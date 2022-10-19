Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: 7950X'ten yüzde 11 daha hızlı

Tam Boyutta Gör Raptor Lake mimarili 13.Nesil işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, ailenin tepe modeli Core i9-13900K’nın oyun ve iş yükü performansını paylaştı. Teknoloji basını ve analistler için gerçekleştirilen özel bir Raptor Lake etkinliğinden sızdırılan görüntüler, yeni amiral gemileri Core i9-13900K ile Ryzen 9 7950X'i karşı karşıya getiriyor.

Rakibinden yüzde 11 daha yüksek performans sunuyor

Paylaşılan slayt görüntülerine bakıldığında Intel, Core i9-13900K’nın oyun alanında AMD Ryzen 7950X’ten -yüzde 1 ila yüzde 22 oranında daha yüksek bir performans sunacağını söylüyor. Bununla birlikte Intel’in yeni amiral gemisi, rakibinin ortalama olarak yüzde 11 önüne geçmeyi başarıyor.

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Tam Boyutta Gör İşlemcilerin iş yükü performanslarını gösteren bir diğer görselde ise, Pugetbench-Photoshop'ta rakibinin yüzde 3 oranında gerisinde kalan Intel i9-13900K, Auto Cad ve AutoDesk/CAD testlerinde yüzde 4 ila yüzde 16'lık bir kazanç sağlıyor.

Öte yandan i9-13900K testlerde her ne kadar öne geçse de, donanım ayrıntılarının bilinmemesi ve görsellerin Intel'den gelmesi sebebiyle gerçek dünya sonuçlarında farklılıklar görebiliriz. 13.Nesil Intel işlemcilerin 20 Ekim tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor. Bununla beraber her iki işlemci arasındaki performans farkının da yakında resmiyete kavuşacağını söyleyebiliriz.

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Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: Neler sunuyor?