Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yazıcı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair ekstra korumalı flash belleği olan Flash Padlock 2'yi üretti

DÜnya'nın önde gelen bilgisayar ekipmanı üreticilerinde Corsair, ultra güvenlikli flash belleği Flash Padlock 2'yi üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,7b
1
1
Yazıcı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya'nın önde gelen bilgisayar ekipmanı üreticilerinden Corsair, USB flash belleklerinde güvenliği üst seviyede tutmak isteyenler için Flash Padlock 2'yi üretti.

Corsair, ürettiği PIN korumalı flash belleği 8GB'lik depolama alanı ile piyasaya sunuyor. Taşınabilir belleklerdeki verilerini korumak isteyen bilgisayar kullanıcıları Padlock 2 ile 4-10 arası basamaklardan oluşan PIN kodlarını oluşturup verilerini güvenli bir şekilde saklayabilecekler. Corsair Flash Voyager kasası ile dizayn edilmiş olan Padlock 2'de ayrıca 256 bit'lik koruma sistemi de bulunuyor zira bu şekilde taşınabilir belleğin fiziksel olarak da dayanıklı olacağı söyleniyor. Windows, Linux ve Mac sistemlerinde herhangi bir kurulum işlemi gerektirmeyen Padlock 2 tak/çalıştır şeklinde kullanılıyor. PIN kodununun rasgele denenme ihtimalini de göz önünde alındığını belirten Corsair, Padlock 2'nin hatalı şifre girişimlerini maruz kaldığında 2 dakikalık süre boyunca çalışmaz hale geleceğini belirtiyor.

Corsair firmasının ürettiği 8 GB kapasiteli ve ekstra koruma seviyesine sahip Padlock 2'nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Flee 9 yıl
Hmmm. Güzel düşünülmüş. Ayrıca haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Powerful ile UPS'ler üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim