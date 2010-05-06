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Corsair 2533MHz'de çalışan Dominator GTX4 kitini satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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G.Skill ve Patriot gibi firmaların 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek modüllerini duyurmasının ardından Corsair de sessizliğini bozdu ve 2533MHz'de çalışan yeni Dominator GTX4 modülünü tanıttı. 2533MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-11-10-30 zamanlamalarıyla gelen bellek modülünde, Powerchip Semiconductor tarafından hazırlanan, özenle seçilmiş DRAM yongalarına yer verildiği açıklandı.

Dominator serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DHX+ soğutucusunu kullanan yüksek performans sınıfı yeni bellek modülü 1GB kapasitesinde. Intel P55 platformu için hazırlanan 2GB kapasiteli kiti 325$ seviyesinden sunulan Dominator GTX4, ömür boyu garanti ile sunuluyor.


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tarkancek 9 yıl
bu hızı destekliyen anakart varmıyaa..:)
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arbiter 9 yıl
1gb modül kime yarayacak yap şöle 2-4 gb modüller de alalım dimi

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ugacomtr 9 yıl
2 gb 325 dolar.. cok fazla. cl6 1600 ramleri vardı amd serisi icin. keske onlar ucuzlasa da alabilsem... haber icin tsk
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soad_sefa 9 yıl
hoh maşallah
bana göre g.skill daha iyi hemen hemen aynı performansı veriyor ve de daha ucuz
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