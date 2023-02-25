AMD Ryzen 9 7950X3D ve Core i9-13900K karşı karşıya: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Ryzen 7000 3D V-Cache serisinin amiral gemisi modeli AMD Ryzen 9 7950X3D'nin önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Peki AMD’nin 16 çekirdek ve 32 iş parçacıklı tepe modeli, rakibi Intel Core i9-13900K karşısında neler sunacak? İşte detaylar

AMD Ryzen 9 7950X rakibi Intel i9-13700K ile karşı karşıya

AMD’nin açıklamaları ve son sızıntılara göre AMD Ryzen 7950X3D, 5.7GHz maksimum saat hızı, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı içeren bir yapılandırma ile bizleri karşılayacak. Ayrıca temel model 7950X’e kıyasla daha düşük 120W TDP ve 64 MB daha yüksek 144 MB önbelleğe (16MB L2, 128MB L3) sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, Ryzen 9 7950X3D’nin neler sunacağına dair ilk bilgileri gün yüzüne çıkarmıştı. Bu noktada amiral gemisi modelin Intel i9-13900K’nın gerisinde kaldığını görmüştük. Ancak Geekbench 5 testlerini konu alan yeni bir sızıntı çok daha farklı sonuçlara işaret ediyor.

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Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere bakıldığında Ryzen 9 7950X3D, Geekbench 5 platformunun tek çekirdek testlerinde 2271, çoklu çekirdek testlerinde ise 24.727 puan alıyor. Rakibi Intel i9-13900K’nın ise benzer testlerde 2214 ve 25.234 puan aldığını belirtelim. Buradan yola çıkarak, 7950X3D'nin tek çekirdek performansında öne geçtiğini, çoklu çekirdekte ise rakibine yaklaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca Intel Core i9-13900K'nın 24 çekirdeğe sahip olduğunu düşünürsek, AMD'nin başarısını takdir etmek gerekiyor.

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AMD Ryzen 9 7950X3D ve Core i9-13900K karşı karşıya!