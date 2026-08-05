Huawei MateBook Pro S tanıtıldı: Sadece 798 gram!

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Tam Boyutta Gör Huawei, ultra hafif yeni dizüstü bilgisayar modeli MateBook Pro S’yi tanıttı. Yalnızca 798 gram ağırlığa sahip olan MateBook Pro S, hafifliğinin yanı sıra güçlü donanımı ve yeni nesil özellikleriyle de öne çıkıyor.

Cihaz, Midsummer Purple, Dawn Yellow, Smoke Gray, Velvet White ve Feather Black olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Collector’s Edition versiyonunda ise arka panelde beyaz veya siyah deri kaplama tercih edilebiliyor.

Huawei MateBook Pro S özellikleri

Huawei, MateBook Pro S'nin gövdesinde hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunmak için Cloud Falcon adını verdiği bir mimari kullanıyor. 11,9 mm kalınlığındaki bilgisayarın yalnızca 798 gram olması, onu sınıfındaki en ince ve hafif modellerden biri haline getiriyor. Karşılaştırma açısından Apple'ın 13 inç MacBook Air modeli yaklaşık 1,23 kilogram ağırlığında olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör MateBook Pro S'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri 14,2 inç büyüklüğünde ve 3:2 en boy oranına sahip 3.1K çözünürlüklü esnek OLED ekranı. Samsung Galaxy S26 Ultra'dakine benzer Gizlilik Ekranı özelliğine sahip panel, yan taraftan bakan kişilerin ekran içeriğini görmesini engelleyebiliyor. Ekranda, normal görüntüleme ile gizlilik koruması arasında geçiş yapabilmek için çift piksel yapısından yararlanılıyor. Ayrıca özel bir gizlilik anahtarı sayesinde bu mod tek tıklamayla etkinleştirilebiliyor. Ekranın diğer teknik özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızı, 1.600 nit tepe parlaklık, P3 geniş renk gamı, HDR Vivid desteği ve mavi ışık koruması bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei MateBook Pro S'de şirketin yeni Kirin XE90 yonga setini kullanıyor. Şirket, bu işlemcinin Kirin X90'a kıyasla tek çekirdek performansında %23, güç verimliliğinde %25 ve NPU performansında %40 daha hızlı olduğunu belirtiyor. İşlemci, çift fanlı ve dikey olarak yerleştirilmiş grafen termal malzemeye sahip yeniden tasarlanmış bir soğutma sistemiyle birlikte geliyor ve 20W'a kadar sürekli performans sağlıyor.

Bağlantı tarafında ise dört antenli Wi-Fi 7+ sistemi kullanılıyor. Huawei'ye göre bu yapı, uygun koşullarda 1.000 metreye kadar uzun mesafeli ağ bağlantısı sağlayabiliyor.

Dizüstü bilgisayar ayrıca 54Wh batarya, 66 W ters şarj, altı mikrofonla 10 metreye kadar ses yakalama ve 18 saate kadar video oynatma özelliklerine sahip.

Tam Boyutta Gör HarmonyOS 6.1 işletim sistemiyle gelen MateBook Pro S'de yeni Celia isimli yapay zeka asistanı yer alıyor. Sistem, kullanıcı adına bazı görevleri otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Örneğin web sitelerinde işlem yapabiliyor, formları doldurabiliyor ve haftalık rapor hazırlayabiliyor. HarmonyOS Connect ise dosya aktarımı ve Wi-Fi bağlantısı gibi işlemleri daha kolay hale getiriyor.

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Huawei MateBook Pro S fiyatı

MateBook Pro S'nin standart versiyonu 14 Ağustos'ta satışa çıkacak. Privacy Edition ve Collector's Edition modelleri ise 28 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Fiyatlar ise şöyle:

16 GB + 512 GB: 7.999 yuan (1.184 dolar)

24 GB + 512 GB: 8.999 yuan (1.332 dolar)

24 GB + 1 TB: 10.499 yuan (1.554 dolar)

PaperMatte Edition 24 GB + 512 GB: 9.999 yuan (1.480 dolar)

Privacy Screen Edition 24 GB + 512 GB: 10.299 yuan (1.525 dolar)

Privacy Screen Edition 24 GB + 1 TB: 11.799 yuan (1.747 dolar)

Collector's Edition 32 GB + 1 TB: 14.999 yuan (2.221 dolar)

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