Corsair ekstra korumalı flash belleği olan Flash Padlock 2'yi üretti

Dünya'nın önde gelen bilgisayar ekipmanı üreticilerinden Corsair, USB flash belleklerinde güvenliği üst seviyede tutmak isteyenler için Flash Padlock 2'yi üretti.

Corsair, ürettiği PIN korumalı flash belleği 8GB'lik depolama alanı ile piyasaya sunuyor. Taşınabilir belleklerdeki verilerini korumak isteyen bilgisayar kullanıcıları Padlock 2 ile 4-10 arası basamaklardan oluşan PIN kodlarını oluşturup verilerini güvenli bir şekilde saklayabilecekler. Corsair Flash Voyager kasası ile dizayn edilmiş olan Padlock 2'de ayrıca 256 bit'lik koruma sistemi de bulunuyor zira bu şekilde taşınabilir belleğin fiziksel olarak da dayanıklı olacağı söyleniyor. Windows, Linux ve Mac sistemlerinde herhangi bir kurulum işlemi gerektirmeyen Padlock 2 tak/çalıştır şeklinde kullanılıyor. PIN kodununun rasgele denenme ihtimalini de göz önünde alındığını belirten Corsair, Padlock 2'nin hatalı şifre girişimlerini maruz kaldığında 2 dakikalık süre boyunca çalışmaz hale geleceğini belirtiyor.

Corsair firmasının ürettiği 8 GB kapasiteli ve ekstra koruma seviyesine sahip Padlock 2'nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.