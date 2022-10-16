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    GeForce RTX 4050, GALAX etkinliğinde görüntülendi

    Nvidia GeForce RTX 4090 için Filipinler'de düzenlenen bir özel bir GALAX etkinliğinde RTX 4050 modelinin kutusu ortaya çıktı. Görüntüler VideoCardz tarafından doğrulandı. 
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    GeForce RTX 4050, GALAX etkinliğinde görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Yeni bir karar değişikliği ile GeForce Beyond etkinliğinde tanıtılan iki adet RTX 4080 sürümünden 12GB’lık modelin iptal edildiğini duyuran Nvidia, ailenin yeni modelleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün TheBloodNinja isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından GALAX RTX 4050 modelinin kutu tasarımı sızdırıldı.

    RTX 4090 etkinliğinde görüntülendi

    VideoCardz tarafından bildirilenlere göre sızdırılan yeni görüntü, 6 Ekim tarihli Filipinler’de RTX 4090 için düzenlenen bir GALAX etkinliğinden geliyor. Fotoğrafta yer alan GALAX RTX 4050 kutusunun özellikleri içeren bazı bölümleri bant altına gizlenmiş olsa da, böyle bir kutunun gerçekten etkinlikte sergilendiği doğrulandı. 

    Bildiğimiz kadarıyla NVIDIA, RTX 4060 ve 4050 serisi için planlarını henüz onaylamadı. Zira yeni amiral gemisi RTX 4090 raflarda yavaş yavaş yerini alırken, bir alt model RTX 4080 Kasım ayında piyasaya sürülecek. Ayrıca söz konusu kutunun giriş seviyesi bir model için oldukça büyük olduğunu düşünüldüğünde ambalaj üretiminde yaşanan bir hata olma olasığı yüksek görünüyor. 

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    slamdunk393 2 gün önce

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