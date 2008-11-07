Corsair 450 watt'lık yeni güç kaynağını pazara sunuyor

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Dominator serisi yüksek performanslı bellekleri için Peltier tabanlı yeni bir soğutma çözümü üzerinde çalışan Corsair, HX serisi güç kaynağı ailesini yeni modeller ile genişletme çalışmaları çerçevesinde HX450 olarak isimlendirilen yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 450 watt'lık güce sahip olan yeni güç kaynağı ATX12V v2.2 ile EPS12V 2.91 standartlarına destek veriyor ve %80'inin üzerinde verimlilik değeriyle geliyor.

Aktif PFC özellğine sahip olan HX450'nin serinletilmesinden ise 120mm'lik fan sorumlu. 100.000 saat kullanım ömrü sunduğu belirtilen PSU, çoklu 12v rail tasarımına sahip olacak gibi görünüyor. Corsair'in modüler kablo tasarımına sahip yeni güç kaynağı fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.