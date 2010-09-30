Corsair'den maliyet odaklı yeni güç kaynağı ailesi: Builder

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan Corsair, Builder adını verdiği yeni güç kaynağı ailesini duyurduç. Kaliteli ama maliyet odaklı güç kaynağı arayan kullanıcıların hedeflendiği Builder serisi güç kaynaklarında, tüm modeller sabit kablolu tasarımı esas alıyorlar. 430 Watt, 500 Watt ve 600 Watt olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine yer verilen seri altındaki güç kaynakları, ATX12V v2.3 standardını desteklerken, %80'e varan oranda verimlilik değeri sunabiliyor ve Aktif PFC özelliği ile birlikte geliyorlar.

Tekli 12v rail tasarımını esas alan yeni güç kaynaklarının soğutulmasını ise 120mm çapındaki fan üstleniyor. Hata öncesi kullanım süresi 100.000 saat olarak açıklanan ve üç yıllık garanti ile sunulan Builder serisi yeni güç kaynakları, modeline göre 50$, 65$ ve 75$ seviyesinden kullanıma sunuluyorlar.