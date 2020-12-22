Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor

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Çin’de ortaya çıkarak 2020’de hayatımızı baştan aşağı değiştiren Covid-19, mutasyona uğradı. İngiltere’de yapılan araştırmada Covid-19’un daha hızlı yayılan yeni bir varyantı tespit edildi. Yeni koronavirüse SARS-CoV-2 VUI 202012/01 ismi verildi.

Türkiye, yeni koronavirüs varyantının tespit edilmesinin ardından belirli ülkelere uçuşlara ek tedbirler uygulamaya başladı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de yeni koronavirüs varyantının olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Eylül ayına kadar yapılan çalışmalarda mutasyona rastlanılmadı. Eylül’den sonrasını kapsayan araştırmaların neticelenmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"

Bakan Koca, “RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.” dedi.

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