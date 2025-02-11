Çöpe giden Bitcoin servetini kurtarmak için çöplüğü satın alacak

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Tam Boyutta Gör Bitcoin dünyasında yıllardır süregelen en ilginç kayıp hikayelerinden biri yeni bir dönemece girdi. Galli bilişim mühendisi James Howells, yanlışlıkla çöpe attığı ve şu anda 750 milyon doların üzerinde Bitcoin içeren 2.5 inçlik sabit diskini bulmak için on yılı aşkın süredir mücadele ediyor. Mahkeme tarafından kazı ve arama izni reddedilen Howells, şimdi çöplüğü tamamen satın almayı düşünüyor.

Howells, geçen yıl Newport Belediyesi’ne karşı açtığı davada ya çöplükte kazı yapmasına izin verilmesini ya da kendisine 607 milyon dolarlık tazminat ödenmesini talep etmişti. Ne yazık ki mahkeme yargıcı, davayı açmak için makul gerekçeler olmadığını ve tam bir yargılamada başarılı olmak için gerçekçi bir ihtimalin bulunmadığını söyleyerek Ocak ayında davayı reddetmişti.

Çöplüğün kapatılması ve satın alma planı

Ancak Newport Belediyesi, 2025-2026 mali yılında bu çöplüğü kapatmayı ve bir kısmını güneş enerjisi çiftliğine dönüştürmeyi planlıyor. Haliyle bu haber, Howells için yeni bir fırsat yarattı. Kapanma sürecine giren alanı belediyeden satın almayı düşünen mühendis, yatırım ortaklarıyla birlikte teklif sunmayı düşündüğünü açıkladı.

Bitcoin dibi gördü 1 hf. önce eklendi

Howells, çöp sahasının zaten kapatılması planlanırken neden kendisine arama ve kazı için izin verilmediği konusunda ise şaşkın. Bu arada depolama sahası 1.4 milyon tondan fazla atık barındırıyor. Howells daha önce sürücünün yerini 100.000 ton içeren bir bölüme kadar daralttığını iddia etmişti.

Bitcoin'in değerinin 2026'da 1.2 milyar dolara ulaşabileceğini belirten Howells, çöplükte yatan servetini kurtarma umudundan vazgeçmeyeceğini söylerken ömrü boyunca her gün bu serveti kaybettiğini düşünmek istemediğini aktardı. Howells’in çöplüğü satın alma planı gerçekleşirse, Bitcoin dünyasında eşi benzeri görülmemiş bir kurtarma operasyonu başlayabilir. Kayıp diskin bulunduğu alan daraltılmış olsa da bu kadar küçük bir bölgeye odaklanmak bile büyük bir lojistik operasyon gerektiriyor.

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Çöpe giden Bitcoin servetini kurtarmak için çöplüğü satın alacak