Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çöpe giden Bitcoin servetini kurtarmak için çöplüğü satın alacak

    İçinde 750 milyon dolardan daha fazla Bitcoin bulunan ve çöplüğe atılan disk hikayesinde son perde yaşanıyor. Diskin sahibi şimdi çöp sahasını satın almak istiyor.
    Çöpe giden Bitcoin servetini kurtarmak için çöplüğü satın alacak Tam Boyutta Gör
    Bitcoin dünyasında yıllardır süregelen en ilginç kayıp hikayelerinden biri yeni bir dönemece girdi. Galli bilişim mühendisi James Howells, yanlışlıkla çöpe attığı ve şu anda 750 milyon doların üzerinde Bitcoin içeren 2.5 inçlik sabit diskini bulmak için on yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Mahkeme tarafından kazı ve arama izni reddedilen Howells, şimdi çöplüğü tamamen satın almayı düşünüyor.

    Howells, geçen yıl Newport Belediyesi’ne karşı açtığı davada ya çöplükte kazı yapmasına izin verilmesini ya da kendisine 607 milyon dolarlık tazminat ödenmesini talep etmişti. Ne yazık ki mahkeme yargıcı, davayı açmak için makul gerekçeler olmadığını ve tam bir yargılamada başarılı olmak için gerçekçi bir ihtimalin bulunmadığını söyleyerek Ocak ayında davayı reddetmişti.

    Çöplüğün kapatılması ve satın alma planı

    Ancak Newport Belediyesi, 2025-2026 mali yılında bu çöplüğü kapatmayı ve bir kısmını güneş enerjisi çiftliğine dönüştürmeyi planlıyor. Haliyle bu haber, Howells için yeni bir fırsat yarattı. Kapanma sürecine giren alanı belediyeden satın almayı düşünen mühendis, yatırım ortaklarıyla birlikte teklif sunmayı düşündüğünü açıkladı.

    Howells, çöp sahasının zaten kapatılması planlanırken neden kendisine arama ve kazı için izin verilmediği konusunda ise şaşkın. Bu arada depolama sahası 1.4 milyon tondan fazla atık barındırıyor. Howells daha önce sürücünün yerini 100.000 ton içeren bir bölüme kadar daralttığını iddia etmişti.

    Bitcoin'in değerinin 2026'da 1.2 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Howells, çöplükte yatan servetini kurtarma umudundan vazgeçmeyeceğini söylerken ömrü boyunca her gün bu serveti kaybettiğini düşünmek istemediğini aktardı. Howells’in çöplüğü satın alma planı gerçekleşirse, Bitcoin dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir kurtarma operasyonu başlayabilir. Kayıp diskin bulunduğu alan daraltılmış olsa da bu kadar küçük bir bölgeye odaklanmak bile büyük bir lojistik operasyon gerektiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD, paralel parkı çocuk oyuncağına çeviriyor

    Profil resmi
    ioz 3 saat önce

    her sene lastik değiştirmek için mükemmel yöntem

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    y=f(x) ne demek komple motor yenileme fiyatları dik durunca belim ağrıyor suzuki swift 4x4 jant çizik giderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
    Xiaomi POCO X6 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17
    MSI SWORD 17
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum