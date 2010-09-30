Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Corsair'den maliyet odaklı yeni güç kaynağı ailesi: Builder

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
1
21
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Corsair'den maliyet odaklı yeni güç kaynağı ailesi: Builder
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, Builder adını verdiği yeni güç kaynağı ailesini duyurduç. Kaliteli ama maliyet odaklı güç kaynağı arayan kullanıcıların hedeflendiği Builder serisi güç kaynaklarında, tüm modeller sabit kablolu tasarımı esas alıyorlar. 430 Watt, 500 Watt ve 600 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine yer verilen seri altındaki güç kaynakları, ATX12V v2.3 standardını desteklerken, %80'e varan oranda verimlilik değeri sunabiliyor ve Aktif PFC özelliği ile birlikte geliyorlar.

Tekli 12v rail tasarımını esas alan yeni güç kaynaklarının soğutulmasını ise 120mm çapındaki fan üstleniyor. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan ve üç yıllık garanti ile sunulan Builder serisi yeni güç kaynakları, modeline göre 50$, 65$ ve 75$ seviyesinden kullanıma sunuluyorlar.

Corsair'den maliyet odaklı yeni güç kaynağı ailesi: Builder
Tam Boyutta Gör

Corsair'den maliyet odaklı yeni güç kaynağı ailesi: Builder
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gunescan 9 yıl
TX650W kullanıyorum. TAŞ GİBİ! :D gibi değil taş taş maaşallah diyin :D
Bazen keşke hx alaydım diyom ama napalım artık :D
Ama benim sevdiğim şey böyle markalarda performans testlerine bile bakmadan gözü kapalı alabiliyoruz. Corsair dedin mi tamamdır. Son kalite ürün.
Her ürününde böyle neredeyse. Bunun gibi markalar olması geliri iyi olanlar için iyi. Enermax, evga, xfx....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

gunescan

TX650W kullanıyorum. TAŞ GİBİ! :D gibi değil taş taş maaşallah diyin :D

Bazen keşke hx alaydım diyom ama napalım artık :D

Ama benim sevdiğim şey böyle markalarda performans testlerine bile bakmadan gözü kapalı alabiliyoruz. Corsair dedin mi tamamdır. Son kalite ürün.

Her ürününde böyle neredeyse. Bunun gibi markalar olması geliri iyi olanlar için iyi. Enermax, evga, xfx....

Evet ya Corsair süper. Türkiye'ye ilk getiren ve distiribütörü olan 2 firmada da çalıştım. Bütün ürünlerinin hepsini deneme imkanım olmuştur yani..

HX evet çok iyi ama sendeki de şu an her şeye yeter yani. Güzel PSU. Nazar değmesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jiddi 9 yıl
Güzel cihazlar... alınır, kullanılır !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 9 yıl
bence fiyatları avrupa için çok iyi türkiye için inşllah fazla kasmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 9 yıl
Çok iyi bir haber corsair gerçekten kalite kokan bir marka ,bakalım türkiye fiyatları ne seviyede olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 9 yıl
Corsair psu lar diğer psulara göre gerçekten farklı..
bi tane güç kaynağı incelemesi görmüştüm piyasadaki çoğu güç kaynaklarını teste tabi tutuyorlardı..Fatalıty absolutesi vs hepsi vardıı..
Ve birinci açık ara önde Corsair 550vx güç kaynağıydı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TrMhMt 9 yıl
Psu'lar cok guzel gorunuyor ama burada onemli olan %80 verimlilik ile muadili markalara gore fiyati uygun mu? orasi onemli !!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

TrMhMt

Psu'lar cok guzel gorunuyor ama burada onemli olan %80 verimlilik ile muadili markalara gore fiyati uygun mu? orasi onemli !!

Dostum. 50-60$ a Corsair alıyorsun daha nasıl ucuz olsun.

Herşeyi bırak "CORSAiR" alıyorsun. Piyasalardaki muadil markalarla bir olmasın müsadenle. Üstelik Corsair ile pek muadil marka yok zaten. Enermax var, belki aklıma gelmeyen 1-2 tane daha vardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11525 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Güç Kaynağı, corsair ve psu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -6- 9 yıl DH Özel: AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau ile konuştuk 9 yıl Logitech taşınabilir ses sistemleri ve HD web kameraları 9 yıl HP'den Carlos Bello ile yeni nesil yazıcı teknolojilerini konuştuk 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -8- 9 yıl TG: MSI ile yeni Türkiye yapılanması ve ürünleri üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim