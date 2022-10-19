Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: 7950X'ten yüzde 11 daha hızlı

Rakibinden yüzde 11 daha yüksek performans sunuyor
Paylaşılan slayt görüntülerine bakıldığında Intel, Core i9-13900K’nın oyun alanında AMD Ryzen 7950X’ten -yüzde 1 ila yüzde 22 oranında daha yüksek bir performans sunacağını söylüyor. Bununla birlikte Intel’in yeni amiral gemisi, rakibinin ortalama olarak yüzde 11 önüne geçmeyi başarıyor.
Öte yandan i9-13900K testlerde her ne kadar öne geçse de, donanım ayrıntılarının bilinmemesi ve görsellerin Intel'den gelmesi sebebiyle gerçek dünya sonuçlarında farklılıklar görebiliriz. 13.Nesil Intel işlemcilerin 20 Ekim tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor. Bununla beraber her iki işlemci arasındaki performans farkının da yakında resmiyete kavuşacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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