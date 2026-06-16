Bilgisayar efsanesi Commodore, dijital detoks telefonunu tanıttı

Şirketin CEO’su ve Başkanı Peri Fractic, cihazın ortaya çıkış hikayesinin kendi telefon bağımlılığıyla mücadelesine dayandığını belirtti. Fractic, bir Android kapaklı telefon kullanmaya başladıktan sonra kullanıcıların gerçekten ne istediğini gözlemlediğini ve Callback 8020’nin “akıllı telefon ile klasik telefon arasında ideal dengeyi kurmak” amacıyla geliştirildiğini ifade etti.
Commodore Callback 8020 neler sunuyor?
Retro görünümüne rağmen Callback 8020 güncel bağlantı özelliklerinden ödün vermiyor. LTE desteği, Wi-Fi, Bluetooth ve GPS gibi modern bağlantı seçeneklerine sahip olan cihazın kalbinde MediaTek Helio G81 işlemcisi yer alıyor. Buna 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı eşlik ediyor. Kutudan ayrıca 32 GB microSD kart çıkıyor.
Müzik tutkunları için özel ses donanımı
Commodore, Callback 8020’nin ses deneyimine özel önem verdiğini söylüyor. Cihazda yüksek kaliteli DAC, HD ses ve kayıpsız müzik desteği bulunuyor. Ayrıca ESS ve Cirrus Logic ses çipleri sayesinde gelişmiş ses performansı sunuluyor. Telefon, kutudan kablolu kulak içi kulaklıklarla çıkıyor. Kullanıcılar ayrıca Commodore’un ikonik SID seslerinden ilham alan zil seslerini ve dahili FM radyoyu da kullanabilecek.
Şirket, Callback 8020’nin yalnızca iletişim aracı olarak değil, aynı zamanda nostaljik bir eğlence platformu olarak da kullanılmasını istiyor. Bu nedenle cihazda bazı klasik Commodore 64 oyunlarının yanı sıra efsanevi Snake oyunu da ön yüklü olarak geliyor.
Commodore Callback 8020; ProtoPET White, SX Silver, BASIC Beige, Starlight Edition ve altın renkli Founders Edition olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı 499 dolar olarak belirlenirken, bekleme listesine kayıt yaptıran kullanıcılar 50 dolarlık indirimden yararlanabilecek. Ön siparişlerin ise 30 Haziran’da başlaması planlanıyor.
Commodore Callback 8020 özellikleri
- Ekran: 3.25 inç, 480 x 640 piksel, dokunmatik, IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Helio G81
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64GB, SD kart ile arttırılabilir
- Kamera: 48 MP
- Batarya: Çıkarılabilir
- Bağlantı: LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- İşletim Sistemi: Sailfish OS (Linux tabanlı)
- Diğer: 3.5mm kulaklık girişi, Audiophile sınıfı DAC, FM radyo
- Renk:: Silver, BASIC Beige, ProtoPET White, Starlight Edition ve Founder's Edition