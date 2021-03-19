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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Coca-Cola Japonya'da abonelikle kola satmaya başlıyor

    Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca-Cola, Japonya'da otoamtlarda abonelikle Coca Cla satmaya başlayacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    19 Mart 2021, 22:30 (6 sa.)
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    Zamazingo
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Coca-Cola Japonya'da abonelikle kola satmaya başlıyor
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    Hem oyun sektöründe hem de sinema sektöründe abonelik servisleri hayatımızın büyük bir parçası olmuş durumda. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca Cola da kendi abonelik servisini duyurdu. Ancak daha farklı bir sistem ve yalnızca Japonya'da hizmet verecek.

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    Abonelik servisleri bildiğiniz gibi aylık belirli bir ücret karşılığında sunulan toplu hizmetlere veriliyor. Genelde fiyat açısından aylık baktığınızda kullanıcı için çok daha kârlı oluyor. Uzun vadede de elbete şirket için çok daha kârlı oluyor. Coca Cola da yeni bir abonelik servisi başlatmak için hazırlanıyor.

    Japonya'daki insanların otomatlardan aldığı Coca Cola sayılarının düşmesi sebebiyle Coca Cola bu servisi kullanmaya karar verdi. Japonya'da insanlar aylık 25 dolar karşılığında, her gün bir adetle sınırlı olma koşuluyla Japonya'daki istediği otomattan kola alabilecek. Japonya'da toplamda 340.000 otomat bulunuyor.

    Covid-19 sebebiyle insanlar dışarda etrafa temas etmekten kaçınmaya başlamış durumda ve bu servisin otomattan yapılan kola satışlarını arttırması bekleniyor. Bu servise aylık 25 dolar verip her gün bir kola içilirse aylık yaklaşık 10 dolar kâr ediliyor. Coca Cola şirketinin Japonya'daki bölümü bu otomatlarda yalnızca kola değil ayrıca çay ve kahve de dahil olmak üzere birçok içecek satıyor.



    https://kotaku.com/coca-cola-is-launching-a-vending-machine-subscription-s-1846501730?utm_source=twitter&utm_medium=SocialMarketing&utm_campaign=dlvrit&utm_content=kotaku
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    mert1907 10 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu akıl eden ve onaylayan arkadaşların tazminatı odenirse bence satışlar artmaya başlar
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    D dede17 (amdfusion ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Cola için kaldı mı?
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    gun (Gün Oksay) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En azından sınırsız kola değilmiş. Gerçi ben yıllar önce bıraktım içmeyi şimdi içince de bir garip geliyor tadı.
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    X-DDT (Furkan Öz) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Sinirsiz kola olayini anca amerika yapar diye dusunuyorum. Abonelikle sinirsiz kahve satan yerler var. Kola da olursa sasirmam.
    Yanıtla +2
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    R Ray Kurzweil 6 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Dahi anlamındaki -de ayrı yazılır.
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    M maximus8282 (maximus ) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Eski tadı yok hakikaten. Sanırım artık tatlandırıcıya yöneldikleri için.
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