Huawei MateBook Pro S tanıtıldı: Sadece 798 gram!

Cihaz, Midsummer Purple, Dawn Yellow, Smoke Gray, Velvet White ve Feather Black olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Collector’s Edition versiyonunda ise arka panelde beyaz veya siyah deri kaplama tercih edilebiliyor.
Huawei MateBook Pro S özellikleri
Huawei, MateBook Pro S'nin gövdesinde hafiflik ve dayanıklılığı bir arada sunmak için Cloud Falcon adını verdiği bir mimari kullanıyor. 11,9 mm kalınlığındaki bilgisayarın yalnızca 798 gram olması, onu sınıfındaki en ince ve hafif modellerden biri haline getiriyor. Karşılaştırma açısından Apple'ın 13 inç MacBook Air modeli yaklaşık 1,23 kilogram ağırlığında olduğunu belirtelim.
Bağlantı tarafında ise dört antenli Wi-Fi 7+ sistemi kullanılıyor. Huawei'ye göre bu yapı, uygun koşullarda 1.000 metreye kadar uzun mesafeli ağ bağlantısı sağlayabiliyor.
Dizüstü bilgisayar ayrıca 54Wh batarya, 66 W ters şarj, altı mikrofonla 10 metreye kadar ses yakalama ve 18 saate kadar video oynatma özelliklerine sahip.
Huawei MateBook Pro S fiyatı
MateBook Pro S'nin standart versiyonu 14 Ağustos'ta satışa çıkacak. Privacy Edition ve Collector's Edition modelleri ise 28 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacak. Fiyatlar ise şöyle:
fiyatı yok mu