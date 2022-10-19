Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: 7950X'ten yüzde 11 daha hızlı

    Teknoloji basını ve analistler için gerçekleştirilen özel bir Raptor Lake etkinliğinde, Intel Core i9-13900K ile Ryzen 9 7950X karşı karşıya getirildi. İşte sonuçlar
    Oy Ver
    Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    Raptor Lake mimarili 13.Nesil işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanan Intel, ailenin tepe modeli Core i9-13900K’nın oyun ve iş yükü performansını paylaştı. Teknoloji basını ve analistler için gerçekleştirilen özel bir Raptor Lake etkinliğinden sızdırılan görüntüler, yeni amiral gemileri Core i9-13900K ile Ryzen 9 7950X'i karşı karşıya getiriyor.

    Rakibinden yüzde 11 daha yüksek performans sunuyor

    Paylaşılan slayt görüntülerine bakıldığında Intel, Core i9-13900K’nın oyun alanında AMD Ryzen 7950X’ten -yüzde 1 ila yüzde 22 oranında daha yüksek bir performans sunacağını söylüyor. Bununla birlikte Intel’in yeni amiral gemisi, rakibinin ortalama olarak yüzde 11 önüne geçmeyi başarıyor. 

    Core i9-13900K'nın oyun performansı paylaşıldı: Neler sunuyor? Tam Boyutta Gör
    İşlemcilerin iş yükü performanslarını gösteren bir diğer görselde ise, Pugetbench-Photoshop'ta rakibinin yüzde 3 oranında gerisinde kalan Intel i9-13900K, Auto Cad ve AutoDesk/CAD testlerinde yüzde 4 ila yüzde 16'lık bir kazanç sağlıyor.

    Öte yandan i9-13900K testlerde her ne kadar öne geçse de, donanım ayrıntılarının bilinmemesi ve görsellerin Intel'den gelmesi sebebiyle gerçek dünya sonuçlarında farklılıklar görebiliriz. 13.Nesil Intel işlemcilerin 20 Ekim tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor. Bununla beraber her iki işlemci arasındaki performans farkının da yakında resmiyete kavuşacağını söyleyebiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 4 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız