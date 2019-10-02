Core i9-9900KS'nin fiyatı ortaya çıktı

Son aylarda donanım tutkunları tarafından heyecanla beklenen işlemci core i9-9900KS'nin piyasaya sürülmesine günler kala fiyatı ortaya çıktı.
Core i9-9900KS fiyatı
Avustralyalı internet perakendecisinin sitesinde Core i9-9900KS 679 Euro'luk fiyat etiketiyle kısa bir süreliğine de olsa gün yüzüne çıktı.
Modelin fiyatı daha önce Twitter'da bazı kullanıcıların sızdırdığı 603$+vergiler şeklinde olan rakamla bölgesel farklılıkların olabileceğini düşünürsek örtüşüyor.
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Core i9-9900KS Coffee Lake-S ailesinin son üyesi olarak gelecek. 8 çekirdek 16 izlek konfigürasyonundaki model hali hazırdaki Core i9-9900K'dan fabrika çıkışı tüm çekirdekleriyle 5 GHz'e yükselebilmesiyle ayrılıyor. 127 watt TDP ile gelecek çözüm için anakart konusunda nasıl bir destek sunulacağı ise merak konusu.
https://www.guru3d.com/news-story/core-i9-9900ks-spotted-at-etailer-costs-679-euros.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Intel kendini Dünya'ya rezil ediyor...
9900
9900k
9900kf
9900ks
Amd tarafında 3950x henüz çıkmadı,
3900x tedarik sıkıntısı var,
3800x 9900k nın gerisinde.
Son bir yıldır 9900k dan daha güçlü işlemci koyamadı kimse ortaya, anca kf-ks yapıp dırdular.
Teknoloji o kadar da hızlı ilerlemiyormuş.