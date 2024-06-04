Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Katlanabilir iPhone'dan kötü haber: Gecikecek

    Son gelen bilgilere göre katlanabilir ekranlı iPhone modeli 2027 yılından önce pazara çıkmayabilir. İlk model, Apple'ın zorlu kalite standartları ve personel değişikliği nedeniyle gecikecek.
    Katlanabilir iPhone'dan kötü haber: Gecikecek Tam Boyutta Gör
    2018’den bu yana katlanabilir telefonlar hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Dolayısıyla uzun süredir, katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Son olarak pazar araştırma şirketi TrendForce, katlanabilir iPhone'un muhtemel çıkış tarihini paylaştı. Görünüşe göre bekleyiş bir süre daha sürecek. 

    Katlanabilir iPhone gecikecek

    Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte katlanabilir iPhone'a ilişkin bazı olumsuz haberler gündeme gelmiş Apple'ın 2025’in sonlarında doğru katlanabilir hibrid iPad'i, sonrasında 2026 yılında ise ilk katlanabilir iPhone’un tanıtmayı planladığı paylaşılmıştı. TrendForce'dan gelen son bilgiler ise, tarafından yayınlanan bu tarihin 2027 yılına kadar uzayacağı yönünde. Nedeni ise Apple'ın "ekran kırışıklığı ve güvenilirlik konusundaki katı gereksinimleri".

    TrendForce analistleri, Apple'ın halen "bileşen özelliklerini ve performansını değerlendirdiğini" belirtti. Bu da beklenenden daha fazla zaman alıyor. Dolayısıyla 2027'de piyasaya sürülecekse, geliştirme süreci muhtemelen en erken gelecek yıl başlayacak.  Apple'ın ''ekran kırışıklığı'' konusunda neler hedeflediği ise açıklanmadı. Zira günümüzde bu sorun hafiflemiş olsa da, halen çözülebilmiş değil.

    Raporda yer alan "Güvenilirlik" ise katlama mekanizmasının dayanıklılığına işaret ediyor olabilir. Her halükarda Apple'ın yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeme kararlılığı olduğu için katlanabilir iPhone'un geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

    Bu arada Huawei, 2024'ün ilk çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok satan katlanabilir telefon üreticisi oldu. Ancak Koreli dev, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6'nın ardından elbette tahtı geri alabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tamir süresi 20 günü geçerse internet kablosu renkleri kısa ingilizce komik skeçler forum sitesi kurma antifriz ne zaman değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    infinix HoT 30
    infinix HoT 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız