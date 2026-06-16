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    Bilgisayar efsanesi Commodore, dijital detoks telefonunu tanıttı

    Efsanevi bilgisayar markası Commodore, ilk mobil telefonunu tanıttı. “Callback 8020” isimli yeni kapaklı telefon, sosyal medya ve internetsiz daha sade bir dijital yaşam sunmayı hedefliyor.

    Commodore'dan dijital detoks telefonu: Callback 8020 Tam Boyutta Gör
    Efsanevi bilgisayar markası Commodore, uzun süredir devam eden ipuçlarının ardından ilk mobil telefonun duyurdu. “Callback 8020” adı verilen yeni kapaklı telefon, sosyal medya uygulamaları, web tarayıcısı ve e-posta istemcileri olmadan daha sade bir dijital yaşam sunmayı hedefliyor.

    Şirketin CEO’su ve Başkanı Peri Fractic, cihazın ortaya çıkış hikayesinin kendi telefon bağımlılığıyla mücadelesine dayandığını belirtti. Fractic, bir Android kapaklı telefon kullanmaya başladıktan sonra kullanıcıların gerçekten ne istediğini gözlemlediğini ve Callback 8020’nin “akıllı telefon ile klasik telefon arasında ideal dengeyi kurmak” amacıyla geliştirildiğini ifade etti.

    Commodore Callback 8020 neler sunuyor?

    Commodore'dan dijital detoks telefonu: Callback 8020 Tam Boyutta Gör
    Callback 8020, Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanıyor. Sistem, büyük ölçüde Sailfish OS üzerine inşa edilmiş özel bir sürüm olarak dikkat çekiyor. Android uygulamalarıyla uyumluluk sunmasına rağmen cihazda web tarayıcıları ve sosyal medya uygulamalarının yüklenmesi yazılım seviyesinde engelleniyor. Kullanıcılar APK dosyaları aracılığıyla bazı uygulamaları manuel olarak yükleyebilecek olsa da Commodore, telefonun temel amacının dikkat dağıtıcı unsurları azaltmak olduğunu vurguluyor.

    Retro görünümüne rağmen Callback 8020 güncel bağlantı özelliklerinden ödün vermiyor. LTE desteği, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi modern bağlantı seçeneklerine sahip olan cihazın kalbinde MediaTek Helio G81 işlemcisi yer alıyor. Buna 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Kutudan ayrıca 32 GB microSD kart çıkıyor.

    Müzik tutkunları için özel ses donanımı

    Commodore, Callback 8020’nin ses deneyimine özel önem verdiğini söylüyor. Cihazda yüksek kaliteli DAC, HD ses ve kayıpsız müzik desteği bulunuyor. Ayrıca ESS ve Cirrus Logic ses çipleri sayesinde gelişmiş ses performansı sunuluyor. Telefon, kutudan kablolu kulak içi kulaklıklarla çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca Commodore’un ikonik SID seslerinden ilham alan zil seslerini ve dahili FM radyoyu da kullanabilecek.

    Commodore'dan dijital detoks telefonu: Callback 8020 Tam Boyutta Gör
    Telefonun dış kısmında saat ve pil durumunu gösteren küçük bir ekran bulunuyor. Bildirimler ise renkli LED sistemi üzerinden kullanıcıya aktarılıyor. Kapak açıldığında 3,25 inç büyüklüğünde, 480 x 640 piksel çözünürlüklü IPS ekran ve klasik T9 tuş takımı kullanıcıyı karşılıyor. Ön tarafta bir selfie kamerası bulunurken, arka bölümde flaş destekli 48 megapiksel Sony kamera yer alıyor.
    Commodore'dan dijital detoks telefonu: Callback 8020 Tam Boyutta Gör
    Çıkarılabilir arka kapak sayesinde kullanıcılar bataryayı değiştirebiliyor, microSD kart yuvasına erişebiliyor ve çift SIM kart desteğinden yararlanabiliyor. Commodore ayrıca cihaz için çeşitli kılıf ve taşıma aksesuarları da sunacak.

    Şirket, Callback 8020’nin yalnızca iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda nostaljik bir eğlence platformu olarak da kullanılmasını istiyor. Bu nedenle cihazda bazı klasik Commodore 64 oyunlarının yanı sıra efsanevi Snake oyunu da ön yüklü olarak geliyor.

    Commodore Callback 8020; ProtoPET White, SX Silver, BASIC Beige, Starlight Edition ve altın renkli Founders Edition olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı 499 dolar olarak belirlenirken, bekleme listesine kayıt yaptıran kullanıcılar 50 dolarlık indirimden yararlanabilecek. Ön siparişlerin ise 30 Haziran’da başlaması planlanıyor.

    Commodore Callback 8020 özellikleri

    • Ekran: 3.25 inç, 480 x 640 piksel, dokunmatik, IPS LCD
    • İşlemci: MediaTek Helio G81
    • RAM: 4 GB
    • Depolama: 64GB, SD kart ile arttırılabilir
    • Kamera: 48 MP
    • Batarya: Çıkarılabilir
    • Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
    • İşletim Sistemi: Sailfish OS (Linux tabanlı)
    • Diğer: 3.5mm kulaklık girişi, Audiophile sınıfı DAC, FM radyo
    • Renk:: Silver, BASIC Beige, ProtoPET White, Starlight Edition ve Founder's Edition

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/phones/commodore-announces-linux-based-flip-phone-with-no-social-media-no-browser-the-callback-8020-will-be-available-in-five-retro-colorways-starting-at-usd499-runs-99-percent-of-android-apps https://commodore.net/callback/
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