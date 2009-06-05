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Computex 2009: Gigayte Radeon HD 4650 AGP modelini sergiliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,6b
1
16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2009: Gigayte Radeon HD 4650 AGP modelini sergiliyor
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Computex 2009 turumuz çerçevesinde standını ziyaret ettiğimiz Gigabyte'ın bir diğer dikkat çekici modeli ise türünün az sayıdaki örneklerinden birisi olarak öne çıkmayı başarıyor. Gigabyte'ın resmi lansmanı kısa bir süre için yapılan Radeon HD 4670 AGP modelini yine fuar kapsamında görüntüleme şansı yakaladık. DirectX 10.1 desteği sunan, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapan ekran kartı, 55nm RV730 Pro GPU'sundan güç alıyor.

AGP sistemleri hedef alan ve AGP dönüşümü için üzerinde özel bir köprü yonga bulunan GV-465D2-1GI kod adlı yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR2 bellekle donatılan ve standart saat hızlarına sahip olduğu belirtilen AGP uyumlu ekran kartı, özel tasarım soğutucusu ve katı kapasitörleriyle de merak uyandırmayı başarıyor.

Görüntü aktarımı için DVI ve D-Sub portlarına ek olarak HDMI çıkışına da sahip olan ve özellikle eski sistemini değerlendirmek isteyen kullanıcıları hedef alan kartın fiyatı hakkındaysa herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Computex 2009: Gigayte Radeon HD 4650 AGP modelini sergiliyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2009: Gigayte Radeon HD 4650 AGP modelini sergiliyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2009: Gigayte Radeon HD 4650 AGP modelini sergiliyor
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waltran 10 yıl
fx5200 den iyimidir =? oyunları açsa yeter 5 fpsdede oynarım
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tahsin053 10 yıl
daha agp kaldı mı?
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Master_Evil 10 yıl
agpler ölmez
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firtinax 10 yıl
Artık AGPyi bitirme zamanı...
Bence anlamsız bir ürün olmuş...
Agpdeki iletim hızıyla o chipsetin kullanılması mantıksız...
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djkubi 10 yıl
Birde 478 pin işlemci çıkarırsak agp sistemler dirilmiş olacak. Ah bi anlasalar AGP sistemlerin çoğunda eski nesil işe yaramayan işlemcilerin olduğunu, ama nerdee!!!
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lTriviuml 10 yıl
128bit ddr2 ve 1GB!! Bi sorsanız neden uyduruk kartlara 1GB bellek koyuyorlar bu kart 256mb olsa ne olur 5gb olsa ne olur. Alt tarafı agp arabirimi kullanan 128bit ddr2 4650! 3850 konusunda aynı fikirdeyim.
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pardus34 10 yıl
AGP serisine halen devam diyorlar eski kullanıcılara sevindirici bir haber ama bu saatten snra bu kartların verimi AGP soketli sistemlere pek verimli olacağını sanmıyorum =)))
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yc#1 10 yıl
1 GB GDDR2 koyup göz boyayacaklarına 512 MB GDDR3 koysalar ya !
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EjderLefLef 10 yıl
daha çok agpli sistemi olan ve daha çok video ile uğraşanlara hitap ediyor gibi...3850den sonra çıkacak agp kartlar çok gereksiz...
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cato16 10 yıl
3850agp'den iyi değil. :)
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Hobo. 10 yıl
Ölme eşşeğim ölme misali..
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P3rF3cT55 10 yıl
Bu kart 3850agp den daha iyimidir?
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cihansevencan 10 yıl
AGP ÖLMEDİMİ DAHA..
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Miralay25 10 yıl
128bitlik kart güzele benziyor
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Machete Cortez 10 yıl
ah o fuarda bende olsaydımmmm
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