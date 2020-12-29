Core i7-11700K, tek çekirdekte Ryzen 9 5950X’in %8 önünde

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Mavi ekip son yıllarda işlemci pazarında oluşan rekabet koşullarına donanım dünyasının beklediği şekilde yanıt veremedi. Çekirdek/izlek, önbellek ve frekans artışlarıyla son nesile kadar en hızlı işlemciyi sunsa da firma yüksek güç tüketimi ve fiyat stratejisiyle kullanıcıları AMD’ye itti.

Düşük frekansa rağmen daha yüksek puan

Core i7-11700K’nın paylaşılan Geekbench skorlarına göre model tek çekirdekte Ryzen 9 5950X’in %8 önünde yer alıyor. Tek çekirdek ve çoklu çekirdekte sırasıyla 1807/10673 puan alan Rocket Lake çözümü 3.6/5.0 GHz’lik taban/boost frekansı itibariyle 3.8/5.1 GHz’lik aralıkta çalışan Core i7-10700K’dan daha düşük frekanslarda çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor"

Buna karşın düşük frekanslar erken mühendislik örneği yongayı önde yer almaktan alıkoymamış. Core i7-11700K’nın yerini alacağı işlemciye tek çekirdekte %33.95 ve çoklu çekirdekte %18.94’lük fark atması Rocket Lake’i bekleyenler için ümit verici seviyede.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-beats-ryzen-9-5950x-by-8-in-geekbench-5-single-core-benchmark

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