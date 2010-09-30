Corsair'den maliyet odaklı yeni güç kaynağı ailesi: Builder

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, Builder adını verdiği yeni güç kaynağı ailesini duyurduç. Kaliteli ama maliyet odaklı güç kaynağı arayan kullanıcıların hedeflendiği Builder serisi güç kaynaklarında, tüm modeller sabit kablolu tasarımı esas alıyorlar. 430 Watt, 500 Watt ve 600 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine yer verilen seri altındaki güç kaynakları, ATX12V v2.3 standardını desteklerken, %80'e varan oranda verimlilik değeri sunabiliyor ve Aktif PFC özelliği ile birlikte geliyorlar.
Tekli 12v rail tasarımını esas alan yeni güç kaynaklarının soğutulmasını ise 120mm çapındaki fan üstleniyor. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan ve üç yıllık garanti ile sunulan Builder serisi yeni güç kaynakları, modeline göre 50$, 65$ ve 75$ seviyesinden kullanıma sunuluyorlar.
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Bazen keşke hx alaydım diyom ama napalım artık :D
Ama benim sevdiğim şey böyle markalarda performans testlerine bile bakmadan gözü kapalı alabiliyoruz. Corsair dedin mi tamamdır. Son kalite ürün.
Her ürününde böyle neredeyse. Bunun gibi markalar olması geliri iyi olanlar için iyi. Enermax, evga, xfx....
Evet ya Corsair süper. Türkiye'ye ilk getiren ve distiribütörü olan 2 firmada da çalıştım. Bütün ürünlerinin hepsini deneme imkanım olmuştur yani..
HX evet çok iyi ama sendeki de şu an her şeye yeter yani. Güzel PSU. Nazar değmesin.
bi tane güç kaynağı incelemesi görmüştüm piyasadaki çoğu güç kaynaklarını teste tabi tutuyorlardı..Fatalıty absolutesi vs hepsi vardıı..
Ve birinci açık ara önde Corsair 550vx güç kaynağıydı..
Dostum. 50-60$ a Corsair alıyorsun daha nasıl ucuz olsun.
Herşeyi bırak "CORSAiR" alıyorsun. Piyasalardaki muadil markalarla bir olmasın müsadenle. Üstelik Corsair ile pek muadil marka yok zaten. Enermax var, belki aklıma gelmeyen 1-2 tane daha vardır.