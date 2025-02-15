Kripto para piyasalarındaki yükseliş ile Coinbase borsası beklentileri aştı

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Tam Boyutta Gör ABD başkanlık seçimleri ile geçen yılın sonlarında kripto para piyasalarında yaşanan önemli yükseliş, kripto para borsalarını da rekorlara taşıdı. ABD’nin en önemli borsası Coinbase beklentilerin üzerine çıktı.

Coinbase rekor kırdı

Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre Coinbase borsası toplamda 2.27 milyar dolar gelir ve 1.277 milyar dolar kâr elde etti. Analizlerin beklentisi ise 1.88 milyar dolar gelir ve 1.81$ hisse kârı olarak açıklanmıştı. Önceki yıl aynı dönemde 270 milyon dolar kâr ve 953 milyon dolar gelir elde edilmişti.

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Borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelir iki kattan fazla artarak 1.56 milyar dolar olurken toplam işlem hacmi ise yine iki kat civarı artarak 439 milyar dolara ulaştı. Hem bireysel hem de kurumsal işlem hacimleri rekor seviyeye çıktı.

2025 yılında ise borsanın işlem gelirleri şu ana kadar 750 milyon doları aşmış durumda. Çeyrek dönem genelinde yine geçen çeyreğin rakamının yakalanması bekleniyor. Borsanın hizmet ve servis gelirlerinin ise 685-750 milyon dolar arasında olacağı açıklandı.

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