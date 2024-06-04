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Tam Boyutta Gör 2018’den bu yana katlanabilir telefonlar hayatımızda ve Apple halen bu yarışa dahil olabilmiş değil. Dolayısıyla uzun süredir, katlanabilir iPhone'un ne zaman piyasaya çıkacağı konuşuluyor. Son olarak pazar araştırma şirketi TrendForce, katlanabilir iPhone'un muhtemel çıkış tarihini paylaştı. Görünüşe göre bekleyiş bir süre daha sürecek.

Katlanabilir iPhone gecikecek

Hatırlayanlar olacaktır, yakın tarihte katlanabilir iPhone'a ilişkin bazı olumsuz haberler gündeme gelmiş Apple'ın 2025’in sonlarında doğru katlanabilir hibrid iPad'i, sonrasında 2026 yılında ise ilk katlanabilir iPhone’un tanıtmayı planladığı paylaşılmıştı. TrendForce'dan gelen son bilgiler ise, tarafından yayınlanan bu tarihin 2027 yılına kadar uzayacağı yönünde. Nedeni ise Apple'ın "ekran kırışıklığı ve güvenilirlik konusundaki katı gereksinimleri".

TrendForce analistleri, Apple'ın halen "bileşen özelliklerini ve performansını değerlendirdiğini" belirtti. Bu da beklenenden daha fazla zaman alıyor. Dolayısıyla 2027'de piyasaya sürülecekse, geliştirme süreci muhtemelen en erken gelecek yıl başlayacak. Apple'ın ''ekran kırışıklığı'' konusunda neler hedeflediği ise açıklanmadı. Zira günümüzde bu sorun hafiflemiş olsa da, halen çözülebilmiş değil.

Raporda yer alan "Güvenilirlik" ise katlama mekanizmasının dayanıklılığına işaret ediyor olabilir. Her halükarda Apple'ın yüksek standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmeme kararlılığı olduğu için katlanabilir iPhone'un geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.

Huawei, Samsung'un tahtını ele geçirdi: Katlanabilir rekabeti 3 gün önce eklendi

Bu arada Huawei, 2024'ün ilk çeyreğinde Samsung'u geride bırakarak en çok satan katlanabilir telefon üreticisi oldu. Ancak Koreli dev, önümüzdeki ay piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6'nın ardından elbette tahtı geri alabilir.

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Katlanabilir iPhone'dan kötü haber: Gecikecek