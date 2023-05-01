Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor: Peki neden?

Samsung, DDR5'e odaklanacak
Kısa süre önce yayınlanan mali sonuçların ardından Samsung, orta ve uzun vadeli talebi karşılamak için yeterli bellek yongası stoğuna sahip olduğunu ve eski ürünlerin üretimini azaltmayı planladığını belirtti. Bu noktada şirket, hangi yongaların etkileneceği veya hangi ölçüde kayıp yaşanacağı konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı.
Öte yandan endüstri analistleri,NAND, DDR3 ve DDR4 gibi belleklerde yaklaşık yüzde 20 ila 25'lik bir kesinti öngörüyor. Dolayısıyla dev üretici, düşük maliyetli DDR3 ve DDR4 belleklerden ziyade odağını daha gelişmiş DDR5 yongalarına çevirecek diyebiliriz.
Pazar araştırma şirketi TrendForce ise, tedarikçiler yüksek stok seviyeleriyle boğuşurken 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 15 ila 20'lik bir fiyat kesintisi yaşanacağını tahmin ediyor.
Pazarda yaşanan talep sorunları üreticileri etkilese de, bazı analistler iyimser olmaya devam ediyor ve 2024'te ufukta bir geri dönüş olabileceğini öne sürüyorlar. Nitekim DRAM ve NAND pazarının her geçen gün büyüdüğünü söyleyebiliriz. DDR5 gibi gelişmiş bellek yongaları ana akım haline geldikçe üreticilerde hızlı bir toparlanma görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah