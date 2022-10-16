GeForce RTX 4050, GALAX etkinliğinde görüntülendi

RTX 4090 etkinliğinde görüntülendi
VideoCardz tarafından bildirilenlere göre sızdırılan yeni görüntü, 6 Ekim tarihli Filipinler’de RTX 4090 için düzenlenen bir GALAX etkinliğinden geliyor. Fotoğrafta yer alan GALAX RTX 4050 kutusunun özellikleri içeren bazı bölümleri bant altına gizlenmiş olsa da, böyle bir kutunun gerçekten etkinlikte sergilendiği doğrulandı.
Bildiğimiz kadarıyla NVIDIA, RTX 4060 ve 4050 serisi için planlarını henüz onaylamadı. Zira yeni amiral gemisi RTX 4090 raflarda yavaş yavaş yerini alırken, bir alt model RTX 4080 Kasım ayında piyasaya sürülecek. Ayrıca söz konusu kutunun giriş seviyesi bir model için oldukça büyük olduğunu düşünüldüğünde ambalaj üretiminde yaşanan bir hata olma olasığı yüksek görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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