Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kripto para piyasalarındaki yükseliş ile Coinbase borsası beklentileri aştı

    Coinbase borsası geçen yıl kripto para piyasasında yaşanan yükselişten çok iyi yararlanarak işlem gelirleri ve toplam işlem hacminde görülmemiş rekorlara imza attı.  
    Coinbase Tam Boyutta Gör
    ABD başkanlık seçimleri ile geçen yılın sonlarında kripto para piyasalarında yaşanan önemli yükseliş, kripto para borsalarını da rekorlara taşıdı. ABD’nin en önemli borsası Coinbase beklentilerin üzerine çıktı. 

    Coinbase rekor kırdı

    Geçen yılın son çeyrek raporlarına göre Coinbase borsası toplamda 2.27 milyar dolar gelir ve 1.277 milyar dolar kâr elde etti. Analizlerin beklentisi ise 1.88 milyar dolar gelir ve 1.81$ hisse kârı olarak açıklanmıştı. Önceki yıl aynı dönemde 270 milyon dolar kâr ve 953 milyon dolar gelir elde edilmişti. 

    Borsada yapılan işlemlerden elde edilen gelir iki kattan fazla artarak 1.56 milyar dolar olurken toplam işlem hacmi ise yine iki kat civarı artarak 439 milyar dolara ulaştı. Hem bireysel hem de kurumsal işlem hacimleri rekor seviyeye çıktı. 

    2025 yılında ise borsanın işlem gelirleri şu ana kadar 750 milyon doları aşmış durumda. Çeyrek dönem genelinde yine geçen çeyreğin rakamının yakalanması bekleniyor. Borsanın hizmet ve servis gelirlerinin ise 685-750 milyon dolar arasında olacağı açıklandı. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    Rindaman 1 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 1 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    age of darkness final stand türkçe yama dişlerim beyazlamıyor katılımevim yorumlar muayenede ilk yardım çantası ağır kusur mu telefon wifi sınırlı bağlantı sorunu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum