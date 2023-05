Cloud'a geçiş neden önemli? Couchbase ile özel röportaj!

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde Couchbase ile bir röportaj yapma fırsatı bulduk ve onlara kısaca hem bulut sistemine geçmenin önemini hem de Couchbase'in bu konudaki farklılıklarını sorduk.

DH: SQL’imiz olduğu halde neden Couchbase kullanmalıyız? Couchbase’i kullanmak neden önemli?

Couchbase: Couchbase, Cloud döneminin başlangıcında yaratıldı. Cloud’un bize getirdiği şey küçük makineler kullanarak büyümek. Bulut çağına kadar Microsoft SQL veya Oracle kullanılıyordu. 70’lerde bu makineleri ilk tasarladıklarında en kritik amaç depolamadan olabildiğince fazla tasarruf etmekti çünkü depolama çok pahalıydı. 70’lerde depolama çok pahalı olduğu için verinin sadece bir parçasının, bir kere depolandığından emin olmaları gerekiyordu. İlişkisel veri tabanı bu şekildeydi, yani tablolar vardı ve her veri o tabloda bir kere saklanabiliyordu. Asıl motivasyonları buydu. Büyüdüklerinde ve depolama ucuzladığında başka bir şeye ihtiyaçları oldu: Performans, erişilebilirlik ve veri modelinin esnekliği. Bu sayede anlık değişimlere kolay ayak uydurabileceklerdi, yeni bir özellik ekleme gibi. Bulut bize verinin kullanımı için yeni bir yaklaşım getirdi. Bu yeni ihtiyaçlara Oracle microsoft SQL gibi geleneksel veri tabanları yanıt veremedi. Bu yüzden farklı bir veri tabanı geliştirdiler: NoSQL. Binlerce makine kullanabilirsiniz ama asıl ihtiyacınız olan şey ölçek. Bu her şeyin motivasyonuydu. Couchbase bu veri tabanlarının daha modernize edilmiş versiyonu, memory - first architecture yapısına sahip. Her şey memory’nin içerisine yazılıyor. Memory’e, memory’nin hızının izin verdiği hızda erişebiliyorsunuz. Sadece veri tabanı değil aslında bir platform kısaca. Bütün ihtiyaçlarınızı karşılayan bir platform. Veri tabanına sorgu atabiliyorsunuz, anlık olarak veriyi analiz edebiliyorsunuz ve ayrıca birçok veri çerçevesine entegre çalışabiliyor. 5, 6 farklı servisi bir platformda buluşturduk.

DH: Şu an buluta geçiş hala devam ediyor ve bu çok önemli. Hala bu geçişi yapmamış şirketlere öneriniz nedir?

Couchbase: Cloud'a baktıklarında neyi amaçladıklarını önceliklendirmeleri gerekiyor. Buluta sadece diğer şirketler geçtiği için veya buluta geçmek için değil işlerini analiz edip hangi amaçla geçmek istediklerini bilmeleri lazım.

Bulut, şirketler için faydalı. Günümüz dünyasındaki bu platformla günümüzün teknolojisini edinmiş oluyorlar. Bulutu kendi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Couchbase bazında değerlendirecek olursak düşünülmesi gereken şey veriyi yeniden modellemenin gerek olup olmadığı. Bunun cevabı çoğunluk evet oluyor çünkü muhtemelen hali hazırda olan sistem tablo tabanlı oluyor.

DH: Türkiye piyasası hakkındaki görüşleriniz neler geleceği nasıl görüyorsunuz?

Couchbase: Kesinlikle çok heyecanlı bir piyasa. Biz de zaten bu yüzden Türkiye’ye geldik. Türkiye’de start-up’lara verilen imkanlar çok güzel, örneğin Teknoparklar. Bizi heyecanlandıran buydu, birden fazla start-up şirketle çalışabilmenin planlarını yapıyoruz. Yerel ortaklara da şu anda yatırımlar yapıyoruz.

DH: Ülkemizdeki döviz kurunun yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak özel bir fiyatlandırma yapıyor musunuz?

Couchbase: Türkiye için özel bir fiyatlandırma politikamız yok, diğer ülkeler için de bu tarz bir fiyatlandırmamız yok. Yatırım yapmak için ülkelere ya da bölgelere bakarken sadece getireceği karı düşünmüyoruz. Ne kadar gelişime açık olduklarına ve ülkenin ekonomisine ne kadar katkı sağlayabileceğimize bakıyoruz. Çünkü bunları gerçekleştirdikten sonra kar da gelecektir diye düşünüyoruz ve bu yüzden Türkiye için heyecanlıyız. Türkiye’ye daha çok yatırım yapacağız.

