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    MEXC borsası Türk kullanıcılara komisyonu kaldırıyor

    Türk kullanıcıların yoğun olarak kullandığı borsalardan MEXC önemli bir kampanya yapıyor. Sadece Türk kullanıcılar için piyasa yapıcı alım satım komisyonları kaldırıldı. 
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    MEXC
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    Binance tarafından yapılan BTC işlem çiftlerinde komisyonun sıfırlanması hamlesi sonrasında Çinli MEXC kripto para borsası da boş durmuyor. Türk kullanıcılar için piyasaya yapıcı ticarette borsanın komisyonları sıfırlanıyor.

    MEXC borsasından dev kampanya

    8 Ağustos itibariyle başlayan kampanyada piyasa yapıcı işlemlerde tüm spot çiftleri için komisyon sıfırlandı. Piyasa yapıcı mevcut fiyatın üstünde veya altında bir limit emri verildiğinde gerçekleşiyor. Anında işleme alınan piyasa emirleri piyasa alıcı olarak tanımlanıyor ve kampanyaya dahil değil.

    Bilindiği üzere kripto para borsaları işlem komisyonlarından yüksek gelirler elde ediyor. MEXC borsası da en düşük komisyon ücretleri listesinde biraz aşağılarda kalan bir borsa. Bu bakımdan Türk kullanıcılar için avantajlı diyebiliriz. Kampanya vadeli ve kaldıraçlı işlemlerde geçerli değil.

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