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    Corsair ve ASUS'tan dev ortaklık

    Razer Chroma platformunun hakimiyetine karşı Asus ve Corsair firmaları mevcut aydınlatma sistemlerinin akıcı entegrasyonu için büyük bir ortaklığa başladıklarını duyurdu.
    1 hf.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Corsair ve ASUS'tan dev ortaklık

    Bilgisayar bileşenleri pazarında artık RGB aydınlatma özelliği fazlaca tercih edilir hale geldi. Öyle ki düşük seviye ekipman üreticileri dahi ürünlerine bir şekilde RGB aydınlatma dahil etmeye çalışıyor. Elbette bu sektörde bir ekosistem kurmak oldukça önemli.

    Yeni ekosistem

    RGB aydınlatma konusunda Razer Chroma platformu oldukça geniş bir hitap kitlesine sahip ve üçüncü taraf üreticiler de lisanslama yapabiliyor. Şimdi Corsair ve ASUS ikinci büyük ekosistemi oluşturmak üzere.

    CES 2020 fuarında bir araya gelen iki firma RGB aydınlatma yönetimi konusunda iş birliği yaptıklarını duyurdu. İş birliği kapsamında Corsair iCUE ve ASUS Aura Sync yazılımları birbirine entegre edilecek. Yani iCUE destekli Corsair RGB ürünleri ASUS Aura Sync ile, Asus Aura Sync destekli ASUS RGB ürünleri de Corsair iCUE yazılım ile kontrol edilebilecek. Daha önce bazı aparatlar kullanılması gerekiyordu.

    Anlaşma kapsamında Corsair RGB RAM bellek, fan, kasa gibi serilerinden bazı ürünler önümüzdeki günlerde entegrasyona uyumlu hale gelecek. Yine Asus da ilk etapta belirli ürünlerini bu listeye dahil edeceğini duyurdu. Uzun dönemli bir iş birliği olduğu için yıl içerisinde ürün sayısının giderek artması bekleniyor.



    https://wccftech.com/corsair-and-asus-announce-official-partnership-icue-classified-as-asus-aura-ready/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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    berk768 1 hf.
    Neredeyse tüm pc parçalarım Asus-Corsair ikilisinden oluşuyor çok güzel bir haber.
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    Celonfix 1 hf. berk768
    Yakışıyormu hiç sana berk gavur malı kullanmak ? Yerli ve milli parçalar kullanmalısın.
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    Kefelon 1 hf.
    Sevindirici bir haber.
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    clarq26 1 hf.
    msı mystic light kullananlar seri üzgün :(
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