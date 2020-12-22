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    Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koranavirüsün mutasyona uğrayan versiyonun Türkiye'ye sıçrayıp sıçramadığının araştırıldığını söyledi.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Covid-19'un Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığı araştırılıyor
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    Çin’de ortaya çıkarak 2020’de hayatımızı baştan aşağı değiştiren Covid-19, mutasyona uğradı. İngiltere’de yapılan araştırmada Covid-19’un daha hızlı yayılan yeni bir varyantı tespit edildi. Yeni koronavirüse SARS-CoV-2 VUI 202012/01 ismi verildi.

    Türkiye, yeni koronavirüs varyantının tespit edilmesinin ardından belirli ülkelere uçuşlara ek tedbirler uygulamaya başladı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’de yeni koronavirüs varyantının olup olmadığının araştırıldığını açıkladı. Eylül ayına kadar yapılan çalışmalarda mutasyona rastlanılmadı. Eylül’den sonrasını kapsayan araştırmaların neticelenmesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi"

    Bakan Koca, “RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir.” dedi.



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    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    vonderplanitz 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    haberdeki virüs resimleri bilgisayarda üretilmiş aynı resimler bi tek mutasyon öncesi maviydi bunda rengi okyanus mavisine cevirmişler.



    ne güzel değil mi, bilgisayar başında corona rengini değiştiriyorsun adı mutasyon oluyo :)
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    xamaximax 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    bıktık ya lanet olsun diyerek çöp kutusu tekmelemek istiyorum artık
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    firat_kilic 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağlık sistemini canlı olarak sınıyoruz. Hangi durumda hangi yanıtı verir.? Hastalıklarla sınadığımızı düşünün. Tepki süresi, yeterlilik, üretim, çare bulma.....Küçük bir atom taneciği nelere kadir değil mi? Parçacık modu. Küçük bir parça ama tüm bütünü etkiliyor. Öyle ise herkes için adalet. // Şimdi birileri araştırıyormuş mutasyonu :) Nerede araştırıyor? Büyüteçle mi araştırıyor? Araştırılan yer nerede? Hangi alet ve edevatları var? Araştıracak kişiler bu ülkede mi yetişti?.... Araştırıyoruz.... :)))) Valla bu yazıyı yazarken bile çat diye elektriği kesebiliyorlar... internet kesilebiliyor... adam araştırma yaparken interneti koparmış :)) Araştırıyoruz....
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    monacomen 12 sa. ( Mesaj Silindi ) firat_kilic
    Yazdığın yazıdaki gülücükler ve zihin bulanıklığına bakılır ise ya virüsü kapmışsın yada gerçekten kendin virüssün ve mutasyona uğramışsın, geçmiş olsun diyeçeğim ama sendeki bu ölüm isteği pek geçmez birader.
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    firat_kilic 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sağlık bakanı ama özel hastanesi var. Hiç güvenmiyorum kendisine.
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    Artizt (Mert ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Metrobüse binsin, mutasyona uğramadıysa orada uğrar. :)
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    antonio_06 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Metro 2033 Galiba gerçek olacak
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