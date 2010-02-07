Cowon, E2 için yayınladığı yeni yazılım ile kullanıma etkiyen önemli bir hatayı giderdi

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Mobil çözümleriyle ünlü Kore merkezli üretici Cowon, firmanın ekransız Mp3 çalar modeli olan E2'nin yazılımında güncellemeye gitti. Anythingbutipod.com sitesinde yapılan incelemede bahsi geçen hata, Kore merkezli üreticinin de dikkatinden kaçmamış ve hata yayınlanan yeni firmware ile düzeltilmiş.

İncelemede, üründe az şarkı yüklü olduğu zaman istenilen parçanın kolay bulunabildiği ancak çok şarkı yüklü olduğu zaman istenilen şarkının zor bulunabildiğinden, çözüm olarak ise klasörler arası dolaşım gibi bir seçeneğin bunu çok daha kolay hale getirebileceğinden bahsedilmiş. Cowon, incelemeden sonra siteye mail yolu ile ulaşarak bunu göz önünde bulundurduklarını ve çözümü uygulamaya karar verdiklerini belirtmiş.

Firma, aşağıdaki tuş kombinasyonları ile klasörler arası gezinme sorununu çözüme kavuşturmuş.

Supports skip by folder

To skip to the next folder, press FF button shortly, and within 2 seconds, press and hold FF button.(you will hear water drop sound)



To skip to the previous folder, press REW button shortly, and within 2 seconds, press and hold REW button.(you will hear water drop sound)

(İleri tuşuna bir kere basın. Ardından 2 saniye süreyle basılı tutun. Sonraki klasöre geçecektir ve bu sırada geçiş sesi olarak su sesi duyacaksınız. Alt satırdaki cümle de aynı kombinasyon ile geri tuşu kullanılarak önceki klasöre geçilebildiğini anlatıyor.)

4 Şubat 2010 tarihinde yayınlamış olan yeni yazılıma(V1.10) ve ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.anythingbutipod.com/archives/2010/02/cowon-upgrades-the-e2-firmware-based-on-our-review.php