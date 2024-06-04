Katlanabilir iPhone'dan kötü haber: Gecikecek

Katlanabilir iPhone gecikecek
Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte katlanabilir iPhone'a ilişkin bazı olumsuz haberler gündeme gelmiş Apple'ın 2025’in sonlarında doğru katlanabilir hibrid iPad'i, sonrasında 2026 yılında ise ilk katlanabilir iPhone’un tanıtmayı planladığı paylaşılmıştı. TrendForce'dan gelen son bilgiler ise, tarafından yayınlanan bu tarihin 2027 yılına kadar uzayacağı yönünde. Nedeni ise Apple'ın "ekran kırışıklığı ve güvenilirlik konusundaki katı gereksinimleri".
TrendForce analistleri, Apple'ın halen "bileşen özelliklerini ve performansını değerlendirdiğini" belirtti. Bu da beklenenden daha fazla zaman alıyor. Dolayısıyla 2027'de piyasaya sürülecekse, geliştirme süreci muhtemelen en erken gelecek yıl başlayacak. Apple'ın ''ekran kırışıklığı'' konusunda neler hedeflediği ise açıklanmadı. Zira günümüzde bu sorun hafiflemiş olsa da, halen çözülebilmiş değil.
Raporda yer alan "Güvenilirlik" ise katlama mekanizmasının dayanıklılığına işaret ediyor olabilir. Her halükarda Apple'ın yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeme kararlılığı olduğu için katlanabilir iPhone'un geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.
Bu arada Huawei, 2024'ün ilk çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok satan katlanabilir telefon üreticisi oldu. Ancak Koreli dev, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6'nın ardından elbette tahtı geri alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.