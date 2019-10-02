Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı

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Son aylarda donanım tutkunları tarafından heyecanla beklenen işlemci core i9-9900KS'nin piyasaya sürülmesine günler kala fiyatı ortaya çıktı.

Core i9-9900KS fiyatı

Avustralyalı internet perakendecisinin sitesinde Core i9-9900KS 679 Euro'luk fiyat etiketiyle kısa bir süreliğine de olsa gün yüzüne çıktı.

Modelin fiyatı daha önce Twitter'da bazı kullanıcıların sızdırdığı 603$+vergiler şeklinde olan rakamla bölgesel farklılıkların olabileceğini düşünürsek örtüşüyor.

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Core i9-9900KS Coffee Lake-S ailesinin son üyesi olarak gelecek. 8 çekirdek 16 izlek konfigürasyonundaki model hali hazırdaki Core i9-9900K'dan fabrika çıkışı tüm çekirdekleriyle 5 GHz'e yükselebilmesiyle ayrılıyor. 127 watt TDP ile gelecek çözüm için anakart konusunda nasıl bir destek sunulacağı ise merak konusu.

https://www.guru3d.com/news-story/core-i9-9900ks-spotted-at-etailer-costs-679-euros.html