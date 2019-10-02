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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı

    Intel'in bir süredir merakla beklenen işlemcisinin fiyatı bir e-perakende sitesinde açığa çıktı.
    1 hf.
    4,3b
    1
    15
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Son aylarda donanım tutkunları tarafından heyecanla beklenen işlemci core i9-9900KS'nin piyasaya sürülmesine günler kala fiyatı ortaya çıktı.

    Core i9-9900KS fiyatı

    Avustralyalı internet perakendecisinin sitesinde Core i9-9900KS 679 Euro'luk fiyat etiketiyle kısa bir süreliğine de olsa gün yüzüne çıktı.

    Modelin fiyatı daha önce Twitter'da bazı kullanıcıların sızdırdığı 603$+vergiler şeklinde olan rakamla bölgesel farklılıkların olabileceğini düşünürsek örtüşüyor.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10'un Bitlocker özelliği artık varsayılan SSD şifreleme yöntemi olacak"

     Core i9-9900KS Coffee Lake-S ailesinin son üyesi olarak gelecek. 8 çekirdek 16 izlek konfigürasyonundaki model hali hazırdaki Core i9-9900K'dan fabrika çıkışı tüm çekirdekleriyle 5 GHz'e yükselebilmesiyle ayrılıyor. 127 watt TDP ile gelecek çözüm için anakart konusunda nasıl bir destek sunulacağı ise merak konusu.



    https://www.guru3d.com/news-story/core-i9-9900ks-spotted-at-etailer-costs-679-euros.html Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MogoLKhan 1 hf. en beğenilen jac0B0
    İntelde sözde önümüzdeki 200 yılın teknolojisi vardı geleceği yok ama insan bekliyor yinede
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    LGatakan 1 hf.
    Intel 10nm'nin altına inerse 4790k'mı değiştirmeyi düşünebilirim. Aksi taktirde adı değiştirilmiş o.c'li ürünler ilgimi çekmiyor.
    Intel kendini Dünya'ya rezil ediyor...
    Intel 10nm'nin altına inerse 4790k'mı değiştirmeyi düşünebilirim. Aksi taktirde adı değiştirilmiş o.c'li ürünler ilgimi çekmiyor. Intel kendini Dünya'ya re...
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    Yanıtla +11
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    jac0B0 1 hf.
    Yeni soket yoldayken kaç kişi 9900ks alacak zaten, şununla uğraşmaktansa yeni soketi daha erken getirmeye uğraşsalar daha iyi olurmuş.
    9900
    9900k
    9900kf
    9900ks
    Amd tarafında 3950x henüz çıkmadı,
    3900x tedarik sıkıntısı var,
    3800x 9900k nın gerisinde.
    Son bir yıldır 9900k dan daha güçlü işlemci koyamadı kimse ortaya, anca kf-ks yapıp dırdular.
    Teknoloji o kadar da hızlı ilerlemiyormuş.
    Yeni soket yoldayken kaç kişi 9900ks alacak zaten, şununla uğraşmaktansa yeni soketi daha erken getirmeye uğraşsalar daha iyi olurmuş. 9900 9900k 99...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    -MoDeStUs- 4 gün
    Cidden bu işlemciye bu parayı verecek saf (En kibarı :D ) müşteri bulacaksa buyursun satsın.
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    badmobil 5 gün
    İNTEL şimdi bu işlemciyi çıkarmak ne alaka.
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    -Gardiyan- 5 gün
    Bu fiyatlar gerçekten çok fazla. İntelin bu fiyat politikası değişmez ise amd pazar payını artırmaya devam eder.
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    Sunstorms 5 gün
    Lan koskoca intelin düştüğü duruma bak oc la sür piyasaya teknoloji devi adına utanç verici bir tablo!
    Hadi böyle bir ürün çıkarttın bari fiyatını 550 euro altına çekte amd 3900x ile hiç değilse fiyat bazında rekabet edebilecek konuma gel yazık...
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    DH Misafiri 1 hf.
    Bu kadar para verip 3800X'in gerisinde kalmaya gerek yok.
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    V4LKyR 1 hf.
    Bu işlemciyi alan adam hep KS atar.
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    StreamRolleR 1 hf.
    712$ + 100$ Vatan bilgisayar minimum kar payı desek 4630 Tl ^^
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    L.J 1 hf.
    9900k, KF, ks, k'sız model hepsi aynı aslında. Hatta ve hatta tek çekirdek performansını kıyaslarsak 9600K, 8086k, 8700k, 9700k da aynı işlemci. Bunların waffle'ı büyük çıkanı 9900K oldu o kadar.
    Hepsinin oc potansiyeli eşit. Hepsinin ipc'si de eşit. Hepsi 5.2 ghz civarına çıkıyor en fazla. Bunun ötesine geçmedikleri sürece hiçbir yenilikten bahsetmek mümkün değil.
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    LGatakan 1 hf.
    Intel 10nm'nin altına inerse 4790k'mı değiştirmeyi düşünebilirim. Aksi taktirde adı değiştirilmiş o.c'li ürünler ilgimi çekmiyor.
    Intel kendini Dünya'ya rezil ediyor...
    Yanıtla +11
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    lterlemez 1 hf.
    Yakında kullanmak için elektrik bulamayacağız, ne 9900KS'si ya...
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    core i9-9900KS, intel coffee lake s ve
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