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    Anlık Bildirim

    Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor: Peki neden?

    Dünyanın sayılı yarı iletken üreticilerinden Samsung, pazarda yaşanan talep sorunları nedeniyle DRAM ve NAND üretimini azaltmayı planlıyor. Üretimde yüzde 20 ila 25'lik bir kesinti görebiliriz. 
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    Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor! Tam Boyutta Gör
    Tüketici pazarında yaşanan durgunluk ve talep sorunları, Samsung başta olmak üzere çip üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Güney Koreli dev, 2023'ün ilk çeyreği için faaliyet karında yıldan yıla yüzde 95'lik bir düşüş bildirdi. Bu durumu, bellek yongalarına olan talebin azalması ile ilişkilendiren Samsung, üretimi azaltmayı planlıyor.

    Samsung, DDR5'e odaklanacak

    Kısa süre önce yayınlanan mali sonuçların ardından Samsung, orta ve uzun vadeli talebi karşılamak için yeterli bellek yongası stoğuna sahip olduğunu ve eski ürünlerin üretimini azaltmayı planladığını belirtti. Bu noktada şirket, hangi yongaların etkileneceği  veya hangi ölçüde kayıp yaşanacağı konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı.

    Öte yandan endüstri analistleri,NAND, DDR3 ve DDR4 gibi belleklerde yaklaşık yüzde 20 ila 25'lik bir kesinti öngörüyor. Dolayısıyla dev üretici, düşük maliyetli DDR3 ve DDR4 belleklerden ziyade odağını daha gelişmiş DDR5 yongalarına çevirecek diyebiliriz. 

    Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor! Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre 8GB DDR4 RAM modülünün ortalama sözleşme fiyatı, Ocak ayındaki yüzde 18,1'lik düşüşün ardından geçen ay yüzde 19,9'luk bir düşüş daha yaşadı. Bunun ardından Şubat ve Mart aylarında sabit kalsa da, Samsung'un üretim kesintisi açıklamasına rağmen fiyatlar düşmeye devam ediyor.

    Pazar araştırma şirketi TrendForce ise, tedarikçiler yüksek stok seviyeleriyle boğuşurken 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 15 ila 20'lik bir fiyat kesintisi yaşanacağını tahmin ediyor. 

    Pazarda yaşanan talep sorunları üreticileri etkilese de, bazı analistler iyimser olmaya devam ediyor ve 2024'te ufukta bir geri dönüş olabileceğini öne sürüyorlar. Nitekim DRAM ve NAND pazarının her geçen gün büyüdüğünü söyleyebiliriz. DDR5 gibi gelişmiş bellek yongaları ana akım haline geldikçe üreticilerde hızlı bir toparlanma görebiliriz. 

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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