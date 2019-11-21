Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2

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Kaliforniya merkezli elektrikli araç üreticisi Karma, Los Angeles’taki fuarda SC2 isimli yeni konseptini tanıttı. Markanın gelecekteki tasarım anlayışını gözler önüne seren Karma SC2’nin gelişmiş teknolojilerle donatıldığı söyleniyor.

Yukarı doğru açılan devasa kapılarıyla dikkat çeken Karma SC2’nin ön ve arka akslarında birer elektrik motoru bulunuyor. Söz konusu motorların toplamda 1,100 beygir güç ve 14,000 Nm tekerlek torku ürettiği iddia ediliyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 1.9 saniyenin biraz altında tamamlayan Karma SC2’nin sürüş menzili 563 kilometre olarak açıklandı. Araçtaki batarya kapasitesi ise 120 kWh.

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Karbon seramik frenler, yarış araçlarında kullanılan pushrod süspansiyon sistemi ve tork yönlendirme sistemiyle donatılan Karma SC2’de yol tutuş performansını arttırdığı söylenen ultrasonik dinamik rejeneratif panel de bulunuyor. Parmak izi ve yüz tanıma sensörleri, sürücü ve yolcu için kişisel alan oluşturan 3D ses sistemi ve gerektiğinde elektronik olarak tamamen karartılabilen elektrokromatik camlar da Karma SC2’nin dikkat çeken özellikleri arasında.

Karma SC2’deki en ilginç özelliklerden biri de “Drive and Play” teknolojisi. Yüksek çözünürlüklü kameralar ve lidar sensörleri kullanan bu sistem, araç hareket halindeyken 360 derece görüntüyü 3 boyutlu olarak kaydediyor. Sürücü bu sayede eski sürüşlerini tıpkı bir sürüş simülasyonundaymış gibi yeniden deneyimleyebiliyor. Tabii ki bu sistem araç park halindeyken aktif edilebiliyor.