Corsair 2533MHz'de çalışan Dominator GTX4 kitini satışa sundu

G.Skill ve Patriot gibi firmaların 2500MHz'de çalışan DDR3 bellek modüllerini duyurmasının ardından Corsair de sessizliğini bozdu ve 2533MHz'de çalışan yeni Dominator GTX4 modülünü tanıttı. 2533MHz'de çalışan ve 1.65v geriliminde 9-11-10-30 zamanlamalarıyla gelen bellek modülünde, Powerchip Semiconductor tarafından hazırlanan, özenle seçilmiş DRAM yongalarına yer verildiği açıklandı.

Dominator serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi DHX+ soğutucusunu kullanan yüksek performans sınıfı yeni bellek modülü 1GB kapasitesinde. Intel P55 platformu için hazırlanan 2GB kapasiteli kiti 325$ seviyesinden sunulan Dominator GTX4, ömür boyu garanti ile sunuluyor.