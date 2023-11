(Röportaj) Bulut veritabanı platformu Couchbase Capella'nın avantajları neler?

Bulut veritabanı platformu şirketi Couchbase, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda “Capella ile Maliyet Optimizasyonu Yolculuğu” adında bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte Yıldız Teknopark'ta hizmet veren starpt-up’ların yöneticileriyle bir araya geldi ve teknolojinin bulut özelinde sınırlarının tekrar tanımlandığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Start-upların yapısına uygun, hızlı ve dinamik ihtiyaçlarını adresleyen çözüm olarak Capella’nın detayları üzerinde duruldu.

Couchbase, DBaaS aracı Couchbase Capella’nın yeni sürümünü duyurdu. Capella’nın yeni sürümüne Netlify entegrasyon, VS Code uzantısı ve kurumsal kullanıma yönelik yeni özellikler olmak üzere pek çok yenilik eklendi. Couchbase ayrıca Amazon Web Services (AWS) üzerinde Bağımsız Yazılım Satıcısı (ISV) Başlangıç Atölyesi’ni duyurdu.

Couchbase Türkiye yöneticilerinden Özgür Mermerci ve Çağla Duman sorularımızı yanıtladı

Couchbase’in gerçekleştirdiği etkinlikte platformun yeni özelliklerini konuşmak ve avantajlarını öğrenmek için Donanım Haber'den Cem Sünbül, Couchbase Kurumsal Müşteri Yöneticilerinden Özgür Mermerci ve Çağla Duman ile röportaj gerçekleştirdi.

Cem Sünbül: Couchbase Capella’nın yeni sürümü ne gibi yenilikler içeriyor? Rakiplerine kıyasla avantajları hakkında bilgi verir misiniz?

Couchbase Kurumsal Müşteri Yöneticisi Özgür Mermerci:

Couchbase Capella’nın en önemli avantajı Couchbase'in kendi içinden gelen mimari özellikleri. Bunları detaylandırmak gerekir ama her şeyden önce Memory First Architecture'a sahip olması, esnek büyüyebilme, yana veya yukarı doğru büyüyebilme, çok yüksek iş yüklerini karşılayabilme gibi avantajları var. Bunun yanı sıra, NoSQL’de gerek bulut gerekse de on premise'lerde çalışan NoSQL’lerde, SQL++ gibi uyumlu bir dile sahip olan tek veri platformu diyebiliriz.

Kurumlar esas şunu çok merak ediyorlar: "Benim uç nokta iş ihtiyaçlarım varsa, (mesela cep telefonundan erişme, kesintisiz olarak çalışma vb. gibi) bulut nerede?" Bulut, bir internet bağlantısının sürekli istendiği noktada yer alıyor. Şimdi Couchbase Capella’nın en büyük avantajlarından birisi de bu iş yükünüzü kesintisiz bir biçimde mobil çözümlerimizle birlikte uç noktalara taşıyabilmesinde. Özetle yeni çıkan 5G, buna yönelik teknolojiler veya işinin kesintisiz sürmesini isteyen kurumlar ve kullanıcılar için çok büyük avantajlar içeriyor.”

Couchbase ISV Başlangıç Atölyesi yazılım satıcıları ve ekosistem için neler sunuyor?

Özgür Mermerci: Uzunca bir süredir uygulama modernizasyonu adı altında bir akımın bütün kurumlar tarafından benimsendiğini görüyoruz. Yani yazılım geliştirme dünyasına baktığınızda alışkanlıklar çok uzun zamandır değişiyor. Burada bir geçiş süreci var. Bu nasıl bir süreç? Var olan monoblok dediğimiz büyük yazılımların bakımı, idamesi vs. daha sıkıntılı olan yapıların da küçük parçaları -ki bunlara mikro servis adı verilmiş. Bölünmesi gibi bir süreç söz konusu.

Şimdi, Couchbase’in ve Capella’nın iki temel avantajı şu: Birincisi sunduğu veri modeli ve sunduğu programlama ortamı (SDK) aracılığıyla mikro servis geçişi mimarilerine çok hızlı bir biçimde geliştirmeye çok uygun olması. Bir önceki sorunuza atıfta bulunayım. Geliştirici veya mimarların eski alışkanlıklarını kaybetmeden -SQL++ olur başka bir şey olabilir- bildikleri kavramlarla hareket etmelerini sağlayan mekanizmaları da sunuyoruz. Bu da en büyük ikinci avantaj.

Üçüncü, en kritik nokta da tabii ki özellikle startup diyeceğimiz veya işe yeni başlayan kurumların en büyük sıkıntıları, belirli bir kapitalin harcanması veya capex dediğimiz şey. Bulut Bilişim burada hayat kurtarıyor. Yani bir sunucu merkezi kurmak, bir veri merkezi kurmak bugün çok masraflı şeyler. Ne kadar büyük olursa olsun bunlar son derece kritik noktalar. Doğal olarak işe bir an önce başlama ihtiyacı, bir an önce bu yapılan yatırımdan para kazanma ihtiyacı öne çıkıyor. Bunu da en hızlı sağlayabilecekleri yer bulut platformları. Biz de Capella olarak bunu destekliyoruz.

AWS üzerinde Capella'nin çeşitli açılardan sunduğu avantajlar nelerdir?

Özgür Mermerci:

Şöyle söyleyeyim. AWS çok uzun zamandır çok yakından çalıştığımız büyük bir iş ortağı. Bulut bilişim teknolojilerine de çok uzun zamandır yatırım yapıyor. Yani çok stabil, belirli iş yüklerini karşılayabilen, standartları çok oturmuş bir platformu kullanıcıları ile birleştiriyor. Bu açıdan bizim için son derece kritik. Çünkü bir veri platformunun birinci ihtiyacı bu stabiliteyi sağlamasıdır.

İkinci konu da yani ekonomik tarafına çok girmeyeceğim burada. Eminim bunu kullanıcılar araştırarak kendileri görebilirler. Ama kritik nokta burada işte bahsettiğim stabilite ve gene iş yüklerini son derece hızlı bir biçimde AWS’e taşımaları. Amazon bizim en büyük iş ortaklarınızdan birisi dedim ama bu Azure veya Google Cloud'ı dışladığımız anlamına gelmez. Yani siz Couchbase Capella kullanıyorsanız bir kere çok ciddi bir esnekliği de beraberinde getiriyor. Capella, AWS'de de çalışıyor. Enterprise, on Premise versiyonuyla tamamen uyumlu. Yani Hybrid Cloud mekanizmasını kurgulanmasına ya da iki farklı bulut üreticisiyle/sağlayıcısıyla aynı anda çalışma imkanını da veriyor.

Couchbase Kurumsal Müşteri Yöneticisi Çağla Duman:

Özgür’ün bahsettiği gibi AWS'de globalde stratejik bir iş ortaklığımız var ve Türkiye'de de mesela bugün bu etkinliğimizde Bestcloudfor.me bizlerle, Türkiye'deki yerel Cloud konusundaki iş ortaklarımızdan birisi. Onlar da Amazon'un Premier partnerlerinden birisi. Biz Couchbase olarak global kadar yerelde de aslında destek kanallarına erişimin aktive edilmesini çok önemseyen bir firmayız, ekosistemimizi de bu şekilde oluşturduk. AWS, Bestcloudfor.me ve Couchbase ortaklığında bir iş modeli çizdik.

Türkiye'de gerek müşteriler gerekse kurumlar tarafında bulut üzerinde aşılabilir olduğunu düşündüğünüz sorun veya sorunlar var mı?

Özgür Mermerci:

Tabii ki herkesin bildiği çok net bir regülasyonlar konusu var. Buna çok karşı duracak bir şey yok ama bu bir taraftan da bizler için de belki bir motivasyon kaynağı olmalı. Burada da veri merkezleri açılabilmeli veya bulut alt yapıları Türkiye'de kurulabilmeli. Hep şundan bahsederiz biz yıllardır bilişim sektöründe, işte Türkiye'ye yatırım yapılması, Türkiye'de bilişim sektörünün canlandırılması… Açıkça söylemek gerekirse bugün insan gücü olarak çok iyi bir yeri geldik. Çok güzel işler yapılıyor.

Bu noktada dediğim gibi regülatif konuların bir an önce çözülmesi de kritik. Aynı şekilde paralelde büyük sağlayıcıların buraya yatırım yapması da kritik. Bir diğer önemli konu da; bugün olduğu gibi üniversitelerde mümkün olduğu kadar konuşabilmek, yeni arkadaşların gelişmesine, eğitimlerine katkıda bulunabilmek. Biz bunu Couchbase Türkiye olarak misyon edinmiş durumundayız. Bu konudaki faaliyetlerimizi de arttıracağız. Bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Çünkü günün sonunda biz "platform veriyoruz". Yani "platform veriyor olmak" şu anlama geliyor; evet çok güzel bir veritabanı var ama her veritabanı, üzerinde çalışan uygulama kadar güçlüdür. O uygulamaları geliştirecek arkadaşlar da işte buralarda"

Çağla Duman:

Couchbase misyonu gereği kurumsal bir ürün olmasının yanı sıra açık kaynak alternatifinin de olduğu ve kendi topluluğunu, ekosistemini ve öğrenme hevesi olan kişileri de destekleyen bir yapıya sahip. Bu da bizim için çok önemli.

Burada yapacağınız eğitimlerle ne kadar kişiyi etkiliyorsunuz? Bunlar Türkiye’de kalarak nasıl bir güç sağlıyorlar bize?

Özgür Mermerci:

Teknoloji üretmek veya verilen metodolojilerin üzerinde bir şey eklemek, ikisi de çok kritik şeyler. Biz özellikle ikinci alanda çok etkiliyiz. Birinci alanda da büyük işler yapıyoruz. Biz derken Türkiye olarak, Türkiye'deki yazılımcılar olarak bunu söylüyorum.

Couchbase olarak biz buradan neyi hedefliyoruz? Couchbase veya NoSQL teknolojileri eskinin değil, yeninin dinamiklerini, teorilerini, kavramlarını barındıran ürünler. Ne oluyor? Sonuçta bunu yapan, bu yenileşmeyi sağlayan, yeni iş ihtiyaçlarını anlatan, bizim gibi kurumların varlığı burada o teknolojileri kullanan kişilere umuyorum bir parça yol gösterici oluyordur.

Bir diğer nokta ise şu; günün sonunda artık yazılım geliştirme dediğiniz global ölçekte bir iş. Yani buradaki bir firma çok rahatlıkla yurt dışına iş yapabiliyor ve burada bir danışman, yazılımcı, yazılımcı ekibi rahatlıkla yurt dışında projeler alabiliyor.

Biz globalde yaptığımız projeleri de aktararak, ne gibi katma değerler sunduğumuzu ifade ederek, bu teknolojilerin nasıl geliştirildiğine yönelik metodolojileri aktararak, böyle bir vizyonu da açmaya çalışıyoruz.

Couchbase ISV iş ortakları, Capella üzerindeki hangi yeteneklerden nasıl yararlanabilir?

Çağla Duman:

Couchbase içerisinde Capella özelinde 9 tane farklı servisi barındıran bir veri platformu. Böylelikle aslında firmalar için de farklı ihtiyaçlarını aynı yerden adresleyebilme imkanı sunuyor. Baktığımızda süreç optimizasyonu açısından oldukça kritik. Burada bugün start-up'larla bir aradayız ama kurumsal şirketlere de geldiğimizde bu sürecin zaman ve kaynak bakımından maksimum verimle yönetilmesi çok kritik. Capella da bunu sağlayan bir özelliğe sahip.

Türkiye dinamikleri gereği hızlı büyümeye uygun olabilecek teknolojilere ihtiyaç duyan bir yapıya sahip. Çünkü büyüme oranları hızlı. Burada da Couchbase’in ölçeklenebilirliğine ciddi atıflarda bulunabiliriz. Çünkü şirket büyüme hızlıyla birlikte Couchbase’in ölçeklenebilirlik özelliği buna bugünkü ihtiyaçlarında olduğu kadar yarının ihtiyaçlarında da karşılık verebilecek yeterliliğe ve yeteneğe sahip olan bir çözüm.

Ayrıca rekabet gücü de oldukça önemli. Rekabet gücünden kastım şu; herhangi bir piyasada ürünlerin çıkması ya da geliştirilmesi, fikirlerin pazara hızlı sunulabilmesi, firma olarak rekabet gücünü arttırabilen bir olgu.

Couchbase’in bahsettiğimiz SQL++ adını verdiğimiz hemen hemen her IT alanından gelen arkadaşımızın geçmişinde dokunmuş olduğu bir teknoloji olduğu için, bu teknolojiye hızlı adapte olabilmesi, piyasaya çıkış hızını, geliştirilme kalitesini, ürünün kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Bu da dediğimiz gibi direkt aslında firmaların rekabet gücünü bire bir etkileyen önemli bir şey.

Türkiye için bir fiyat politikası, bir avantaj sağlanabiliyor mu?

Çağla Duman:

Fiyatlandırma konusunda sadece Capella özelinde şunu söyleyebilirim. Capella’nın kendi içerisinde zaten maliyet optimizasyonu sağlayan bir özellik mevcut. Bu da özellikle; mesela firmaların kendi ortamlarını Capella’da konumlandırdıklarında ihtiyacın yoğun olduğu zamanlarda ölçeklenebilirlik sağlayıp, ortamlarını büyütüp küçültme imkanı sağlayan, böylelikle o yoğun dönemlerde performanstan sıkıntı yaşamadan iyi bir şekilde atlatmalarını sağlayan, aynı zamanda toplam maliyeti de minimize etmeyi sağlayan bir özellik.

Yani bir perakende şirketini düşünün, kampanya dönemlerinde mevcut cluster (küme) yapılarında gelecek olan yüke göre artırma ihtiyacı olabilir. Capella onlara bu ortamı anında sadece tek bir tuşla arttırıp daha sonrasında da kampanya dönemi sonrasında da kümeyi eski haline çekmesini sağlıyor. Bu da mevcut kredileri, mevcut harcamaları en efektif şekilde, etkili şekilde kullanılması konusunda önemli bir avantaj sağlıyor diyebilirim.

