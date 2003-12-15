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Corsair'den 550 Mhz'de çalışan DDR Ram'ler

15 yıl (Son Güncelleme: 15 yıl)
1,2b
1
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Intel sistemlerde FSB ile Ram hızlarının birebir oranında kalarak overclock edilebilmesi için DDR400 üzerinde çalışacak ramler çok önemli zira yeteri kadar veri yolu genişliği olmadan işlemcinizinde çok performanslı olmasını bekleyemezsiniz. Bu ürünler Corsair hız şampiyonluğunu OCZ'nin PC4200 yani DDR533'lik ürününü geçerek tekrar elde etti. OCZ ise yakında PC4600 çıkartacağını yani DDR-566 geliştirmesini tamamlamak üzere olduğunu duyurdu.

Durum böyle olunca DDR-500'ler geçtiğimiz aylarda overclock'cuların standartı haline gelmişti şimdi ise DDR-550'nin tanıtımı ile bayrak bir %10 daha ileri taşınmış oldu. Bu tanıtımı ve ramlerin üretimini yapan firma dünyaca ünlü en iyi marka olarak bilinen Corsair. Çıkardığı modüllerin ismi ise TwinX1024-4400 (Çift modül halinde), CMX512-4400 (tek modül). Bu modüller ile normal DDR400'e göre %37,5'luk bir ilerleme yapabileceğinizden dolayı. Intel Pentium 4 C 2600 Ghz işlemciyi 200x13=2600 Mhz'den 275x13=3575 Mhz'e kadar ram ayarlarını 1/1'de tutarak gerçekleştirebilirsiniz.

Zamanlama oranları 3-4-4-8 gibi aslında yüksek değerler ama bu değerler olmadan ne yazık ki bu hızlarda olmuyor. Yinede bir ihtimal Overclock ile zamanlamaları düşürebilirsiniz tahminen. Bizim tavsiyemiz ise zamanlamaları çok düşük olacak bir rami DDR400'de çalıştırmanız zira son yapılan testlere göre düşük zamanlamalı DDR-400 yüksek zamanlamalı DDR-500'den daha iyi sonuçlar veriyor. Çalışması için gereken minimum voltaj ise 2,75 Volt.

Fiyatlarını hiç karıştırmıyorum zira bu ramlerin ucuz olmasını bekleyemezsiniz yinede en azından Pro serisi gibi ışıklı bir sistem ile satılmadığından onların DDR500 ile aynı fiyat oalcağını tahmin edebiliriz. Yani 256 Mb'lık modül için en az 200$ civarını ülkemizde gözden çıkarabilirsiniz. Türkiye distribütörü ise DijitalCenter.com.


http://www.xbitlabs.com/news/memory/display/20031211115311.html Yorum Yaz
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