Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Tüketici pazarında yaşanan durgunluk ve talep sorunları, Samsung başta olmak üzere çip üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Hatırlayacağınız üzere Güney Koreli dev, 2023'ün ilk çeyreği için faaliyet karında yıldan yıla yüzde 95'lik bir düşüş bildirdi. Bu durumu, bellek yongalarına olan talebin azalması ile ilişkilendiren Samsung, üretimi azaltmayı planlıyor.

Samsung, DDR5'e odaklanacak

Kısa süre önce yayınlanan mali sonuçların ardından Samsung, orta ve uzun vadeli talebi karşılamak için yeterli bellek yongası stoğuna sahip olduğunu ve eski ürünlerin üretimini azaltmayı planladığını belirtti. Bu noktada şirket, hangi yongaların etkileneceği veya hangi ölçüde kayıp yaşanacağı konusunda detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan endüstri analistleri,NAND, DDR3 ve DDR4 gibi belleklerde yaklaşık yüzde 20 ila 25'lik bir kesinti öngörüyor. Dolayısıyla dev üretici, düşük maliyetli DDR3 ve DDR4 belleklerden ziyade odağını daha gelişmiş DDR5 yongalarına çevirecek diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Bildirilenlere göre 8GB DDR4 RAM modülünün ortalama sözleşme fiyatı, Ocak ayındaki yüzde 18,1'lik düşüşün ardından geçen ay yüzde 19,9'luk bir düşüş daha yaşadı. Bunun ardından Şubat ve Mart aylarında sabit kalsa da, Samsung'un üretim kesintisi açıklamasına rağmen fiyatlar düşmeye devam ediyor.

Pazar araştırma şirketi TrendForce ise, tedarikçiler yüksek stok seviyeleriyle boğuşurken 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 15 ila 20'lik bir fiyat kesintisi yaşanacağını tahmin ediyor.

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Pazarda yaşanan talep sorunları üreticileri etkilese de, bazı analistler iyimser olmaya devam ediyor ve 2024'te ufukta bir geri dönüş olabileceğini öne sürüyorlar. Nitekim DRAM ve NAND pazarının her geçen gün büyüdüğünü söyleyebiliriz. DDR5 gibi gelişmiş bellek yongaları ana akım haline geldikçe üreticilerde hızlı bir toparlanma görebiliriz.

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Samsung, DDR3, DDR4 ve NAND bellek üretimini azaltıyor!