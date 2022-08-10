Coinbase beklentilerin altında kaldı, ticaret hacmi düştü

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ABD’nin en önemli kripto para borsası olarak gösterilen Coinbase halka açık olduğu için mali tabloları büyük önem taşıyor. Piyasalardaki düşüş borsayı da vurunca hem gelirler hem ticaret hacmi önemli bir darbe aldı.

Coinbase ne kadar gelir elde etti?

Coinbase tarafından yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde 803 milyon dolarlık gelir elde edildi. Analizlerin beklentisi ise 873 milyon dolardı. Faaliyet zararı 1.1 milyar dolar olurken geçen çeyrek dönemde de 430 milyon dolarlık zarar açıklanmıştı. Düşüşn en büyük sebebi elbette ticaret hacminin küçülmeye başlaması ve piyasanın değer kaybetmesi.

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İkinci çeyrekte 217 milyar dolar ticaret hacmine ulaşan borsa yüzde 30 civarında küçülm yaşadı. Özellikle son kullanıcı ticaretinin yüzde 40 civarında küçüldüğü gözlemleniyor. Bitcoin ticareti toplam hacmin yüzde 31 oranına denk gelirken Ethereum ticareti de yüzde 22 seviyesinde. İki büyük kripto para bu dönemde ticaret hacmini arttırmış.

Geçen yıl halka açıldığında COIN hissesinin değeri 360$ seviyesine kadar çıkmıştı ancak büyük düşüş ile birlikte dip seviyeleri gördü. Blackrock ile yapılan ortaklık ile bir mikter hareketlendi ve 87$ civarında işlem görüyor.

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