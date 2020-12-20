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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Covid enfeksiyonlarının yeni varyantlarının görüldüğünü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün konu hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
    1 gün
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    15

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını neticesinde birçok ülke alarma geçmişti. Şimdi ise İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock Covid enfeksiyonlarının yeni varyantlarının görüldüğünü ve Dünya Sağlık Örgütü'nün konu hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

    Yapılan açıklamalarda yeni varyantın daha ağır prognoza ( hastalık seyri ) sebep olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı bildirilmekle birlikte aşıların işe yaramayacağına ilişkin de kanıt bulunmadığı belirtiliyor.

    Covid 19 mutasyonu

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

    İngiltere’de koronavirüsün mutasyona uğradığının saptanması, hastalığın yayılma hızına ve tedavisinin zorlaşabileceğine dair endişeleri artırdı. Ancak uzmanlar, paniğe kapılmaya gerek olmadığı görüşünde.

    İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkenin güneyindeki korona hastalarında tespit edilen bir mutasyonun, önceki Covid-19 varyantından daha hızlı yayıldığını açıkladı. Halihazırda ülkede, mutasyon geçiren virüsle enfekte olmuş yaklaşık 1.000 kişi bulunduğu belirtilmekle birlikte yeni vakalardaki artışın, söz konusu mutasyonla ilgisi olabileceğini tahmin ediliyor. Bakan Hancock; değişime uğramış virüsün otomatik olarak daha tehlikeli olduğu anlamına gelmediğini belirtti.

    Böyle bir mutasyonun keşfedilmesi aslında pek de alışılmadık bir durum değil. Örneğin, pandeminin ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de, patojenin yeni bir varyantı altı ay önce çoktan dolaşımdaydı. İspanya'da görülen diğer bir varyant da yaz aylarında  Avrupa'nın neredeyse yarısına hızla yayıldı. Uzmanlar, virüslerin sürekli olarak mutasyona uğradığını ve bunun olumsuz etkilerinin ya sıfır ya da çok sınırlı olduğunu hatırlatıyor. Yani diğer bir deyişle mutasyon canlılık var olduğundan beri görülen bir durum.

    Vücudumuz nasıl tepki verir ?

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi

    Normalde insan vücudu, kendini virüslere karşı savunabiliyor. Virüs saldırılarına karşı koruyan ve patojene karşı bağışıklık kazandıran antikorlar üretiyor. Bununla birlikte, patojen zaten mutasyona uğramışsa ve oluşan antikorlar, patojenin daha eski bir versiyonu için programlanmışsa, bu durumda bu antikorların etkisi bariz şekilde azalabiliyor.

    Örneğin düzenli olarak nezle olmamızın sebebi de bu. Vücudumuz, önceki nezle döneminde uygun antikorları zaten üretiyor. Ancak mutasyona uğramış patojen için henüz yeni antikorlar üretilmediği için tekrar nezle oluyoruz.

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    Ancak uzmanlara göre, paniğe kapılmak için ortada bir neden olmadığı belirtiliyor çünkü bir virüsün mutasyon yoluyla daha tehlikeli hale gelmesi mümkün ancak bu durum kesin bir durum değil, öyle ki bazı mutasyonlar, virüsü önemli ölçüde zayıflatabiliyor.

    Mutasyon nasıl oluşur ?

    İnsan vücudu bir virüse karşı antikor geliştirdiğinde ve böylece bir hastalığı engellediğinde, virüsün antikorlar ve bağışıklık hücreleri tarafından tanınmaması için hücre zarının değişmesi gerekir. Tabiri caizse virüs, kılık değiştirerek bünyemize sızmaya çalışır. Bir virüs, hayatta kalabilmek için dış proteinlerini değiştirmek ve yeni türler geliştirmek zorunda. 

    Virüsler çoğalmak için bir "konak hücre" kullanır. Böyle bir hücreye saldırdıklarında, genetik bilgiyi, çekirdeklerinden enfekte olmuş hücreye kaçırırlar. Bunun sonucunda vücut hücreleri, bu virüsün milyonlarca kopyasını üretir. Ancak bu çoğaltmaların her birinde küçük kopyalama hataları meydana gelir ve bu hataların her biri, virüsün genetik kodunu değiştirir. Böylece virüs, mutasyona uğramış olur.

    Yeni varyant daha hızlı yayılabilir mi ?

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi
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    Tüm koronavirüsler gibi, COVID-19'un da ana kaynağı olan SARS-CoV-2 virüsü, neredeyse ayda bir mutasyon geçiren bir RNA (ribonükleik asit) virüsüdür. Birbirinden değişik varyantlar ayrıca, bir patojenin neden dünyanın belirli bölgelerinde farklı şiddette enfeksiyon dalgalarını tetiklediğini ve enfeksiyonların neden bazı insanlarda daha farklı seyrettiğini de açıklıyor.

    İngiltere’de görülen yeni varyant, koronavirüsün "spike proteininde" çok sayıda farklı mutasyon barındırıyor. Moleküler biyolojide "silinme" diye tabir edilen etki nedeniyle, hücrelerde iki amino asitin eksik olduğu anlaşıldı. Bu da virüsün , tanınmadan ve farkedilmeden yayılmasını daha kolay hale getirebilir. Benzer bir silinme işlemi, yaz aylarında Doğu Asya'da da görüldü. Ancak orada, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 varyantı, koronavirüsü zayıflattığı için daha hafif enfeksiyonlara neden oldu.

    Yeni aşıların mutasyonla ilişkisi

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi
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    İngiltere, yeni koronavirüs aşısına "acil durum onayı" veren ve geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatan ilk Batı Avrupa ülkesi. Peki ülkede ortaya çıkan Covid-19 mutasyonu, yeni aşıları etkisiz hale getirebilir mi ? Uzmanların ve yetkililerin bu soruya cevabı çok net: Hayır. Zira yeni geliştirilen aşıların tümü, koronavirüs spike proteinine dair bilgileri, mutasyona rağmen bağışıklık sistemimizi uyaracak şekilde kodlamak üzere tasarlandı.

    Bir virüsün proteinlerini, bağışıklık sistemimizi aşabilecek şekilde değiştirmesi için birkaç mutasyondan fazlası gerekiyor. Yine de örneğin gripten biliyoruz ki, virüsler çok hızlı bir şekilde mutasyona uğruyor ve aşıların etkili olmaya devam etmesi için, her grip mevsiminde mutasyonlara karşı yeniden uyarlanması gerekiyor.

    Aynı şekilde koronavirüs aşılarının da muhtemelen bu mutasyonlara daha sık uyarlanması gerekecek. Halihazırdaki korona salgını sürecinde toplanan bilgiler, edinilen deneyimler ve oluşturulan yeni üretim kapasiteleri sayesinde, gelecekte çok daha hızlı bir şekilde ucuz ve etkili aşı tedariğini sağlamak mümkün olacak.

    Uçuşlar durduruldu

    İngiltere'de yeni koronavirüs varyantı tespit edildi
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    Yeni varyant virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin birçok bölgesinde yeni, daha sıkı önlemler altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise, İngitere’de ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgili olarak yetkililerle 'yakın temasta' olduklarını açıkladı. Öte yandan Belçika, Hollanda ve İtalya İngiltere ile olan deniz ve hava trafiğini durdurma kararı aldı. Uzmanlar bu kısıtlamaların virüsün geçirdiği yeni mutasyonun Avrupa geneline yayılmasını engellemek için uygulandığını aktardı.

    Ayrıca Bkz. "Tedaviye dirençli şizofreni tedavisinde kullanılan klozapinin tütün kullanımıyla ilişkisi incelendi"  



    Kaynakça https://www.dw.com/tr/koronavir%C3%BCs-mutasyonu-ne-kadar-tehlikeli/a-55989478 https://www.bbc.com/news/health-55308211 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Aşı olmak için iyi bir sebep daha. Ayrıca daha önce sürü bağışıklığı deneyeceğiz diyen ve ekipman yokluğundan sağlık sistemi çalışanlarını hasta eden, polis aza...
    Yorumu gör »     gun
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) editörün seçimi
    Aşı olmak için iyi bir sebep daha. Ayrıca daha önce sürü bağışıklığı deneyeceğiz diyen ve ekipman yokluğundan sağlık sistemi çalışanlarını hasta eden, polis azaldığı için askerler ile güvenliği sağlarız diyen bir ülkeyide kusura bakmayın ama çok ciddiye almam.
    Aşı olmak için iyi bir sebep daha. Ayrıca daha önce sürü bağışıklığı deneyeceğiz diyen ve ekipman yokluğundan sağlık sistemi çalışanlarını hasta eden, polis aza...
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Eee Covid-20 geldi. O zaman covid 19 aşıları çöp olmadı mı?
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    fhrstw 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç gün önce sadece bir kaç gün önce

    İngiltere Sağlık Bakanı: Virüs mutasyona uğradı.

    Dünya Sağlık Örgütü: Yioooo...



    Bundan aylar aylar önce yazıp linç edilmiştim. Tekrar yazayım Dsö kapatılıp ahır yapılsa yeri. Şimdi domuz gribi aşısı faciasından dolayı insanlar aşı olmakta istemiyor zaten aşı karşıtlığı var bu tip hadiseler o antikaların ekmeğine yağ sürüyor.
    Bir kaç gün önce sadece bir kaç gün önce İngiltere Sağlık Bakanı: Virüs mutasyona uğradı. Dünya Sağlık Örgütü: Yioooo... Bund...
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    Kuasar.p 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adım adım [color=#0f1419]DijitalYeniDünyaDüzeni'ne..

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    berkaayboz (on ) 18 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01


    haber için ===>>> ay.link/coid20
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    monacomen 20 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her şey mahvettiğimiz bozduğumuz hasta ettiğimiz doğadan geliyor. Tüm deniz canlıları, kuşlar, bitki örtüsünü tükettik bozduk hasta ettik. Hangisine elimizi atsak biz de hasta oluyoruz, çünkü hasta ettiklerimizi yiyoruz. Nasıl daha sağlıklı kalmamızı beklerdiniz ki?
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    Black_34 (Mehmet Gökalp) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanları sırf korkutmak amaçlı çıkan haberler bunlar.

    Corona masalına karşı açılan uluslararası dava olumlu sonuçlanırsa ki zaten öyle olacak tamamen kurtulacağız bu beladan. Az daha sabır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Fetihli (Ahmet TOK) 23 sa. ( Mesaj Silindi ) Black_34
    İnşâAllah kardeşim inşâAllah davadan haberim yokta küresel sistemden kurtuluruz inşâAllah insanlara yazık çevremde bakıyorum da Allah yardımcımız olsun
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    hakanhan68 1 gün ( Mesaj Silindi )
    2020 bitmedi bi 2021 de ileri tuşu yokmu.

    https://twitter.com/i/status/1340774662180093952
    1 Yanıt Yanıtla
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    monacomen 20 sa. ( Mesaj Silindi ) hakanhan68
    Hayatın takvim yapraklarındaki sayfalar ve rakamlar ile değiştiğini sanmak! Yeni bir oyun değil bu, bu bir doğa olayı, bir felaket. Kendisi karar verir ne zaman gelip ne zaman gideceğine.
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    buraque2 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ÇAYNA
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Normalleşme olmasın diye virüs korkusunu asla bitirmeyecekler,
    Bu şekilde ya virüs mutasyona uğradı diyecekler yada yeni virüsler uyduracaklar...
    İnsanlar neyin amaçladığını anlamıyor, uyuyor, korkutmaya yenik düşüyor...
    Türkiye'de 2000 yıllarda, 973 ilçe vardı, ne ara 911 inmeyi başardı bilmiyorum ama
    Türkiye ile ilgili çoğu yerde 911'i görüyor olmak hiç hayra alamet değil.
    Türkiyenin tepesinde bir 911 acil kodu dolaşıyor.
    Yakında büyükşeyler olacak der gibi...
    kişi isterse kanserden, isterse kalpten ölsün.
    özellikle yoğun bakımdaki herkese test yapıldığı için,
    Eğer pozitif çıkarsa kişi covitten öldü kabul ediliyor.
    Testlerde çoğunlukla hatalı sonuç verdiği için
    ölüm sayıları bu şekilde yüksek çıkıyor.
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    chemsul 19 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Testlerdeki hata genelde hatalı pozitif değil, hatalı negatif. Onun büyük sebebide PCR çoğu yerde virüsü izole edilmeden hızlı yapılması. Bir kısmı maliyet kaygısı bir kısmı süreç kaygısından çoğu yer izole etmeden virüsü çalışıyor. Yani özetle test düzgün yapılsa sayı daha da artacak.
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    cengzzhan (cengizhan cimcim) 17 sa. ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Hayatımda gördüğüm en saçma yorum bu galiba.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Mahşerin 4 Atlısı(2020-2030)
    -Koronavirüs-Küresel aşı blok zinciri-yapay zeka/Genetik ve biyoteknolojik kontrol
    -Kıtlık/İklim-su-kitlesel isyanlar
    -Sanal para/ekonomik-finansal iflaslar-çöküş-savaşlar
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok kötü oldu bu. Bir sürü aşı deneyi yaparlar insan DNA sına zarar verir, nesilden nesile aktarılırsa insanlığın kıyamet gelir
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    nasıl bir insana bulaştıysa artık mutasyona uğramış, öyle bir insan yani
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