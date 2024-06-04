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    Anlık Bildirim

    Corning, orta seviye telefonlar için Gorilla Glass 7i'yi tanıttı

    Corning, orta seviye ve uygun fiyatlı telefonlar için geliştirdiği yeni dayanıklı camı Gorilla Glass 7i'yi tanıttı. Bir metre mesafeden düşmelere dayanıklı cam, çiziklere karşı da iki kat dayanıklı.
    Corning, orta seviye telefonlar için Gorilla Glass 7i'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dört yıl önce Corning, yedinci nesil dayanıklı camı Gorilla Glass Victus'u tanıtmıştı. Üst seviye telefonlarda sıklıkla gördüğümüz Gorilla Glass Victus'tan sonra şirket, orta seviye ve uygun fiyatlı telefonlar için geliştirdiği Gorilla Glass 7i camını duyurdu.

    Bir metre mesafeden düşmelere dayanıklı

    Corning, Gorilla Glass 7i'nin asfalt gibi pürüzlü yüzeylere 1 metre mesafeden düşmelere dayanıklı olduğunu iddia ediyor ve benzer korumalı camlardan iki katı yüksekliklere dayanabildiğini belirtiyor. Ayrıca 7i'nin rakip camlardan iki kat daha fazla çizilmeye karşı dayanıklı olduğunu söylüyor.

    Şirket, yeni camın formülasyonun, farklı fiyat seviyelerindeki telefonlara uygun olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. 2016 yılında piyasaya çıkan Gorilla Glass 5, günümüzde orta seviye telefonlarda sıklıkla kullanılıyor. Dolayısıyla Corning, orta seviye telefonlar için uzun süredir yeni bir ürün sunmuyordu.

    Corning, Oppo'nun Gorilla Glass 7i'li telefon sunan ilk şirket olacağını açıkladı. 7i telefonlar için geliştirilse de, akıllı saatler ve çizilmeye ve düşmeye karşı dayanıklı cam gerektiren diğer cihazlar için de kullanılabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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