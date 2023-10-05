Citroen'in Ekim kampanyalarında yakıt ve takas desteği var

Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi ve 50 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.
Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Citroën’in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 150 bin TL takas imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.
Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroën Berlingo Kombi de, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer ve günlük hayatı kolaylaştıran bir mesai arkadaşı olarak Jumpy modellerini 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.