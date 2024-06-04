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Tam Boyutta Gör Dört yıl önce Corning, yedinci nesil dayanıklı camı Gorilla Glass Victus'u tanıtmıştı. Üst seviye telefonlarda sıklıkla gördüğümüz Gorilla Glass Victus'tan sonra şirket, orta seviye ve uygun fiyatlı telefonlar için geliştirdiği Gorilla Glass 7i camını duyurdu.

Bir metre mesafeden düşmelere dayanıklı

Corning, Gorilla Glass 7i'nin asfalt gibi pürüzlü yüzeylere 1 metre mesafeden düşmelere dayanıklı olduğunu iddia ediyor ve benzer korumalı camlardan iki katı yüksekliklere dayanabildiğini belirtiyor. Ayrıca 7i'nin rakip camlardan iki kat daha fazla çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor.

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Şirket, yeni camın formülasyonun, farklı fiyat seviyelerindeki telefonlara uygun olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. 2016 yılında piyasaya çıkan Gorilla Glass 5, günümüzde orta seviye telefonlarda sıklıkla kullanılıyor. Dolayısıyla Corning, orta seviye telefonlar için uzun süredir yeni bir ürün sunmuyordu.

Corning, Oppo'nun Gorilla Glass 7i'li telefon sunan ilk şirket olacağını açıkladı. 7i telefonlar için geliştirilse de, akıllı saatler ve çizilmeye ve düşmeye karşı dayanıklı cam gerektiren diğer cihazlar için de kullanılabilecek.

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Corning, orta seviye telefonlar için Gorilla Glass 7i'yi tanıttı