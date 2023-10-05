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    Citroen'in Ekim kampanyalarında yakıt ve takas desteği var

    Citroën, ekim ayındaki kampanyalarla yeni bir otomobil veya hafif ticari araç almak isteyen kullanıcıları bekliyor.                                              
    Citroen'in Ekim kampanyalarında yakıt ve takas desteği var Tam Boyutta Gör
    Kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini bir arada sunan C4 X için, ekim ayında 25 bin TL tutarındaki yakıt kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanına ek 50 bin TL takas desteği sağlanıyor.

    Citroën C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 X ise, 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesi, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi ve 50 bin TL takas desteği ile satın alınabiliyor. Tasarım ve teknolojiyi buluşturan Citroën C4’e ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor.

    Citroën C4’ün yüzde 100 elektrikli versiyonu ë-C4 ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,75 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Citroën’in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross, 300 bin TL için 12 ay ve yüzde 1,99 faizli kredi ve 150 bin TL takas imkânlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

    Citroen'in Ekim kampanyalarında yakıt ve takas desteği var
    Güçlü SUV tasarımı, çok yönlülüğü, sürüş güvenliği ve konforunu destekleyen gelişmiş teknolojilere sahip Citroën C3 Aircross modeli, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Çeşitli kişiselleştirme kombinasyonlarıyla heyecan verici deneyimler yaşatan ve otomatik şanzıman seçeneğiyle kullanıcılarına konforlu bir sürüş sunan Citroën C3 ise, 150 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkânı sağlıyor.

    Tasarım, pratiklik ve modülerlik açısından yenilikçi çözümleri ve multimedya özellikleriyle sürüş keyfini artıran Citroën Berlingo Kombi de, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën Berlingo Van, 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

    Citroën; ergonomik tasarımını teknolojik donanımlarla bünyesinde birleştiren Jumpy Spacetourer ve günlük hayatı kolaylaştıran bir mesai arkadaşı olarak Jumpy modellerini 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile sunuyor. Citroën, yüksek kapasite ve konforu buluşturan Jumper modelini, 150 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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