Core i7-11700K, tek çekirdekte Ryzen 9 5950X’in %8 önünde

Mavi ekip son yıllarda işlemci pazarında oluşan rekabet koşullarına donanım dünyasının beklediği şekilde yanıt veremedi. Çekirdek/izlek, önbellek ve frekans artışlarıyla son nesile kadar en hızlı işlemciyi sunsa da firma yüksek güç tüketimi ve fiyat stratejisiyle kullanıcıları AMD’ye itti.
Düşük frekansa rağmen daha yüksek puan
Core i7-11700K’nın paylaşılan Geekbench skorlarına göre model tek çekirdekte Ryzen 9 5950X’in %8 önünde yer alıyor. Tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 1807/10673 puan alan Rocket Lake çözümü 3.6/5.0 GHz’lik taban/boost frekansı itibariyle 3.8/5.1 GHz’lik aralıkta çalışan Core i7-10700K’dan daha düşük frekanslarda çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor"
Buna karşın düşük frekanslar erken mühendislik örneği yongayı önde yer almaktan alıkoymamış. Core i7-11700K’nın yerini alacağı işlemciye tek çekirdekte %33.95 ve çoklu çekirdekte %18.94’lük fark atması Rocket Lake’i bekleyenler için ümit verici seviyede.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-beats-ryzen-9-5950x-by-8-in-geekbench-5-single-core-benchmark Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be