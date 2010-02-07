Cowon, E2 için yayınladığı yeni yazılım ile kullanıma etkiyen önemli bir hatayı giderdi

Mobil çözümleriyle ünlü Kore merkezli üretici Cowon, firmanın ekransız Mp3 çalar modeli olan E2'nin yazılımında güncellemeye gitti. Anythingbutipod.com sitesinde yapılan incelemede bahsi geçen hata, Kore merkezli üreticinin de dikkatinden kaçmamış ve hata yayınlanan yeni firmware ile düzeltilmiş.
İncelemede, üründe az şarkı yüklü olduğu zaman istenilen parçanın kolay bulunabildiği ancak çok şarkı yüklü olduğu zaman istenilen şarkının zor bulunabildiğinden, çözüm olarak ise klasörler arası dolaşım gibi bir seçeneğin bunu çok daha kolay hale getirebileceğinden bahsedilmiş. Cowon, incelemeden sonra siteye mail yolu ile ulaşarak bunu göz önünde bulundurduklarını ve çözümü uygulamaya karar verdiklerini belirtmiş.
Firma, aşağıdaki tuş kombinasyonları ile klasörler arası gezinme sorununu çözüme kavuşturmuş.
Supports skip by folder
- To skip to the next folder, press FF button shortly, and within 2 seconds, press and hold FF button.(you will hear water drop sound)
- To skip to the previous folder, press REW button shortly, and within 2 seconds, press and hold REW button.(you will hear water drop sound)
(İleri tuşuna bir kere basın. Ardından 2 saniye süreyle basılı tutun. Sonraki klasöre geçecektir ve bu sırada geçiş sesi olarak su sesi duyacaksınız. Alt satırdaki cümle de aynı kombinasyon ile geri tuşu kullanılarak önceki klasöre geçilebildiğini anlatıyor.)
4 Şubat 2010 tarihinde yayınlamış olan yeni yazılıma(V1.10) ve ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.anythingbutipod.com/archives/2010/02/cowon-upgrades-the-e2-firmware-based-on-our-review.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında biraz haklısın bazen reklam kokan haberler oluyor...
Bu habere gelince bence bilgilendirici olmuş...
Cowon firmasının kullanıcı fikirlerini ne kadar önemsediğini göstermesi açısındanmış!! Ee ne yapmış? yeni bir firmware güncellemesi yapmış.. O zaman tüm donanım üreticilerinin firmware güncellemelerini buraya yazın da kimin kullanıcılarına önem verdiğini kimin vermediğini bilelim aksi halde bu anlaşılamaz değil mi!! Kimin vermediğini bilicem ki aralarındaki fark ortaya çıksın değil mi?? şayet sizde bilmiyorsanız böyle bir önerme yapamazsınız.. Yine söylüyorum sırf yer kaplasın diye yazılmış bir haber.. Ha DH her zaman çok mükemmeldir harikadır öyle mi?? o zaman topa tutun hadi beni.. çünkü DH dörtdörtlük mükemmel her yazısı olağanüstü eleştirilemez dokunulamaz haberleri tenkit edilemez değil mi!! hadi başlayın ilk kim yorum yapcak hakkımda!!!
Sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir ama Cowon E2'yi kullananlar için anlamlı bir gelişme.
Ayrıca Cowon firmasının kullanıcı fikirlerini ne kadar önemsediğini göstermesi açısından yine birçok kişi için anlamlı bir gelişme.
DH napıyorsun!!! kalite kalite kalite.. Bugün teknoloji anlamında en basit internet sitelerinden biri chip.com.tr bu kadar basit bayağı yazılar içeren bir teknooji sitesi daha olamaz.. o yüzden nefret ediyorum.. başlığa bakıyorsun dünya değişmiş zannediyorsun içeriğini okuyoorsun boşboş koca bir hiçç... neden kalite anlayışları yok adamlarda ellerine geçen her yazıyı siteye ekleyebilecek kadar bayağılar..
DH okuyorum çünkü onlar gib değil ama fx57 harici ve bir iki istisna dışında adam gibi ana sayfaya konulabilecek yazı yazan yada haber yapan yok.. İçerik bile haber sıfatını taşımıyor.. Nedir bu şimdi sırf 26.lık konumuzu korumak için chipin stratejisini mi izlemeye karar verdiniz?? Yapmayın lütfen DH çekin diğer editörleri yada editör diye sizin sıfatlandırdığınız kimseleri.. bize göre herkes editör değil..
çok mu ağır oldu yaa :S Anayasanın 301. maddesine aykırı mı?? hayır.. o zaman yolluyorum mesajı :)))
Sen almasan eksik olurdu zaten..
@Figure hayırlı olsun bu arada haber editörü olmuşsun galiba