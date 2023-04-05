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    Ryzen 7 7800X3D, Core 13900K’yı yok etti: Üçte bir güç tüketimi ve üstün performans

    Merakla beklenen 3D V-Cache tasarımlı AMD Ryzen 7 7800X3D incelemeleri yayınlanmaya başlandı. Tarafsız incelemeler gösteriyor ki Ryzen 7 7800X3D rakibi Intel Core 13900K’yı adeta yok ediyor.
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    AMD Ryzen 7 7800X3D, Intel Core 13900K’yı yok etti! Tam Boyutta Gör
    AMD’nin merakla beklenen 3D V-Cache işlemcisi Ryzen 7 7800X3D incelemeleri gün yüzüne çıkmaya başladı. AMD tarafından paylaşılan performans kıyaslamaları görünen o ki tarafsız incelemelerle de doğrulanmış durumda. Ancak asıl büyük fark ise güç tüketimi konusunda yaşanıyor.

    Ryzen 7 7800X3D, oyun için en ideal çözüm olabilir

    AMD Ryzen 7 7800X3D, Intel Core 13900K’yı yok etti!
    AMD Ryzen 7 7800X3D, 449 dolar fiyat etiketiyle 6 Nisan’dan itibaren satışa sunulmaya başlanacak. Bugün ise test ambargoları kalktı ve incelemeler yayınlanmaya başlandı. Yayınlanan test sonuçlarına göre Ryzen 7 7800X3D çok bariz bir şekilde oyun performansında Intel Core 13900K’dan daha hızlı. Hatta bazı durumlarda Ryzen 9 7950X3D’yi bile geçebiliyor. Ryzen 7 7800X3D, üst seviye kardeşinin genelde arkasında olsa da aradaki fark oyunlarda oldukça düşük seviyede. Ryzen 9 7950X3D’nin fiyatının 699 dolar olduğunu düşündüğümüzde bu fark göze alınmayacak seviyede diyebiliriz.

    Asıl fark güç tüketiminde

    AMD Ryzen 7 7800X3D, Intel Core 13900K’yı yok etti! Tam Boyutta Gör
    Ryzen 7 7800X3D’nin en güçlü olduğu yer aslında oyunlar değil, güç tüketimi. İşlemci hem uygulamalarda hem de oyunlarda radikal bir şekilde az güç tüketerek maksimum performansa ulaşıyor. AMD, 7800X3D için 120W TDP değerini belirlemiş olsa da testler işlemcinin oyunlarda 50-65W dolayında çalıştığı görülüyor. Sıcaklık değerleri ise 70-85 derece arasında değişiyor ki bu da oldukça iyi bir değer. Çoğu testte işlemcinin maksimum 86W güç tüketimine ulaştığından söz ediliyor. Sıcaklıklar da nadiren 85 dereceleri görüyor.

     

    AMD Ryzen 7 7800X3D, Intel Core 13900K’yı yok etti! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Core i9 13900K’nın bazı oyunlarda 170-200W arasında güç tükettiği, uygulamalarda ise 250W’ın üzerine çıktığı görülüyor. Ryzen 7 7800X3D aynı zamanda Ryzen 9 7950X3D’den, Ryzen 7 5800X3D’den ve Core i7-13700K’dan da daha az güç tüketimine sahip. İşlemcinin zayıf noktası ise üretkenlik alanında. Profesyonel uygulamalarda Ryzen 7 7800X3D, Core i9 13900K’nın gerisinde kalıyor.
    Kaynakça https://www.tomshardware.com/reviews/amd-ryzen-7-7800x3d-cpu-review https://www.theverge.com/2023/4/5/23668320/amd-ryzen-7-7800x3d-review-cpu-processor-benchmark-test https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-7-7800x3d/
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 5 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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