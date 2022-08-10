Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Coinbase beklentilerin altında kaldı, ticaret hacmi düştü

    Yılın ikinci yarısında da kripto para piyasasında beklenen toparlanmanın olmaması borsaları olumsuz etkiliyor. Coinbase ticaret hacmi yüzde 30 düştü ve gelirler beklentilerin altında kaldı.
    Oy Ver

    Coinbase
    Tam Boyutta Gör

    ABD’nin en önemli kripto para borsası olarak gösterilen Coinbase halka açık olduğu için mali tabloları büyük önem taşıyor. Piyasalardaki düşüş borsayı da vurunca hem gelirler hem ticaret hacmi önemli bir darbe aldı.

    Coinbase ne kadar gelir elde etti?

    Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 803 milyon dolarlık gelir elde edildi. Analizlerin beklentisi ise 873 milyon dolardı. Faaliyet zararı 1.1 milyar dolar olurken geçen çeyrek dönemde de 430 milyon dolarlık zarar açıklanmıştı. Düşüşn en büyük sebebi elbette ticaret hacminin küçülmeye başlaması ve piyasanın değer kaybetmesi.

    İkinci çeyrekte 217 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan borsa yüzde 30 civarında küçülm yaşadı. Özellikle son kullanıcı ticaretinin yüzde 40 civarında küçüldüğü gözlemleniyor. Bitcoin ticareti toplam hacmin yüzde 31 oranına denk gelirken Ethereum ticareti de yüzde 22 seviyesinde. İki büyük kripto para bu dönemde ticaret hacmini arttırmış.

    Geçen yıl halka açıldığında COIN hissesinin değeri 360$ seviyesine kadar çıkmıştı ancak büyük düşüş ile birlikte dip seviyeleri gördü. Blackrock ile yapılan ortaklık ile bir mikter hareketlendi ve 87$ civarında işlem görüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız