Buna ek olarak, parlaklığı sürüş modları ve güvenlik yardımcılarıyla bağlantılı olarak ayarlanabilen 64 renkli ambiyans aydınlatmasına da yer vermiş. Konsoldaki direksiyon simidi, bitişik ekranlar ve ortadaki fiziksel tuşlar EV9'u anımsatsa da, genel olarak tasarımda gözle görülür bir değişiklik söz konusu.

Yeni Hyundai Elantra Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 5 sa. önce eklendi

Yukarıda belirttiğimiz gibi teknik detaylar henüz belli olmasa da, daha önce Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeler sayesinde en azından Çin'de satılacak versiyonun bazı özelliklerini biliyoruz. Buna göre, EV5'de 215 hp (160 kW) güç ve 310 Nm tork üreten bir elektrik motoru ön tekerleklere güç verecek. Söz konusu versiyonda BYD'nin bıçak tipi lityum demir fosfat pilleri bulunacak ancak kapasite ve menzil henüz belli değil.

Elektrikli araç pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Kia, yeni EV5'in yanı sıra EV4 isimli daha küçük bir model üzerinde çalışıyor. Böylece şirket, Niro EV, EV4, EV5, EV6 ve EV9 modelleriyle çok daha geniş bir kitleye hitap ediyor olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Kia, yeni elektrikli SUV modeli EV5'i tanıttı