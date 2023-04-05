Ryzen 7 7800X3D, Core 13900K’yı yok etti: Üçte bir güç tüketimi ve üstün performans

2
Oy Ver
Ryzen 7 7800X3D, oyun için en ideal çözüm olabilir
Asıl fark güç tüketiminde
Kaynakça
https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-7-7800x3d-cpu-review
https://www.theverge.com/2023/4/5/23668320/amd-ryzen-7-7800x3d-review-cpu-processor-benchmark-test
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-7800x3d/
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı