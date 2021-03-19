Coca-Cola Japonya'da abonelikle kola satmaya başlıyor

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Hem oyun sektöründe hem de sinema sektöründe abonelik servisleri hayatımızın büyük bir parçası olmuş durumda. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Coca Cola da kendi abonelik servisini duyurdu. Ancak daha farklı bir sistem ve yalnızca Japonya'da hizmet verecek.

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Abonelik servisleri bildiğiniz gibi aylık belirli bir ücret karşılığında sunulan toplu hizmetlere veriliyor. Genelde fiyat açısından aylık baktığınızda kullanıcı için çok daha kârlı oluyor. Uzun vadede de elbete şirket için çok daha kârlı oluyor. Coca Cola da yeni bir abonelik servisi başlatmak için hazırlanıyor.

Japonya'daki insanların otomatlardan aldığı Coca Cola sayılarının düşmesi sebebiyle Coca Cola bu servisi kullanmaya karar verdi. Japonya'da insanlar aylık 25 dolar karşılığında, her gün bir adetle sınırlı olma koşuluyla Japonya'daki istediği otomattan kola alabilecek. Japonya'da toplamda 340.000 otomat bulunuyor.

Covid-19 sebebiyle insanlar dışarda etrafa temas etmekten kaçınmaya başlamış durumda ve bu servisin otomattan yapılan kola satışlarını arttırması bekleniyor. Bu servise aylık 25 dolar verip her gün bir kola içilirse aylık yaklaşık 10 dolar kâr ediliyor. Coca Cola şirketinin Japonya'daki bölümü bu otomatlarda yalnızca kola değil ayrıca çay ve kahve de dahil olmak üzere birçok içecek satıyor.

https://kotaku.com/coca-cola-is-launching-a-vending-machine-subscription-s-1846501730?utm_source=twitter&utm_medium=SocialMarketing&utm_campaign=dlvrit&utm_content=kotaku

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