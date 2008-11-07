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Corsair 450 watt'lık yeni güç kaynağını pazara sunuyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Corsair 450 watt'lık yeni güç kaynağını pazara sunuyor
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Dominator serisi yüksek performanslı bellekleri için Peltier tabanlı yeni bir soğutma çözümü üzerinde çalışan Corsair, HX serisi güç kaynağı ailesini yeni modeller ile genişletme çalışmaları çerçevesinde HX450 olarak isimlendirilen yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 450 watt'lık güce sahip olan yeni güç kaynağı ATX12V v2.2 ile EPS12V 2.91 standartlarına destek veriyor ve %80'inin üzerinde verimlilik değeriyle geliyor.

Aktif PFC özellğine sahip olan HX450'nin serinletilmesinden ise 120mm'lik fan sorumlu. 100.000 saat kullanım ömrü sunduğu belirtilen PSU, çoklu 12v rail tasarımına sahip olacak gibi görünüyor. Corsair'in modüler kablo tasarımına sahip yeni güç kaynağı fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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toonjai 11 yıl
PSU da cool& quite yeni adıyla OCZ yi tercih edicem yeni sistemimde. Hatta bulabilirsem Turbo Cool modelleri müthiş
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Gelmez bu model Türkiyeye. Yapışmış herkesin ağzına en az 500W. İleriye dönük 750, 800 alanları saymıyorum bile. Doğal olarak ithalatçılar da düşük wattlı ama kaliteli modeller getirmiyorlar.

Ama modelde yok yok. 120lik fan, modüler yapı, 80+, 100.000 saat kullanım ömrü. Mantıklı düşünenlerin ve çok fazla güce ihtiyaç duymayanların tercihleri arasına girer rahatlıkla.
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losthell 11 yıl
O yapışan şey yapışıyor bilip bilmeden konuşuyor yıllardır herkes, bu 2 yıl öncede bu böyleydi ileriye dönük 750w al diyen çok insan çok vardı, daha öncede vardı hala da devam etmekte artık yapcak bişey yok yetişmek mümkün değil gerçekten bu milletimizde var (bkz.1 numara büyük al seneyede giyersin). 3 yıl önce 430w tagan easycon serisi bir psu almıştım fx5800 ultra,fx5950 ultra, 6600gt, 6800gt, 1650pro, 8800gts ve 8800gts kullandım daha da takıp çıkarttığım çok kart oldu ayrıca 3 dvdrom, 3 hdd, creative ses kartları, zalman işlemci soğutucusu, 2 slot ram bunlardan daha aşağısını görmedi pc alet bir kere teklemedi ne anakartlar ne işlemciler geldi gitti hala da taş gibi ve yıllarca böyle devam edeceğine eminim.
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