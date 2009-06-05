Computex 2009: Gigayte Radeon HD 4650 AGP modelini sergiliyor

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Computex 2009 turumuz çerçevesinde standını ziyaret ettiğimiz Gigabyte'ın bir diğer dikkat çekici modeli ise türünün az sayıdaki örneklerinden birisi olarak öne çıkmayı başarıyor. Gigabyte'ın resmi lansmanı kısa bir süre için yapılan Radeon HD 4670 AGP modelini yine fuar kapsamında görüntüleme şansı yakaladık. DirectX 10.1 desteği sunan, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapan ekran kartı, 55nm RV730 Pro GPU'sundan güç alıyor.

AGP sistemleri hedef alan ve AGP dönüşümü için üzerinde özel bir köprü yonga bulunan GV-465D2-1GI kod adlı yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR2 bellekle donatılan ve standart saat hızlarına sahip olduğu belirtilen AGP uyumlu ekran kartı, özel tasarım soğutucusu ve katı kapasitörleriyle de merak uyandırmayı başarıyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub portlarına ek olarak HDMI çıkışına da sahip olan ve özellikle eski sistemini değerlendirmek isteyen kullanıcıları hedef alan kartın fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.