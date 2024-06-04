Corning, orta seviye telefonlar için Gorilla Glass 7i'yi tanıttı

Bir metre mesafeden düşmelere dayanıklı
Corning, Gorilla Glass 7i'nin asfalt gibi pürüzlü yüzeylere 1 metre mesafeden düşmelere dayanıklı olduğunu iddia ediyor ve benzer korumalı camlardan iki katı yüksekliklere dayanabildiğini belirtiyor. Ayrıca 7i'nin rakip camlardan iki kat daha fazla çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor.
Şirket, yeni camın formülasyonun, farklı fiyat seviyelerindeki telefonlara uygun olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. 2016 yılında piyasaya çıkan Gorilla Glass 5, günümüzde orta seviye telefonlarda sıklıkla kullanılıyor. Dolayısıyla Corning, orta seviye telefonlar için uzun süredir yeni bir ürün sunmuyordu.
Corning, Oppo'nun Gorilla Glass 7i'li telefon sunan ilk şirket olacağını açıkladı. 7i telefonlar için geliştirilse de, akıllı saatler ve çizilmeye ve düşmeye karşı dayanıklı cam gerektiren diğer cihazlar için de kullanılabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.